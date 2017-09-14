RSS
  #
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 09:31

  Banderlog написав:
Агентурна робота не пояснює чому військові підрозділи перейшли майже поголовно, так ж і чому переходила поліція і 22му на окупованих територіях.
Коли нашим платять 10тисяч а сусідам 30 за ту саму роботу то сєпарські настрої серед силовиків легко пояснимі достатньо разом бухнути в генделику.[/quote]

тому що в "силовики"(поліція, митниця, податкова, прокуратура, суд) з 18років йшли не для захисту закону, і населення від умовних злочинців, а тому що після розподілу сфер впливу в кінці 90х (коли дрібних злочинців пересаджали, а з ворАми в законі уклали договір про контроль за бізнесом) менти (ДАЇ) і інші стали головними бандитами в країні, а для них гроші на першому місці

як приклад, на окупованих територіях в перші два роки 22-23 місцеві сірі кардинали (включно з мерами городів і старостами сіл) швидко знайшли порозуміння з владою окупанта і продовжували вести бізнес (яскравий приклад директор Пономарев)
https://glavcom.ua/country/criminal/nar ... 44495.html
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 09:31

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:
в Криму ще оцей фактор братнього народу - коли вони десятиріччями жили, спілкувалися та пиячили разом. скільки людей з силових структур вийшло з Криму? отож.
чого ж фактор братнього народу не зіграв в обратку? Чому росіяни не перейшли на сторону України ? Вони ж також пиячили разом?
Мож таки причина в тому що проросійські настрої на сході України реальні? Ну і напевно що в армії рф платили більше?


гроші і общага в Севасі чи "хрущівка" у Феодосії були основним чинником для прийняття рішення для тих, кто порушив присягу і не повернувся на континентальну Україну

перейшли, але справжніх людей серед них обмаль, скажемо декілька тисяч на 140млн (і ті
ти проти грошей? Так у нас капіталізм і корисність людини суспільству міряється грошима. Правильно головною причиною переходу були гроші і житло а ніяка не вербовка чи минучість режиму тим більше святість присяги :lol: . Нормальним людям байдуже на режим і так звані свободи. Виїзд людей в єс чи рф через гроші і рівень життя. зараз виїзд продовжується. Військові ж тут не виключення чим військовий відрізняється від моряка енергетика чи нефтяника?
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 09:34

  prodigy написав:
тому що в "силовики"(поліція, митниця, податкова, прокуратура, суд) з 18років йшли не для захисту закону, і населення від умовних злочинців, а тому що після розподілу сфер впливу в кінці 90х (коли дрібних злочинців пересаджали, а з ворАми в законі уклали договір про контроль за бізнесом) менти (ДАЇ) і інші стали головними бандитами в країні, а для них гроші на першому місці

як прик
а для тебе гроші на якому місці? Ти роботу роботав з любові до суспільного блага? То з якого ти рішив що силовики від тебе відрізняються? Це спеціально виведена порода людей?
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 09:39

  Banderlog написав: Військові ж тут не виключення чим військовий відрізняється від моряка енергетика чи нефтяника?

тем что он давал присягу народу Украины, а нефтяник нет и нефтяник работает а військовий служить
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 09:44

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
тому що в "силовики"(поліція, митниця, податкова, прокуратура, суд) з 18років йшли не для захисту закону, і населення від умовних злочинців, а тому що після розподілу сфер впливу в кінці 90х (коли дрібних злочинців пересаджали, а з ворАми в законі уклали договір про контроль за бізнесом) менти (ДАЇ) і інші стали головними бандитами в країні, а для них гроші на першому місці

як прик
а для тебе гроші на якому місці? Ти роботу роботав з любові до суспільного блага? То з якого ти рішив що силовики від тебе відрізняються? Це спеціально виведена порода людей?


мої гроші зароблені важкою працєю, часто було по 16-17 годин не добу і 5 годин на відпочинок, а прокурори/судді теж важко працювали над схемами/оборутками і отримали пенсію в 45років,
ось тобі ще один чесний полковник Валєрій Ефремов (з такою бородою залишається тільки рясу вдягнути). Розумію, коли в ЗСУ вояки не мають умов для догляду за бородою(інколи немає часу і бажання), я б цього полковника відправив вкоротити на 2/3 бороду, бо там вже якась живність живе. У мене був стармех з бородою 5см (завжди красна від борщу чи спагетті у бороді ). У тебе велика борода зараз? і як ти ставишся до таких борід як у Ефремова?
https://lokatormedia.online/sim-ia-ochi ... hky-z-dnr/
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 09:44

  Banderlog написав:ти проти грошей? Так у нас капіталізм і корисність людини суспільству міряється грошима. Правильно головною причиною переходу були гроші і житло а ніяка не вербовка чи минучість режиму тим більше святість присяги :lol: . Нормальним людям байдуже на режим і так звані свободи.

Так Іуда теж зрадив гроші ...
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 09:46

Alfred Koch написав:Сегодня, говоря об аресте Мадуро, Трамп вдруг заговорил о том, что он не боится Путина, и что тот слишком много убивает людей…
Я чего сказать-то хочу… Мне кажется, что судьба Мадуро - это урок всем тем (1), кто слишком много убивает людей и тем(2) (кстати), кто в больших количествах крадет деньги. Особенно (!) если это деньги американских налогоплательщиков. Вот такая, понимаешь, загогулина, как говорил Борис Николаевич Ельцин…
Слава Украине!🇺🇦


Зображення
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 09:47

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав: Військові ж тут не виключення чим військовий відрізняється від моряка енергетика чи нефтяника?

тем что он давал присягу народу Украины, а нефтяник нет и нефтяник работает а військовий служить


Бандерлог показав своє ставлення до присяги,
зрадить при першій можливості?

Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 09:48

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав: Військові ж тут не виключення чим військовий відрізняється від моряка енергетика чи нефтяника?

тем что он давал присягу народу Украины, а нефтяник нет и нефтяник работает а військовий служить
фантазуй собі про це далі. Про свою особєнность, і бажання когось тебе захищати. Ти особєнний тільки тим що слабкий чи сикливий Так шо складай гроші щоб заплатити за свій захист :lol:
а нема ручок нема мультиків)
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 09:53

  prodigy написав:


Бандерлог показав своє ставлення до присяги,

Ну ти ж коли я дрогну і лишу фронт, прийдеш щоб мене замінити? :lol: пора вже дядя Зелі знайти мені заміну з 22го року. ) по грошам шось особої мотивації в мене нема)
