Агентурна робота не пояснює чому військові підрозділи перейшли майже поголовно, так ж і чому переходила поліція і 22му на окупованих територіях. Коли нашим платять 10тисяч а сусідам 30 за ту саму роботу то сєпарські настрої серед силовиків легко пояснимі достатньо разом бухнути в генделику.[/quote]
тому що в "силовики"(поліція, митниця, податкова, прокуратура, суд) з 18років йшли не для захисту закону, і населення від умовних злочинців, а тому що після розподілу сфер впливу в кінці 90х (коли дрібних злочинців пересаджали, а з ворАми в законі уклали договір про контроль за бізнесом) менти (ДАЇ) і інші стали головними бандитами в країні, а для них гроші на першому місці
як приклад, на окупованих територіях в перші два роки 22-23 місцеві сірі кардинали (включно з мерами городів і старостами сіл) швидко знайшли порозуміння з владою окупанта і продовжували вести бізнес (яскравий приклад директор Пономарев) https://glavcom.ua/country/criminal/nar ... 44495.html
Shaman написав: в Криму ще оцей фактор братнього народу - коли вони десятиріччями жили, спілкувалися та пиячили разом. скільки людей з силових структур вийшло з Криму? отож.
чого ж фактор братнього народу не зіграв в обратку? Чому росіяни не перейшли на сторону України ? Вони ж також пиячили разом? Мож таки причина в тому що проросійські настрої на сході України реальні? Ну і напевно що в армії рф платили більше?
гроші і общага в Севасі чи "хрущівка" у Феодосії були основним чинником для прийняття рішення для тих, кто порушив присягу і не повернувся на континентальну Україну
перейшли, але справжніх людей серед них обмаль, скажемо декілька тисяч на 140млн (і ті
ти проти грошей? Так у нас капіталізм і корисність людини суспільству міряється грошима. Правильно головною причиною переходу були гроші і житло а ніяка не вербовка чи минучість режиму тим більше святість присяги . Нормальним людям байдуже на режим і так звані свободи. Виїзд людей в єс чи рф через гроші і рівень життя. зараз виїзд продовжується. Військові ж тут не виключення чим військовий відрізняється від моряка енергетика чи нефтяника?
а для тебе гроші на якому місці? Ти роботу роботав з любові до суспільного блага? То з якого ти рішив що силовики від тебе відрізняються? Це спеціально виведена порода людей?
а для тебе гроші на якому місці? Ти роботу роботав з любові до суспільного блага? То з якого ти рішив що силовики від тебе відрізняються? Це спеціально виведена порода людей?
мої гроші зароблені важкою працєю, часто було по 16-17 годин не добу і 5 годин на відпочинок, а прокурори/судді теж важко працювали над схемами/оборутками і отримали пенсію в 45років, ось тобі ще один чесний полковник Валєрій Ефремов (з такою бородою залишається тільки рясу вдягнути). Розумію, коли в ЗСУ вояки не мають умов для догляду за бородою(інколи немає часу і бажання), я б цього полковника відправив вкоротити на 2/3 бороду, бо там вже якась живність живе. У мене був стармех з бородою 5см (завжди красна від борщу чи спагетті у бороді ). У тебе велика борода зараз? і як ти ставишся до таких борід як у Ефремова? https://lokatormedia.online/sim-ia-ochi ... hky-z-dnr/
Banderlog написав:ти проти грошей? Так у нас капіталізм і корисність людини суспільству міряється грошима. Правильно головною причиною переходу були гроші і житло а ніяка не вербовка чи минучість режиму тим більше святість присяги . Нормальним людям байдуже на режим і так звані свободи.
Banderlog написав: Військові ж тут не виключення чим військовий відрізняється від моряка енергетика чи нефтяника?
тем что он давал присягу народу Украины, а нефтяник нет и нефтяник работает а військовий служить
фантазуй собі про це далі. Про свою особєнность, і бажання когось тебе захищати. Ти особєнний тільки тим що слабкий чи сикливий Так шо складай гроші щоб заплатити за свій захист а нема ручок нема мультиків)