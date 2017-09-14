|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 04 січ, 2026 09:58
Banderlog написав:
Військові ж тут не виключення чим військовий відрізняється від моряка енергетика чи нефтяника?
тем что он давал присягу народу Украины, а нефтяник нет и нефтяник работает а військовий служить
фантазуй собі про це далі. Про свою особєнность, і бажання когось тебе захищати.
Ти особєнний тільки тим що слабкий чи сикливий Так шо складай гроші щоб заплатити за свій захист
а нема ручок нема мультиків)
интересное кино,
чому тоді комбайнер повинен захищати токаря чі прокурора з суддею або поліціянта ?
Додано: Нед 04 січ, 2026 10:10
Vadim_ написав:
тем что он давал присягу народу Украины, а нефтяник нет и нефтяник работает а військовий служить
фантазуй собі про це далі. Про свою особєнность, і бажання когось тебе захищати.
Ти особєнний тільки тим що слабкий чи сикливий Так шо складай гроші щоб заплатити за свій захист
а нема ручок нема мультиків)
интересное кино,
чому тоді комбайнер повинен захищати токаря чі прокурора з суддею або поліціянта ?
Так никто не _должен_ - в этом и смысл. Есть у доброволь(и)ца(ы) желание - идет на фронт, нет желания - не идет.
Додано: Нед 04 січ, 2026 10:18
Vadim_ написав: Banderlog написав:
Ти особєнний тільки тим, що слабкий чи сикливий Так шо складай гроші щоб заплатити за свій захист
интересное кино,
чому тоді комбайнер повинен захищати токаря чі прокурора з суддею або поліціянта ?
так я такий ж токарь чи прокурор) на кафедру пішов 25 років тому щоб від строчки одкосити.
І те шо ти бухав пів жизні і здоровя лишив на дні стакана для мене якось малоубєдітєльна причина чому ти не бусифікований.
Додано: Нед 04 січ, 2026 10:21
_hunter написав:
Так никто не _должен_ - в этом и смысл. Есть у доброволь(и)ца(ы) желание - идет на фронт, нет желания - не идет.
а де поділись проф військові, чі коли війна им не паложено ?
Додано: Нед 04 січ, 2026 10:25
Vadim_ написав: _hunter написав:
Так никто не _должен_ - в этом и смысл. Есть у доброволь(и)ца(ы) желание - идет на фронт, нет желания - не идет.
а де поділись проф військові, чі коли війна им не паложено ?
одні з "нетимвосом" інші "ненавченівоювати" т
Додано: Нед 04 січ, 2026 10:26
Vadim_ написав: _hunter написав:
Так никто не _должен_ - в этом и смысл. Есть у доброволь(и)ца(ы) желание - идет на фронт, нет желания - не идет.
а де поділись проф військові, чі коли війна им не паложено ?
Коли війна то армія з 200т роздулась до мільйона + щоденні втрати і дезертирство. А кадрових військових відмінили
є тільки контрактні.
Додано: Нед 04 січ, 2026 10:26
prodigy написав: Vadim_ написав: Banderlog написав:
Військові ж тут не виключення чим військовий відрізняється від моряка енергетика чи нефтяника?
тем что он давал присягу народу Украины, а нефтяник нет и нефтяник работает а військовий служить
Бандерлог показав своє ставлення до присяги,
зрадить при першій можливості?
Тому що всі оці присяги, клятви у безмежній вірності комусь/чомусь... не можуть бути примусовими.
Додано: Нед 04 січ, 2026 10:27
Banderlog написав: Shaman написав:
якраз освіта в нас набагато доступніше - гадаю за студентами просто полюють -й модна вчитися віддалено..
ти правий за студентами просто полюють ческопольські бусики тцк
мода вчитись віддалено чомусь не приводить до того що поляки їдуть поступати в доступніший український вуз. Но то таке...
іще одна загадка.
У нас вища освіта для негромадян практично виключно на контрактній основі, були якісь зокрема квоти для румунських українців, але то крайня рідкість. В Польщі ж багатьом українцям вдається пройти на гранти, які самі поляки не годні подужати. А дотації ЄС помагають все це утримувати.
Додано: Нед 04 січ, 2026 10:29
Vadim_ написав: _hunter написав:
Так никто не _должен_ - в этом и смысл. Есть у доброволь(и)ца(ы) желание - идет на фронт, нет желания - не идет.
а де поділись проф військові, чі коли війна им не паложено ?
половина (если не больше) тех военных - такие же комбайнеры, получившие повестку в 18 (или когда их там раздавали)...
