Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 09:58

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:
  Banderlog написав: Військові ж тут не виключення чим військовий відрізняється від моряка енергетика чи нефтяника?

тем что он давал присягу народу Украины, а нефтяник нет и нефтяник работает а військовий служить
фантазуй собі про це далі. Про свою особєнность, і бажання когось тебе захищати. Ти особєнний тільки тим що слабкий чи сикливий Так шо складай гроші щоб заплатити за свій захист :lol:
а нема ручок нема мультиків)

интересное кино,
чому тоді комбайнер повинен захищати токаря чі прокурора з суддею або поліціянта ?
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 10:10

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:тем что он давал присягу народу Украины, а нефтяник нет и нефтяник работает а військовий служить
фантазуй собі про це далі. Про свою особєнность, і бажання когось тебе захищати. Ти особєнний тільки тим що слабкий чи сикливий Так шо складай гроші щоб заплатити за свій захист :lol:
а нема ручок нема мультиків)

интересное кино,
чому тоді комбайнер повинен захищати токаря чі прокурора з суддею або поліціянта ?

Так никто не _должен_ - в этом и смысл. Есть у доброволь(и)ца(ы) желание - идет на фронт, нет желания - не идет.
2
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 10:18

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:
Ти особєнний тільки тим, що слабкий чи сикливий Так шо складай гроші щоб заплатити за свій захист :lol:

интересное кино,
чому тоді комбайнер повинен захищати токаря чі прокурора з суддею або поліціянта ?
так я такий ж токарь чи прокурор) на кафедру пішов 25 років тому щоб від строчки одкосити.
І те шо ти бухав пів жизні і здоровя лишив на дні стакана для мене якось малоубєдітєльна причина чому ти не бусифікований.
2
1
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 10:21

  _hunter написав:Так никто не _должен_ - в этом и смысл. Есть у доброволь(и)ца(ы) желание - идет на фронт, нет желания - не идет.

а де поділись проф військові, чі коли війна им не паложено ?
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 10:25

де поділись

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:Так никто не _должен_ - в этом и смысл. Есть у доброволь(и)ца(ы) желание - идет на фронт, нет желания - не идет.

а де поділись проф військові, чі коли війна им не паложено ?

одні з "нетимвосом" інші "ненавченівоювати" т
1
4
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 10:26

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:Так никто не _должен_ - в этом и смысл. Есть у доброволь(и)ца(ы) желание - идет на фронт, нет желания - не идет.

а де поділись проф військові, чі коли війна им не паложено ?

Коли війна то армія з 200т роздулась до мільйона + щоденні втрати і дезертирство. А кадрових військових відмінили є тільки контрактні.
2
1
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 10:26

  prodigy написав:
  Vadim_ написав:
  Banderlog написав: Військові ж тут не виключення чим військовий відрізняється від моряка енергетика чи нефтяника?

тем что он давал присягу народу Украины, а нефтяник нет и нефтяник работает а військовий служить


Бандерлог показав своє ставлення до присяги,
зрадить при першій можливості?

Тому що всі оці присяги, клятви у безмежній вірності комусь/чомусь... не можуть бути примусовими.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 10:27

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

якраз освіта в нас набагато доступніше - гадаю за студентами просто полюють -й модна вчитися віддалено..

ти правий за студентами просто полюють ческопольські бусики тцк :lol: мода вчитись віддалено чомусь не приводить до того що поляки їдуть поступати в доступніший український вуз. Но то таке...
іще одна загадка.

У нас вища освіта для негромадян практично виключно на контрактній основі, були якісь зокрема квоти для румунських українців, але то крайня рідкість. В Польщі ж багатьом українцям вдається пройти на гранти, які самі поляки не годні подужати. А дотації ЄС помагають все це утримувати.
2
4
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 10:29

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:Так никто не _должен_ - в этом и смысл. Есть у доброволь(и)ца(ы) желание - идет на фронт, нет желания - не идет.

а де поділись проф військові, чі коли війна им не паложено ?

половина (если не больше) тех военных - такие же комбайнеры, получившие повестку в 18 (или когда их там раздавали)...
2
