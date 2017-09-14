|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 04 січ, 2026 12:43
барабашов написав:
И где надо было ему найти сырьё на грузинский завод допустим 1го марта 22го? Закупить у дружественного Ирана? Или Сирии?
справа не в тому, що сировина була закуплена у рф для грузинського заводу(прокладки), а в тому що продукцію (мастила) він продавав окупантам, за те, щоб не чіпали його завод(тобто його гроші)
prodigy
Додано: Нед 04 січ, 2026 12:49
ЛАД написав: fox767676 написав: Letusrock написав:
Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни?
справедливості заради - засудив
така зворушлива смичка воуків з мадуросами-сапатистами-вьєтконгівцями
І де ви це побачили???
Оце
так, інше. Раші відкрила ящик Пандори в 2022 році. тому всім союзникам Раші, які досі не побачили агресії Раші - забудьте про міжнародні правила...
- засудження?
Знову "Раша винувата".
З поверненням ЛАД
всього найкращого у новому році, здоров'я вам та близьким, миру та перспектив Харкову
Там трохи пізніше, йому товариш Бабченко А. , пояснив що камрад Шаман глибоко помиляеться,
Шаман це усвідомив та встав на правильну платформу, схвалену демпартіею США
Мадуро диктатор, його режим — один зі стовпів осі зла, Венесуела — хаб Росії з відмивання грошей, нафти, наркоти і всього іншого, і все інше, що пишуть про цього диктатора — абсолютна правда.
Але тільки ось міжнародного права більше не існує. Є тільки право сильного. І всі принципи, на яких існував світ після 1945 року — послані за горизонт тепер далеко і публічно.
fox767676
Додано: Нед 04 січ, 2026 12:58
prodigy
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:00
моя улюблена мелодія 80х
prodigy
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:10
Як я бачу різницю між респами-трампістами та воуками-демами
Перші вважають що є таке чарівне слово "демократичні цінності" і достатньо когось звинуватити у недостатній повазі до тих цінностей, то він затремтить з переляку, а режим його повалиться за лічені дні. Час від часу можно для профілактики брати участь у рандомних залякуваннях як у Лівії, де безглуздо повалили вестернізованого Кадафі, який вже давно нічого не мав проти Заходу і був таємно закоханий в Кондолізу Райс, а Барака Обаму вважав названгим братом.
Респи-Трампісти все ж більш грунтовно підходять до справ - не лізуть у ті драки де не можуть досягти успіху, а там де лізуть - діють більш-менш ефективно.
Всі серйозні люди розуміють - є логіка намірів і є логіка обставин
Один великий французький Імператор так сказав - "Я зберіг інтереси революції. Це складало мою силу. Я зберіг інтереси та вигнав теорію"
fox767676
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:10
Letusrock написав:
Сміх сміхом але є відео де Жириновський говорить щось типу "США заберуть Венесуелу а ми Україну".
І шо? Україну вже забрали? Чи ви з переляку нагнітаєте?))
fler
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:15
fox767676 написав: Letusrock написав:
Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни?
справедливості заради - засудив
така зворушлива смичка воуків з мадуросами-сапатистами-вьєтконгівцями
про те, що Україна стала розмінною монетою у геополітичнах ігрищах я ще писав у 90х у
шкільних контрольних роботах з Історії України, жириновський нервово палить у пеклі
А як наші потужні незламники відреагували на бездіяльність венесуельських патріотів, які замість відчайдушної боротьби до останнього венесуельського фікуса (та негайного впровадження антиамериканських мовних патрулів) просто мовчки прийняли "реалії на землі"
? Невже там теж народ бракований, одні сцикуни та ухилянти?
Letusrock
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:17
Schmit
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:17
барабашов написав:
На каких условиях Пономарёв мог продать действующий(!) неразрушенный завод с рабочими местами для местных - не в курсе. Может ему за те же 20% потребовали масло по себестоимости год на рашку гнать.
війна-це завжди матеріальні втрати, тільки масштаби різні
пересічний втратив 3кімнатну, чи будинок у Херсонський області(як мій дядько) і став безхатьком
а Пономарьов міг втратити завод (таки його втратив) тільки цілий рік виробляючи мастило для армії рф, результат той самий, але ще стаття за колабораціонізм, так?
prodigy
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:19
Letusrock написав: fox767676 написав: Letusrock написав:
Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни?
справедливості заради - засудив
така зворушлива смичка воуків з мадуросами-сапатистами-вьєтконгівцями
про те, що Україна стала розмінною монетою у геополітичнах ігрищах я ще писав у 90х у
шкільних контрольних роботах з Історії України, жириновський нервово палить у пеклі
А як наші потужні незламники відреагували на бездіяльність венесуельських патріотів, які замість відчайдушної боротьби до останнього венесуельського фікуса (та негайного впровадження антиамериканських мовних патрулів) просто мовчки прийняли "реалії на землі"
? Невже там теж народ бракований, одні сцикуни та ухилянти?
"Руда сволота Трамп підло вирішив питання за 3 години, а треба було спланувати війну до 2035, щоб дати час нації згуртуватись\загартуватись"
fox767676
