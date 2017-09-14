RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16330163311633216333>
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 13:19

  fox767676 написав:Як я бачу різницю між респами-трампістами та воуками-демами
Перші вважають що є таке чарівне слово "демократичні цінності" і достатньо когось звинуватити у недостатній повазі до тих цінностей, то він затремтить з переляку, а режим його повалиться за лічені дні. Час від часу можно для профілактики брати участь у рандомних залякуваннях як у Лівії, де безглуздо повалили вестернізованого Кадафі, який вже давно нічого не мав проти Заходу і був таємно закоханий в Кондолізу Райс, а Барака Обаму вважав названгим братом.
Респи-Трампісти все ж більш грунтовно підходять до справ - не лізуть у ті драки де не можуть досягти успіху, а там де лізуть - діють більш-менш ефективно.
Всі серйозні люди розуміють - є логіка намірів і є логіка обставин
Один великий французький Імператор так сказав - "Я зберіг інтереси революції. Це складало мою силу. Я зберіг інтереси та вигнав теорію"

большее бабло побеждает меньшее бабло
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4374
З нами з: 23.05.14
Подякував: 635 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 13:21

  fler написав:
  Letusrock написав: Сміх сміхом але є відео де Жириновський говорить щось типу "США заберуть Венесуелу а ми Україну".

І шо? Україну вже забрали? Чи ви з переляку нагнітаєте?))

Ви що, як можна..
Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы.
Letusrock
 
Повідомлень: 2929
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 13:23

  fox767676 написав:
  Letusrock написав:Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни?


справедливості заради - засудив
така зворушлива смичка воуків з мадуросами-сапатистами-вьєтконгівцями :)
про те, що Україна стала розмінною монетою у геополітичнах ігрищах я ще писав у 90х у
шкільних контрольних роботах з Історії України, жириновський нервово палить у пеклі


Три ознаки психопата
1. Повна відсутність емпатії (можуть будь хто страждати йому пох)
2. Манипулятивна постійна брехня (спочатку "розуміє все" а потім використовує для себе ) Брехати брехати брехати
3.ВІН справжній-ЦЕ ВСПОЛАХИ ОБУРЕННЯ , НАСИЛЬСТВО . Він залюбки пояснює ВСЕ вашою НЕПРАВИЛЬНОЮ поведінкою....

За мотивами життя...
Востаннє редагувалось холява в Нед 04 січ, 2026 13:27, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5333
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 13:35

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
fox767676
.............
справедливості заради - засудив
така зворушлива смичка воуків з мадуросами-сапатистами-вьєтконгівцями :)
..........
-----------------------------
І де ви це побачили???
Оце
так, інше. Раші відкрила ящик Пандори в 2022 році. тому всім союзникам Раші, які досі не побачили агресії Раші - забудьте про міжнародні правила...
- viewtopic.php?p=5920564#p5920564 - засудження?
Знову "Раша винувата". :)


З поверненням ЛАД
всього найкращого у новому році, здоров'я вам та близьким, миру та перспектив Харкову
Там трохи пізніше, йому товариш Бабченко А. , пояснив що камрад Шаман глибоко помиляеться,
Шаман це усвідомив та встав на правильну платформу, схвалену демпартіею США

Мадуро диктатор, його режим — один зі стовпів осі зла, Венесуела — хаб Росії з відмивання грошей, нафти, наркоти і всього іншого, і все інше, що пишуть про цього диктатора — абсолютна правда.
Але тільки ось міжнародного права більше не існує. Є тільки право сильного. І всі принципи, на яких існував світ після 1945 року — послані за горизонт тепер далеко і публічно.
Так это осуждение Мадуро, а не США. :)
И слова Бабченко.
Я, кстати, тот свой пост немного дописал, посмотрите.
Можно ли поздравлять меня з поверненням, не уверен. Я эти 2 с лишним недели читал форум, хотя не заходил и не писал. Смешно и грустно.
За пожелания спасибо, хотя в перспективах Харькова сомневаюсь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38101
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Невже там теж народ бракований, одні сцикуни та ухилянти?


працював на лінії США(Галвестон)-Бразилія-Аргентина-Панама-Мексіка-США(Галвестон) у 2004р (на шляху з Аргентини до Панами, заходив у два порти Венесуєли (Пуєрто-Кобельо і Ла-Гуайра), вийшов прогулятись по місту (з моря бачив красиві краєвиди, гори)-у місті така біднота, сміття не прибране, діти бігають по вулиці не миті, просять гроші у грінго, в спортивному магазині треба було купити баскетбольний м'яч для судна-купив такий дешевої якості (були такі радянські на уроках фізо у школі у 1975р), взяв в руки кросівок (теж якесь дешеве типу радянських кедів)
подивися на продукти-якість як в Африці, через тиждень були у Мексиці (Веракрус, Альтамира) зовсім інший рівень життя і сервісу
prodigy
 
Повідомлень: 12987
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3377 раз.
Подякували: 3359 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 13:46

  Schmit написав:
  prodigy написав:
  Vadim_ написав:[
тем что он давал присягу народу Украины, а нефтяник нет и нефтяник работает а військовий служить


Бандерлог показав своє ставлення до присяги,
зрадить при першій можливості?

Тому що всі оці присяги, клятви у безмежній вірності комусь/чомусь... не можуть бути примусовими.

Присяга - такий же ритуал як присяга піонера чи клятва гіпократа. Відповідальність несуть за зовсім інші пункти КУпАп чи ККУ. Щодо присяги як ритуалу: громадянин стає військовослужбовцем і починає нести відповідальність як в/с (і припиняє ним бути і припиняє нести відповідальність ) зовсім не з дня присяги. А з дня зарахування/відрахування до списків військової частини (оголошується наказом).
Алковадікі чомусь вирішили, що він вивчившись на податки інших громадян може кинути комбайн і почати здавати хати без сплати податків будь якого моменту в житті, коли схотів, а військовий - це чомусь на все життя обовʼязок. Дивна сепарація. Хоча не дивна. Легко пояснюється його страхом захищати власну державу і бажанням перекласти це на будь кого іншого. Міфічних професійних військових, яких не існує так само як і професійних колгоспників.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17476
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 13:54

Hotab
Не груби ,
мені не зрозуміло чому "не придатні" ідуть на пенсію в 45, за податки комбайнерів а комбайнери в 65 , за які заслуги? а коли війна, им не паложено , не той вус, нарід зобовьязаний воювати м'ясом .....
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 04 січ, 2026 14:13, всього редагувалось 3 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4374
З нами з: 23.05.14
Подякував: 635 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 14:03

  Letusrock написав:Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни? Чи "ета другоє")). Що там каже міжнародне право і статут ООН
P.S. Сміх сміхом але є відео де Жириновський говорить щось типу "США заберуть Венесуелу а ми Україну".

Хіба США окупували Венесуелу ? Там навіть влада перейшла до віце-президентши

А ось МЗС РФ рішуче засудило, що виглядало дуже смішно )

PS. Що ж ти постійно в штангу лупишь )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13017
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 14:07

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни? Чи "ета другоє")). Що там каже міжнародне право і статут ООН
P.S. Сміх сміхом але є відео де Жириновський говорить щось типу "США заберуть Венесуелу а ми Україну".

Хіба США окупували Венесуелу ? Там навіть влада перейшла до віце-президентши
А ось МЗС РФ рішуче засудило, що виглядало дуже смішно )
PS. Що ж ти постійно в штангу лупишь )

значить по твоїй логіці якби в лютому 2022 російські вертольоти просто вивезли Зеленського і замінили на Медведчука тоді все ок
Letusrock
 
Повідомлень: 2929
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 14:12

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни? Чи "ета другоє")). Що там каже міжнародне право і статут ООН
P.S. Сміх сміхом але є відео де Жириновський говорить щось типу "США заберуть Венесуелу а ми Україну".

Хіба США окупували Венесуелу ? Там навіть влада перейшла до віце-президентши
А ось МЗС РФ рішуче засудило, що виглядало дуже смішно )
PS. Що ж ти постійно в штангу лупишь )

значить по твоїй логіці якби в лютому 2022 російські вертольоти просто вивезли Зеленського і замінили на Медведчука тоді все ок

Це твоя логіка, не моя )

В Венесуелі тіки вивезли, нікого не завозили, влада перейшла по закону і віце-президентша ... прикинь ... засудила викрадення Мадуро ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13017
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 16330163311633216333>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 183412
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 384081
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1085994
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10476)
04.01.2026 13:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.