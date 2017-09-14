|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:19
fox767676 написав:Як я бачу різницю між респами-трампістами та воуками-демами
Перші вважають що є таке чарівне слово "демократичні цінності" і достатньо когось звинуватити у недостатній повазі до тих цінностей, то він затремтить з переляку, а режим його повалиться за лічені дні. Час від часу можно для профілактики брати участь у рандомних залякуваннях як у Лівії, де безглуздо повалили вестернізованого Кадафі, який вже давно нічого не мав проти Заходу і був таємно закоханий в Кондолізу Райс, а Барака Обаму вважав названгим братом.
Респи-Трампісти все ж більш грунтовно підходять до справ - не лізуть у ті драки де не можуть досягти успіху, а там де лізуть - діють більш-менш ефективно.
Всі серйозні люди розуміють - є логіка намірів і є логіка обставин
Один великий французький Імператор так сказав - "Я зберіг інтереси революції. Це складало мою силу. Я зберіг інтереси та вигнав теорію"
большее бабло побеждает меньшее бабло
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:21
fler написав: Letusrock написав:
Сміх сміхом але є відео де Жириновський говорить щось типу "США заберуть Венесуелу а ми Україну".
І шо? Україну вже забрали? Чи ви з переляку нагнітаєте?))
Ви що, як можна..
Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы.
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:23
fox767676 написав: Letusrock написав:
Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни?
справедливості заради - засудив
така зворушлива смичка воуків з мадуросами-сапатистами-вьєтконгівцями
про те, що Україна стала розмінною монетою у геополітичнах ігрищах я ще писав у 90х у
шкільних контрольних роботах з Історії України, жириновський нервово палить у пеклі
Три ознаки психопата
1. Повна відсутність емпатії (можуть будь хто страждати йому пох)
2. Манипулятивна постійна брехня (спочатку "розуміє все" а потім використовує для себе ) Брехати брехати брехати
3.ВІН справжній-ЦЕ ВСПОЛАХИ ОБУРЕННЯ , НАСИЛЬСТВО . Він залюбки пояснює ВСЕ вашою НЕПРАВИЛЬНОЮ поведінкою....
За мотивами життя...
Востаннє редагувалось холява
в Нед 04 січ, 2026 13:27, всього редагувалось 1 раз.
5
22
1
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:35
fox767676 написав: ЛАД написав:
-----------------------------fox767676
.............
справедливості заради - засудив
така зворушлива смичка воуків з мадуросами-сапатистами-вьєтконгівцями
..........
-----------------------------
І де ви це побачили???
Оце
так, інше. Раші відкрила ящик Пандори в 2022 році. тому всім союзникам Раші, які досі не побачили агресії Раші - забудьте про міжнародні правила...
- viewtopic.php?p=5920564#p5920564
- засудження?
Знову "Раша винувата".
З поверненням ЛАД
всього найкращого у новому році, здоров'я вам та близьким, миру та перспектив Харкову
Там трохи пізніше, йому товариш Бабченко А. , пояснив що камрад Шаман глибоко помиляеться,
Шаман це усвідомив та встав на правильну платформу, схвалену демпартіею США
Мадуро диктатор, його режим — один зі стовпів осі зла, Венесуела — хаб Росії з відмивання грошей, нафти, наркоти і всього іншого, і все інше, що пишуть про цього диктатора — абсолютна правда.
Але тільки ось міжнародного права більше не існує. Є тільки право сильного. І всі принципи, на яких існував світ після 1945 року — послані за горизонт тепер далеко і публічно.
Так это осуждение Мадуро, а не США.
И слова Бабченко.
Я, кстати, тот свой пост немного дописал, посмотрите.
Можно ли поздравлять меня з поверненням, не уверен. Я эти 2 с лишним недели читал форум, хотя не заходил и не писал. Смешно и грустно.
За пожелания спасибо, хотя в перспективах Харькова сомневаюсь.
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:45
Letusrock написав:
Невже там теж народ бракований, одні сцикуни та ухилянти?
працював на лінії США(Галвестон)-Бразилія-Аргентина-Панама-Мексіка-США(Галвестон) у 2004р (на шляху з Аргентини до Панами, заходив у два порти Венесуєли (Пуєрто-Кобельо і Ла-Гуайра), вийшов прогулятись по місту (з моря бачив красиві краєвиди, гори)-у місті така біднота, сміття не прибране, діти бігають по вулиці не миті, просять гроші у грінго, в спортивному магазині треба було купити баскетбольний м'яч для судна-купив такий дешевої якості (були такі радянські на уроках фізо у школі у 1975р), взяв в руки кросівок (теж якесь дешеве типу радянських кедів)
подивися на продукти-якість як в Африці, через тиждень були у Мексиці (Веракрус, Альтамира) зовсім інший рівень життя і сервісу
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:46
Schmit написав: prodigy написав: Vadim_ написав:
[
тем что он давал присягу народу Украины, а нефтяник нет и нефтяник работает а військовий служить
Бандерлог показав своє ставлення до присяги,
зрадить при першій можливості?
Тому що всі оці присяги, клятви у безмежній вірності комусь/чомусь... не можуть бути примусовими.
Присяга - такий же ритуал як присяга піонера чи клятва гіпократа. Відповідальність несуть за зовсім інші пункти КУпАп чи ККУ. Щодо присяги як ритуалу: громадянин стає військовослужбовцем і починає нести відповідальність як в/с (і припиняє ним бути і припиняє нести відповідальність ) зовсім не з дня присяги. А з дня зарахування/відрахування до списків військової частини (оголошується наказом).
Алковадікі чомусь вирішили, що він вивчившись на податки інших громадян може кинути комбайн і почати здавати хати без сплати податків будь якого моменту в житті, коли схотів, а військовий - це чомусь на все життя обовʼязок. Дивна сепарація. Хоча не дивна. Легко пояснюється його страхом захищати власну державу і бажанням перекласти це на будь кого іншого. Міфічних професійних військових, яких не існує так само як і професійних колгоспників.
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:54
Hotab
Не груби ,
мені не зрозуміло чому "не придатні" ідуть на пенсію в 45, за податки комбайнерів а комбайнери в 65 , за які заслуги? а коли війна, им не паложено , не той вус, нарід зобовьязаний воювати м'ясом .....
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 04 січ, 2026 14:13, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 04 січ, 2026 14:03
Letusrock написав:
Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни? Чи "ета другоє")). Що там каже міжнародне право і статут ООН
P.S. Сміх сміхом але є відео де Жириновський говорить щось типу "США заберуть Венесуелу а ми Україну".
Хіба США окупували Венесуелу ? Там навіть влада перейшла до віце-президентши
А ось МЗС РФ рішуче засудило, що виглядало дуже смішно )
PS. Що ж ти постійно в штангу лупишь )
Додано: Нед 04 січ, 2026 14:07
pesikot написав: Letusrock написав:
Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни? Чи "ета другоє")). Що там каже міжнародне право і статут ООН
P.S. Сміх сміхом але є відео де Жириновський говорить щось типу "США заберуть Венесуелу а ми Україну".
Хіба США окупували Венесуелу ? Там навіть влада перейшла до віце-президентши
А ось МЗС РФ рішуче засудило, що виглядало дуже смішно )
PS. Що ж ти постійно в штангу лупишь )
значить по твоїй логіці якби в лютому 2022 російські вертольоти просто вивезли Зеленського і замінили на Медведчука тоді все ок
Додано: Нед 04 січ, 2026 14:12
Letusrock написав: pesikot написав: Letusrock написав:
Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни? Чи "ета другоє")). Що там каже міжнародне право і статут ООН
P.S. Сміх сміхом але є відео де Жириновський говорить щось типу "США заберуть Венесуелу а ми Україну".
Хіба США окупували Венесуелу ? Там навіть влада перейшла до віце-президентши
А ось МЗС РФ рішуче засудило, що виглядало дуже смішно )
PS. Що ж ти постійно в штангу лупишь )
значить по твоїй логіці якби в лютому 2022 російські вертольоти просто вивезли Зеленського і замінили на Медведчука тоді все ок
Це твоя логіка, не моя )
В Венесуелі тіки вивезли, нікого не завозили, влада перейшла по закону і віце-президентша ... прикинь ... засудила викрадення Мадуро ))
