Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я, кстати, тот свой пост немного дописал, посмотрите.

Я отбросив всякую трампофилию считаю что случаи Ирака и Венесуэлыочень различны
Саддам был алекватен уровню общественно-политического развития населения Ирака, а вот Мадурро сильно недотягивал. Кроме того, операция прошла нейрохирургически , в отличии от той бойни в которые были ввергнутны ,например, народы Ирака и Украины. Посмотрим что оно дальше будет.

Я эти 2 с лишним недели читал форум, хотя не заходил и не писал. Смешно и грустно.

Как это - "читал форум, хотя не заходил"?? Мистикой попахивает :D
Лучше уж не читать никак, ни заходя, ни "не заходя". А реально переключится на что-то другое. Тут мудрости не почерпнуть. только суета, местами прикольная.
За пожелания спасибо, хотя в перспективах Харькова сомневаюсь

Я вот хоть воуков и не люблю, но книгу их вождя ,Барака Хусейна Обаму, почитал (по диагонали правда). Вот так вот открыл на первой попавшейся странице и там про его визит в Киев 2005 по вопросам разоружения Украины. Но главное в книге это название - "Дерзость надежды". И что я скажу, то на чем воуки строят фундамент (дерзости и надежды), нам, прагматиками, не зазорно брать хотя бы как элементы декора. Всегда оставлять в плоскости вариантов место для оптимальных сценариев.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 14:17

  Vadim_ написав:Hotab
Не груби ,
мені не зрозуміло чому "не придатні" ідуть на пенсію в 45, за податки комбайнерів а комбайнери в 65 , за які заслуги? а коли війна, им не паложено , не той вус, нарід зобовьязаний воювати м'ясом .....


Тобі багато чого незрозуміло, але не все потрібно тобі пояснювати.
На ранню пенсію йдуть згідно закону. Чому так визначає закон? Мабуть для збільшення привабливості цієї роботи , щоб знайти бажаючих на неї іти. Тебе наприклад рання пенсія не зацікавила. Чому? Ти вважаєш що це був недостатній для тебе стимул? То чому ти вважаєш цей стимул занадто великим для інших?
Щодо «положено» чи «не положено» захищати. Положено однаково . І я наприклад захищав, а наприклад ти - ні. Так кому «не положено» насправді?
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:значить по твоїй логіці якби в лютому 2022 російські вертольоти просто вивезли Зеленського і замінили на Медведчука тоді все ок


у тому то і справа, що Трамп визнав що місцева медведчучка не має ніякого авторитету і погодився на ротацію внутрі існуючого істеблішменту з перспективами поступової демократизації
