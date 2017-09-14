prodigy написав:

Letusrock написав: Невже там теж народ бракований, одні сцикуни та ухилянти? Невже там теж народ бракований, одні сцикуни та ухилянти?

баскетбольний м'яч для судна-купив такий дешевої якості (були такі радянські на уроках фізо у школі у 1975р)

працював на лінії США(Галвестон)-Бразилія-Аргентина-Панама-Мексіка-США(Галвестон) у 2004р (на шляху з Аргентини до Панами, заходив у два порти Венесуєли (Пуєрто-Кобельо і Ла-Гуайра), вийшов прогулятись по місту (з моря бачив красиві краєвиди, гори)-у місті така біднота, сміття не прибране, діти бігають по вулиці не миті, просять гроші у грінго, в спортивному магазині треба було купити, взяв в руки кросівок (теж якесь дешеве типу радянських кедів)подивися на продукти-якість як в Африці, через тиждень були у Мексиці (Веракрус, Альтамира) зовсім інший рівень життя і сервісу