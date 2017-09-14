ЛАД написав:Я, кстати, тот свой пост немного дописал, посмотрите.
Я отбросив всякую трампофилию считаю что случаи Ирака и Венесуэлыочень различны Саддам был алекватен уровню общественно-политического развития населения Ирака, а вот Мадурро сильно недотягивал. Кроме того, операция прошла нейрохирургически , в отличии от той бойни в которые были ввергнутны ,например, народы Ирака и Украины. Посмотрим что оно дальше будет.
Я эти 2 с лишним недели читал форум, хотя не заходил и не писал. Смешно и грустно.
Как это - "читал форум, хотя не заходил"?? Мистикой попахивает Лучше уж не читать никак, ни заходя, ни "не заходя". А реально переключится на что-то другое. Тут мудрости не почерпнуть. только суета, местами прикольная.
За пожелания спасибо, хотя в перспективах Харькова сомневаюсь
Я вот хоть воуков и не люблю, но книгу их вождя ,Барака Хусейна Обаму, почитал (по диагонали правда). Вот так вот открыл на первой попавшейся странице и там про его визит в Киев 2005 по вопросам разоружения Украины. Но главное в книге это название - "Дерзость надежды". И что я скажу, то на чем воуки строят фундамент (дерзости и надежды), нам, прагматиками, не зазорно брать хотя бы как элементы декора. Всегда оставлять в плоскости вариантов место для оптимальных сценариев.
Vadim_ написав:Hotab Не груби , мені не зрозуміло чому "не придатні" ідуть на пенсію в 45, за податки комбайнерів а комбайнери в 65 , за які заслуги? а коли війна, им не паложено , не той вус, нарід зобовьязаний воювати м'ясом .....
Тобі багато чого незрозуміло, але не все потрібно тобі пояснювати. На ранню пенсію йдуть згідно закону. Чому так визначає закон? Мабуть для збільшення привабливості цієї роботи , щоб знайти бажаючих на неї іти. Тебе наприклад рання пенсія не зацікавила. Чому? Ти вважаєш що це був недостатній для тебе стимул? То чому ти вважаєш цей стимул занадто великим для інших? Щодо «положено» чи «не положено» захищати. Положено однаково . І я наприклад захищав, а наприклад ти - ні. Так кому «не положено» насправді?
Letusrock написав:Невже там теж народ бракований, одні сцикуни та ухилянти?
працював на лінії США(Галвестон)-Бразилія-Аргентина-Панама-Мексіка-США(Галвестон) у 2004р (на шляху з Аргентини до Панами, заходив у два порти Венесуєли (Пуєрто-Кобельо і Ла-Гуайра), вийшов прогулятись по місту (з моря бачив красиві краєвиди, гори)-у місті така біднота, сміття не прибране, діти бігають по вулиці не миті, просять гроші у грінго, в спортивному магазині треба було купити баскетбольний м'яч для судна-купив такий дешевої якості (були такі радянські на уроках фізо у школі у 1975р), взяв в руки кросівок (теж якесь дешеве типу радянських кедів) подивися на продукти-якість як в Африці, через тиждень були у Мексиці (Веракрус, Альтамира) зовсім інший рівень життя і сервісу
оранжевые , их по моему делали в одной из стран прибалтики, а это не радянські, это европа
ні , не однаково. ти був би згоден як би я бусиффкований на посаду хірурга без образования почав оперирировать твои крашанки поранені? ти б скав та ну нах, самі заживуть. а мене ,який зробив ОДИН лише постріл за 2 роки СА , в окоп ?
budivelnik написав:Ти давай не маніпулюй.... Мадуро на віцепрємєра це те саме що у нас Зеленського на Хто там був в 2024 віцепремєром?
Ага тобто в кінці 4-го року повномаштабної гіпотетична силова заміна Зеленського на віцепремєра (російськими вертольотами в лютому 2022) вже цілком у межах статуту ООН чи як? І жодного заламування рук та воплів про міжнародне право? От що животворяще "покращення позицій" робить навіть з безкопромісними патріотами
Знову маніпулюєш? Через ТРИ години після початку операції, з автоматичним забранням ВСІХ військовослужбовців США з території Венесуели.. а не на Четвертий рік, з 670 000 військових на 19% території України.
ПС Штанці вже виправ чи так в смердючих і ходиш ЧЕТВЕРТИЙ рік? Бо три години це ОДНЕ а Чотири Роки ЄтО дрУгОЄ
Случаи, безусловно, различны. Разный ход событий, разные личности. Но с точки зрения поведения США очень похоже. Всё та же "дипломатия канонерок". Можно оправдывать, но не стоит упоминать "международное право". И это пока что не конец:
«Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти», — заявил Трамп журналистам. ........ «Мы не можем допустить, чтобы Венесуэлу взял под свой контроль кто-то другой, кто не заботится о благе венесуэльского народа. Это продолжается уже десятилетия. Мы не допустим этого».
Я эти 2 с лишним недели читал форум, хотя не заходил и не писал. Смешно и грустно.
Как это - "читал форум, хотя не заходил"?? Мистикой попахивает Лучше уж не читать никак, ни заходя, ни "не заходя". А реально переключится на что-то другое. Тут мудрости не почерпнуть. только суета, местами прикольная.
Никакой мистики - читал с мобилки, но вход на форум не делал. С мудростью, действительно, напряжёнка. Но и прикольного не вижу.
И что я скажу, то на чем воуки строят фундамент (дерзости и надежды), нам, прагматиками, не зазорно брать хотя бы как элементы декора. Всегда оставлять в плоскости вариантов место для оптимальных сценариев.
Место оставлять надо. Но и трезво оценивать шансы этих оптимальных сценариев.