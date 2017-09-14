RSS
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 15:55

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:Hotab
а де ти? :? у якому окопі чі аєродромі

А я буду тобі показувати пальцем на утку з гімном і казати коли саме ти повинен «взяти і куди її нести». Все тобі зрозуміло? Саме цим і відрізняються «хірурги» від тих, кому не довірять оперувати.

дуже потужно
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 16:03

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:не виправ, стою в черзі за твоїми синами, вони якраз перуть свої
......Молодший ведучи мій бізнес забезпечує грошима ЗСУ..
......
От мамкин добытчик :lol:
В процентах от всех поступлений - его доля после какого нуля начинается? 6го? :lol:
Давай по порядку
В порівнянні з тобою - напевно безмежність , бо ти нуль ,
молодший в місяць ( я вже пенсіонер тому він веде моє і своє)
моїх податків 60000,своїх податків30000, наших донатів ,зараз впало до 20000=110 000
В порівнянні з летусорком ( він максимум платить з середньої тобто десь до 8000 )-це в 13 разів більше ( тобто рік в нього те саме що в нас місяць)....

Тому може ти спочатку запитаєш в себе - чого ти такий засранець що взагалі не платиш
потім запитаєш в летусорка-чого він менший засранець ніж ти , але все одно не в тій черзі стоїть
а вже потім і до мене перейдемо..
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 16:08

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:В то же время вице-президент Родригес заявила, что Мадуро "единственный президент"


А что ей заявлять на публику, если режим пока остался прежний и США не планируют радикальных изменений? А вот дома наверняка открыла бутылочку шампанского и провозгласила славни Троампу, за то, что наконец убрал этого выскочку 🍾

Радикальные изменения Трамп как раз планирует.
Просто если Делси Родригес вместе с братом, главой национального собрания Венесуэлы Хорхе Родригесом, и пр. "столпами режима" поймут "намёки" и будут делать, что скажут (в частности, отдадут нефть американским компаниям), то, может быть, останутся у власти. Или хотя бы не последуют за Мадуро. Не поймут - "продолжение следует".
