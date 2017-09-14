|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 04 січ, 2026 15:23
pesikot написав:
В Венесуелі тіки вивезли, нікого не завозили, влада перейшла по закону
Ясно, можна викрасти любого президента чужої країни, головне щоб за штурвалом викрадачів був не путін. Тоді все по закону.
Я вам, поборникам "статутів оон та принципів міжнародного права" ще коли писав що є тільки право сильного? Ви ще бурмотіли тут про право Мексики вписати в конституцію вступ у китайське нато.
Трамп показав путіну майстер-клас. Шкода що "остання верба" а не "останній фікус/пальма/ліана". Непощастило українцям
Letusrock
Повідомлень: 2933
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 15:25
budivelnik написав:
Знову маніпулюєш?
Через ТРИ години після початку операції, з автоматичним забранням ВСІХ військовослужбовців США з території Венесуели..
а не на Четвертий рік, з 670 000 військових на 19% території України.
ще раз питаю, тобто якби в лютому 2022 Зеленського силовим методом вивезли в рф за 3 години, то було б все ок, в межах принципів міжнар.права?
budivelnik написав:
Штанці вже виправ
не виправ, стою в черзі за твоїми синами, вони якраз перуть свої
Letusrock
Повідомлень: 2933
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 15:28
Letusrock написав: budivelnik написав:
Знову маніпулюєш?
Через ТРИ години після початку операції, з автоматичним забранням ВСІХ військовослужбовців США з території Венесуели..
а не на Четвертий рік, з 670 000 військових на 19% території України.
ще раз питаю, тобто якби в лютому 2022 Зеленського силовим методом вивезли в рф за 3 години, то було б все ок, в межах принципів міжнар.права?
Ні, але тоді б до влади прийшов Порошенко і для тих хто вивіз Зеленського справи пішли б на порядок гірше....
Тому ще раз
1 Влада у Венесуелі не помінялась
2 Якщо завтра Трамп поставить вимогу що він вивозить Пуйла з росії тільки одночасно з вивезенням Зеленського з України - я буду ЗА.
Letusrock написав:
не виправ, стою в черзі за твоїми синами, вони якраз перуть свої
Ти напевно не в тій черзі стоїш
Мій старший періодично під Херсоном чи Купянськом - возить гуманітарні вантажі
Молодший ведучи мій бізнес забезпечує грошима ЗСУ..
так що не рівняй себе до них...
Максимум до кого ти себе можеш порівняти -це до хунтера і то з натяжкою...
budivelnik
Повідомлень: 27671
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 15:29
ЛАД написав:
В то же время вице-президент Родригес заявила, что Мадуро "единственный президент"
А что ей заявлять на публику, если режим пока остался прежний и США не планируют радикальных изменений? А вот дома наверняка открыла бутылочку шампанского и провозгласила славни Троампу, за то, что наконец убрал этого выскочку 🍾
fox767676
Повідомлень: 5050
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 15:30
Vadim_ написав: Hotab написав: Vadim_ написав:
Hotab
Не груби ,
мені не зрозуміло чому "не придатні" ідуть на пенсію в 45, за податки комбайнерів а комбайнери в 65 , за які заслуги? а коли війна, им не паложено , не той вус, нарід зобовьязаний воювати м'ясом .....
Тобі багато чого незрозуміло, але не все потрібно тобі пояснювати.
На ранню пенсію йдуть згідно закону. Чому так визначає закон? Мабуть для збільшення привабливості цієї роботи , щоб знайти бажаючих на неї іти. Тебе наприклад рання пенсія не зацікавила. Чому? Ти вважаєш що це був недостатній для тебе стимул? То чому ти вважаєш цей стимул занадто великим для інших?
Щодо «положено» чи «не положено» захищати. Положено однаково
. І я наприклад захищав, а наприклад ти - ні. Так кому «не положено» насправді?
ні , не однаково. ти був би згоден як би я бусиффкований на посаду хірурга без образования почав оперирировать твои крашанки поранені? ти б скав та ну нах, самі заживуть.
а мене ,який зробив ОДИН лише постріл за 2 роки СА , в окоп ?
«Не однаково» лише згідно твоїх страхів. А по всім законам України однаково. І навіть по логіці: Долярек зробив також «2 постріли» і це не заважало йому мити снаряди і заряджати рації. Твої «2 постріли в СА» також цьому б не перешкодили. Але ти вирішив ставити питання «ти з окопу пишеш?» тут всім без розбору, а собі це питання жодного разу не поставив. То де твій комбайн, тил ти наш надійний? Чому ти хліб для фронту не робиш? І якщо нема від тебе хлібу, то «де твій окоп?»
ти був би згоден як би я бусиффкований на посаду хірурга без образования почав оперирировать твои крашанки поранені?
Ніхто тобі оперувати не дасть.Але носити утки з гімном у тебе є всі кваліфікації.
На нашу тему: копати окопи , мити снаряди, заряджати рації і навіть водити авто щоб підвести бк чи їжу тебе кваліфікації вистачить.
Hotab
Повідомлень: 17479
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 16:03
_hunter написав: budivelnik написав: Letusrock написав:
не виправ, стою в черзі за твоїми синами, вони якраз перуть свої
......Молодший ведучи мій бізнес забезпечує грошима ЗСУ..
......
От мамкин добытчик
В процентах от всех поступлений - его доля после какого нуля начинается? 6го?
Давай по порядку
В порівнянні з тобою - напевно безмежність , бо ти нуль ,
молодший в місяць ( я вже пенсіонер тому він веде моє і своє)
моїх податків 60000,своїх податків30000, наших донатів ,зараз впало до 20000=110 000
В порівнянні з летусорком ( він максимум платить з середньої тобто десь до 8000 )-це в 13 разів більше ( тобто рік в нього те саме що в нас місяць)....
Тому може ти спочатку запитаєш в себе - чого ти такий засранець що взагалі не платиш
потім запитаєш в летусорка-чого він менший засранець ніж ти , але все одно не в тій черзі стоїть
а вже потім і до мене перейдемо..
budivelnik
Повідомлень: 27671
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 16:08
fox767676 написав: ЛАД написав:
В то же время вице-президент Родригес заявила, что Мадуро "единственный президент"
А что ей заявлять на публику, если режим пока остался прежний и США не планируют радикальных изменений? А вот дома наверняка открыла бутылочку шампанского и провозгласила славни Троампу, за то, что наконец убрал этого выскочку 🍾
Радикальные изменения Трамп как раз планирует.
Просто если Делси Родригес вместе с братом, главой национального собрания Венесуэлы Хорхе Родригесом, и пр. "столпами режима" поймут "намёки" и будут делать, что скажут (в частности, отдадут нефть американским компаниям), то, может быть, останутся у власти. Или хотя бы не последуют за Мадуро. Не поймут - "продолжение следует".
ЛАД
Повідомлень: 38103
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 16:25
Hotab написав:
На нашу тему: копати окопи , мити снаряди, заряджати рації і навіть водити авто щоб підвести бк чи їжу ... кваліфікації вистачить.
це вже баян, але куди ділись попередні "діловоди та копачі окопів"?
Друг скидував відео як ТСН бере інтервю від 58-річного штурмовика, який ледви ходить (дідуля натуральний). Теж мабуть колишній кухар або діловод
Letusrock
Повідомлень: 2933
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 16:36
Letusrock
Чого це найсильніша армія РФ не захистила свого союзника Мадуро ? )
До того Асада не захистила ?
Орешніки не полетіли ... Іскандери не сміялись ))
pesikot
Повідомлень: 13023
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 16:42
Letusrock написав: pesikot написав:
В Венесуелі тіки вивезли, нікого не завозили, влада перейшла по закону
Ясно, можна викрасти любого президента чужої країни, головне щоб за штурвалом викрадачів був не путін. Тоді все по закону.
Я вам, поборникам "статутів оон та принципів міжнародного права" ще коли писав що є тільки право сильного? Ви ще бурмотіли тут про право Мексики вписати в конституцію вступ у китайське нато.
Трамп показав путіну майстер-клас. Шкода що "остання верба" а не "останній фікус/пальма/ліана". Непощастило українцям
Яка в тебе істерика ... )
Так виправдовуешь РФ, так виправдовуешь РФ )
Право сильного ?
То у тебе можно все віджати по "праву сильного" чи ти будешь волати "памагітє, грабят, паліція" ? ))
pesikot
Повідомлень: 13023
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
