Letusrock написав: Hotab написав: На нашу тему: копати окопи , мити снаряди, заряджати рації і навіть водити авто щоб підвести бк чи їжу ... кваліфікації вистачить. На нашу тему: копати окопи , мити снаряди, заряджати рації і навіть водити авто щоб підвести бк чи їжу ... кваліфікації вистачить.

це вже баян, але куди ділись попередні "діловоди та копачі окопів"?

Друг скидував відео як ТСН бере інтервю від 58-річного штурмовика, який ледви ходить (дідуля натуральний). Теж мабуть колишній кухар або діловод це вже баян, але куди ділись попередні "діловоди та копачі окопів"?Друг скидував відео як ТСН бере інтервю від 58-річного штурмовика, який ледви ходить (дідуля натуральний). Теж мабуть колишній кухар або діловод

його завдання полягає в тому, щоб ці проблеми були зафіксовані в облікових даних.

а ти думаєш що серед кухарів та копачів втрат нема?) Чи мож вони не списуються по хворобі чи догляду або не йдуть в сзч?цю місячну новину ти також пропустив?Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що Міністерство оборони підготувало зміни, які передбачають виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність до військової служби. Про це вона сказала в інтерв'ю для «Главкому».Ольга Решетилова пояснила, що сучасна система ВЛК не передбачає глибинної діагностики. За її словами, якщо військовозобов'язаний має проблеми зі здоров'ям, про які він знає,Фактично під час ВЛК здійснюється поверхневий огляд стану здоров'я: якщо явних ознак захворювання немає, людину визнають придатною до служби.Решетилова додала, що чинні вимоги щодо стану здоров'я значно знижені через дефіцит особового складу.в забезпечення попадають обмежено придатні. Тільки висновок влк не пожизнєнний. Через рік його переглядають а тут трохи не так проходиться та і фіксувати захворювання трудніше ніж вільному... так шо зсу творить чудеса і обмежено придатні за час служби виздоровлюють.)