Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2
2
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:08

  Letusrock написав:
  Hotab написав:На нашу тему: копати окопи , мити снаряди, заряджати рації і навіть водити авто щоб підвести бк чи їжу ... кваліфікації вистачить.

це вже баян, але куди ділись попередні "діловоди та копачі окопів"?

Спитай у долярчика де він

я про проценты спрашивал.


Так він і відповів про процент від вкладу німецького бігунця
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:17

  Letusrock написав:
  Hotab написав:На нашу тему: копати окопи , мити снаряди, заряджати рації і навіть водити авто щоб підвести бк чи їжу ... кваліфікації вистачить.

це вже баян, але куди ділись попередні "діловоди та копачі окопів"?
Друг скидував відео як ТСН бере інтервю від 58-річного штурмовика, який ледви ходить (дідуля натуральний). Теж мабуть колишній кухар або діловод
а ти думаєш що серед кухарів та копачів втрат нема?) Чи мож вони не списуються по хворобі чи догляду або не йдуть в сзч?
цю місячну новину ти також пропустив?
Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що Міністерство оборони підготувало зміни, які передбачають виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність до військової служби. Про це вона сказала в інтерв'ю для «Главкому».

Ольга Решетилова пояснила, що сучасна система ВЛК не передбачає глибинної діагностики. За її словами, якщо військовозобов'язаний має проблеми зі здоров'ям, про які він знає, його завдання полягає в тому, щоб ці проблеми були зафіксовані в облікових даних.

Фактично під час ВЛК здійснюється поверхневий огляд стану здоров'я: якщо явних ознак захворювання немає, людину визнають придатною до служби.

Решетилова додала, що чинні вимоги щодо стану здоров'я значно знижені через дефіцит особового складу.

 в забезпечення попадають обмежено придатні. Тільки висновок влк не пожизнєнний. Через рік його переглядають а тут трохи не так проходиться та і фіксувати захворювання трудніше ніж вільному... так шо зсу творить чудеса і обмежено придатні за час служби виздоровлюють.)
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:29

  Banderlog написав:Через рік його переглядають а тут трохи не так проходиться та і фіксувати захворювання трудніше ніж вільному... так шо зсу творить чудеса і обмежено придатні за час служби виздоровлюють.)

Тобто, ти вже майже Рембо+Термінатор в одній особі ))

Готовий, особисто, штурмувати Москву, Вашингтон, Каракас та Пекін ? )
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:30

fler

  Letusrock написав:Ясно, можна викрасти любого президента чужої країни, головне щоб за штурвалом викрадачів був не путін. Тоді все по закону.

А шо будь-який президент чужої країни звинувачується у тероризмі, кришуванні наркоторгівлі, відмиванні грошей?

  Letusrock написав:Трамп показав путіну майстер-клас. Непощастило українцям

Те, що у кацапні ̶п̶е̶р̶д̶а̶к̶и̶ ̶р̶о̶з̶р̶и̶в̶а̶ю̶т̶ь̶с̶я̶ від перевороту думок ще можна зрозуміти, бо рф втратила чергову сферу впливу замість перемоги, на яку вони розраховували, підсунувши Трампу свій "мирний план". А вам за хребтом чого нейметься?

ПС. Цікаві новини проскакують у ТГ:
1) Жена заместителя главы администрации Белого дома опубликовала фото с картой Гренландии в цветах США и подписала его "Скоро"
Фото за 10 минут набрало больше 8 миллионов просмотров.
Ранее издание The Guardian писало, что следующими целями Трампа могут стать Гренландия, Куба и Иран.
2) Великобритания и Франция атаковали базу ИГИЛ в Сирии
В британском оборонном ведомстве сообщили, что объект, выявленный разведкой к югу от Пальмиры, использовался для хранения оружия и взрывчатки.
3) Взрыв газовой трубы в районе Большой Ялты около 5 утра рядом с Севастопольским шоссе в поселке Гаспра, возможно, был диверсией.
Авария на газопроводе среднего давления оставила без газа поселки Кореиз, Курпаты, Гаспра и Ореанда.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:31

budivelnik

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:От мамкин добытчик :lol:
В процентах от всех поступлений - его доля после какого нуля начинается? 6го? :lol:

молодший в місяць ( я вже пенсіонер тому він веде моє і своє)
моїх податків 60000,своїх податків30000, наших донатів ,зараз впало до 20000=110 000

Ты вопрос не понял :lol: - я про проценты спрашивал.
Давай еще раз объясню: вот те АЖ :lol: 20k денег - ты на полном серьезе считаешь, что это стоящая упоминания сумма? Даже на фоне
Эстония продолжит оказывать Украине значительную военную помощь в 2026 году, выделив не менее
0,25% ВВП (более 100 млн евро),

1 000 000 % від хунтера або
1 000 % від летусорка або
0,02% від Естонії
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:42

Banderlog

  pesikot написав:Тобто, ти вже майже Рембо+Термінатор в одній особі ))

Готовий, особисто, штурмувати Москву, Вашингтон, Каракас та Пекін ? )
а шо мені за це буде?) Медальками я не беру...
мені вже нізя по статусу) хіба прорив буде.
А так не тривожити не будити при тривозі виносити першим.
Так шо готуйся сам) но таскай рюкзаки і рий ями.
про рембо то казки для дибілів, правда тільки 1ше рембо, крім того, що в кінець не правдоподібний в кінці поліцаї його мали завалити.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:43

budivelnik

з просторів інтернету.. цікаво а як буде з пуйлом

Как заканчивали диктаторы XX-XXI веков, считавшие, что будут править вечно

🇮🇹 1945. Италия.
Бенито Муссолини - схвачен и расстрелян партизанами. Тело вывесили вверх ногами на площади в Милане.

🇩🇪 1945. Германия.
Адольф Гитлер - покончил жизнь самоубийством в бункере.

🇳🇴 1945. Норвегия.
Видкун Квислинг - за сотрудничество с нацистами расстрелян по обвинению в государственной измене.

🇷🇴 1946. Румыния.
Йон Антонеску - расстрелян за сотрудничество с нацистами.

🇯🇵 1948. Япония.
Хидэки Тодзио - повешен за военные преступления.

🇩🇴 1961. Доминиканская республика.
Рафаэль Трухильо - застрелен в результате заговора.

🇵🇹 1970. Португалия.
Антониу Салазар - тихо отстранен от власти после сердечного приступа. 2 года был уверен, что руководит страной.

🇰🇷 1979. Южная Корея.
Пак Чон Хи - убит соратником за то, что был «препятствием для демократии».

🇬🇶 1979. Экваториальная Гвинея.
Франсиско Масиас Нгема - расстрелян после госпереворота, которым руководил его племянник.

🇳🇮 1980. Никарагуа.
Анастасио Сомоса Дебайле - бежал за границу после свержения, застрелен в результате спецоперации.

🇷🇴 1989. Румыния.
Николае Чаушеску - расстрелян сразу после судебного заседания.

🇱🇷 1990. Либерия.
Сэмюэл Доу - жестоко убит повстанцами.

🇰🇭 1998. Кампучия (Камбоджа).
Пол Пот - умер от отравления, находясь под домашним арестом.

🇨🇩 2001. Демократической Республики Конго.
Лоран-Дезире Кабила - получил смертельные ранения во время госпереворота, умер через два дня после покушения.

🇮🇶 2006. Ирак.
Саддам Хусейн - повешен по приговору суда.

🇷🇸 2006. Югославия (Сербия).
Слободан Милошевич - умер в тюрьме, где сидел по приговору Гаагского трибунала.

🇱🇾 2011. Ливия.
Муаммар Каддафи - забит до смерти повстанцами.

🇵🇦 2017. Панама.
Мануэль Норьега - умер в тюрьме, куда попал в результате военной операции США.

🇪🇬 2020. Египет.
Хосни Мубарак - умер в тюрьме, куда попал после свержения в результате революции.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До сліз


https://www.facebook.com/share/v/17gQaG ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:51

flyman

бурі дєтка бурі

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:В то же время вице-президент Родригес заявила, что Мадуро "единственный президент"


А что ей заявлять на публику, если режим пока остался прежний и США не планируют радикальных изменений? А вот дома наверняка открыла бутылочку шампанского и провозгласила славни Троампу, за то, что наконец убрал этого выскочку 🍾

Радикальные изменения Трамп как раз планирует.
Просто если Делси Родригес вместе с братом, главой национального собрания Венесуэлы Хорхе Родригесом, и пр. "столпами режима" поймут "намёки" и будут делать, что скажут (в частности, отдадут нефть американским компаниям), то, может быть, останутся у власти. Или хотя бы не последуют за Мадуро. Не поймут - "продолжение следует".

радікальні ізмєнєнія, це "сдєлка", бурі дєтка бурі у Венісуелі американським корпо (хм... щось це нагадує)
