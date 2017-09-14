Спитай у долярчика де він
я про проценты спрашивал.
Так він і відповів про процент від вкладу німецького бігунця
Додано: Нед 04 січ, 2026 17:06
Додано: Нед 04 січ, 2026 17:08
Спитай у долярчика де він
Так він і відповів про процент від вкладу німецького бігунця
Додано: Нед 04 січ, 2026 17:17
а ти думаєш що серед кухарів та копачів втрат нема?) Чи мож вони не списуються по хворобі чи догляду або не йдуть в сзч?
цю місячну новину ти також пропустив?
Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що Міністерство оборони підготувало зміни, які передбачають виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність до військової служби. Про це вона сказала в інтерв'ю для «Главкому».
Ольга Решетилова пояснила, що сучасна система ВЛК не передбачає глибинної діагностики. За її словами, якщо військовозобов'язаний має проблеми зі здоров'ям, про які він знає, його завдання полягає в тому, щоб ці проблеми були зафіксовані в облікових даних.
Фактично під час ВЛК здійснюється поверхневий огляд стану здоров'я: якщо явних ознак захворювання немає, людину визнають придатною до служби.
Решетилова додала, що чинні вимоги щодо стану здоров'я значно знижені через дефіцит особового складу.
в забезпечення попадають обмежено придатні. Тільки висновок влк не пожизнєнний. Через рік його переглядають а тут трохи не так проходиться та і фіксувати захворювання трудніше ніж вільному... так шо зсу творить чудеса і обмежено придатні за час служби виздоровлюють.)
Додано: Нед 04 січ, 2026 17:29
Тобто, ти вже майже Рембо+Термінатор в одній особі ))
Готовий, особисто, штурмувати Москву, Вашингтон, Каракас та Пекін ? )
Додано: Нед 04 січ, 2026 17:30
А шо будь-який президент чужої країни звинувачується у тероризмі, кришуванні наркоторгівлі, відмиванні грошей?
Те, що у кацапні ̶п̶е̶р̶д̶а̶к̶и̶ ̶р̶о̶з̶р̶и̶в̶а̶ю̶т̶ь̶с̶я̶ від перевороту думок ще можна зрозуміти, бо рф втратила чергову сферу впливу замість перемоги, на яку вони розраховували, підсунувши Трампу свій "мирний план". А вам за хребтом чого нейметься?
ПС. Цікаві новини проскакують у ТГ:
1) Жена заместителя главы администрации Белого дома опубликовала фото с картой Гренландии в цветах США и подписала его "Скоро"
Фото за 10 минут набрало больше 8 миллионов просмотров.
Ранее издание The Guardian писало, что следующими целями Трампа могут стать Гренландия, Куба и Иран.
2) Великобритания и Франция атаковали базу ИГИЛ в Сирии
В британском оборонном ведомстве сообщили, что объект, выявленный разведкой к югу от Пальмиры, использовался для хранения оружия и взрывчатки.
3) Взрыв газовой трубы в районе Большой Ялты около 5 утра рядом с Севастопольским шоссе в поселке Гаспра, возможно, был диверсией.
Авария на газопроводе среднего давления оставила без газа поселки Кореиз, Курпаты, Гаспра и Ореанда.
Додано: Нед 04 січ, 2026 17:31
1 000 000 % від хунтера або
1 000 % від летусорка або
0,02% від Естонії
Додано: Нед 04 січ, 2026 17:42
а шо мені за це буде?) Медальками я не беру...
мені вже нізя по статусу) хіба прорив буде.
А так не тривожити не будити при тривозі виносити першим.
Так шо готуйся сам) но таскай рюкзаки і рий ями.
про рембо то казки для дибілів, правда тільки 1ше рембо, крім того, що в кінець не правдоподібний в кінці поліцаї його мали завалити.
Додано: Нед 04 січ, 2026 17:43
з просторів інтернету.. цікаво а як буде з пуйлом
Как заканчивали диктаторы XX-XXI веков, считавшие, что будут править вечно
🇮🇹 1945. Италия.
Бенито Муссолини - схвачен и расстрелян партизанами. Тело вывесили вверх ногами на площади в Милане.
🇩🇪 1945. Германия.
Адольф Гитлер - покончил жизнь самоубийством в бункере.
🇳🇴 1945. Норвегия.
Видкун Квислинг - за сотрудничество с нацистами расстрелян по обвинению в государственной измене.
🇷🇴 1946. Румыния.
Йон Антонеску - расстрелян за сотрудничество с нацистами.
🇯🇵 1948. Япония.
Хидэки Тодзио - повешен за военные преступления.
🇩🇴 1961. Доминиканская республика.
Рафаэль Трухильо - застрелен в результате заговора.
🇵🇹 1970. Португалия.
Антониу Салазар - тихо отстранен от власти после сердечного приступа. 2 года был уверен, что руководит страной.
🇰🇷 1979. Южная Корея.
Пак Чон Хи - убит соратником за то, что был «препятствием для демократии».
🇬🇶 1979. Экваториальная Гвинея.
Франсиско Масиас Нгема - расстрелян после госпереворота, которым руководил его племянник.
🇳🇮 1980. Никарагуа.
Анастасио Сомоса Дебайле - бежал за границу после свержения, застрелен в результате спецоперации.
🇷🇴 1989. Румыния.
Николае Чаушеску - расстрелян сразу после судебного заседания.
🇱🇷 1990. Либерия.
Сэмюэл Доу - жестоко убит повстанцами.
🇰🇭 1998. Кампучия (Камбоджа).
Пол Пот - умер от отравления, находясь под домашним арестом.
🇨🇩 2001. Демократической Республики Конго.
Лоран-Дезире Кабила - получил смертельные ранения во время госпереворота, умер через два дня после покушения.
🇮🇶 2006. Ирак.
Саддам Хусейн - повешен по приговору суда.
🇷🇸 2006. Югославия (Сербия).
Слободан Милошевич - умер в тюрьме, где сидел по приговору Гаагского трибунала.
🇱🇾 2011. Ливия.
Муаммар Каддафи - забит до смерти повстанцами.
🇵🇦 2017. Панама.
Мануэль Норьега - умер в тюрьме, куда попал в результате военной операции США.
🇪🇬 2020. Египет.
Хосни Мубарак - умер в тюрьме, куда попал после свержения в результате революции.
Додано: Нед 04 січ, 2026 17:45
Додано: Нед 04 січ, 2026 17:51
бурі дєтка бурі
радікальні ізмєнєнія, це "сдєлка", бурі дєтка бурі у Венісуелі американським корпо (хм... щось це нагадує)
