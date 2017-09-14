RSS
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:55

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Тобто, ти вже майже Рембо+Термінатор в одній особі ))

Готовий, особисто, штурмувати Москву, Вашингтон, Каракас та Пекін ? )
а шо мені за це буде?) Медальками я не беру...
мені вже нізя по статусу) хіба прорив буде.


Грошима візьмешь дуже файно ... хто більше, до того і ти, як Іуда ))
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:58

  Hotab написав:До сліз

https://www.facebook.com/share/v/17gQaG ... tid=wwXIfr


Прям фільма блок-бастер :mrgreen:
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 18:20

  _hunter написав:
  budivelnik написав:0,02% від Естонії

Даже со второго раза не дошло? :lol: — склероз (старческий) одолевает? 🤔
Я же говорил - от _всех_ поступлений.
От дурний емігрант попався....
Якщо все що витрачає Україна - заробляється 20 000 000 людей в Україні + нам допомагає 360 000 000 громадян ЄС витрачаючи нам на допомогу нехай 1% від зробленого ....
То ясно що мій відсоток буде десь 1/4 000 000 ...
зверни увагу не 1 до 15 000 000 - а в 4 рази більше а все тому що
о є пропащі а-ля ти , які цмудлять пиво на халяву і не допомагають
є щось типу летусорка які допомагають в 10 разів менше..
Тому мене влаштовує що моя допомога =1 млн /4 000 000 млн =0,000025%
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 18:32

поціновувачі дуета

  pesikot написав:
  Hotab написав:До сліз

https://www.facebook.com/share/v/17gQaG ... tid=wwXIfr


Прям фільма блок-бастер :mrgreen:

о, поціновувачі дуета Шамана і Музіліної підтягнулися
flyman
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 18:36

Це Спарта!

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:
де ,хто , і яка кримінальна відповідальність для переглядачів , кримінальна?????????
ніякої , тому хай вони п..... у окоп



Нигде и никакая. Дарвинизм в чистом виде, устал уже писать.
Есть вводная. Жаловаться и искать справедливости бессмысленно.
Бунтовать гибельно.
Нужно просто бежать быстрее других, и возможно зверь насытится теми, кто отстал.
Но не факт.
Гарантии нет никакой и нигде.
Каждый день-бой с обществом,что бы сегодня умер кто-то из них,а не вы.
Так было с момента сотворения мира, пока ничего не изменилось.

Це Спарта!
flyman
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 18:37

  flyman написав:
  pesikot написав:
  Hotab написав:До сліз

https://www.facebook.com/share/v/17gQaG ... tid=wwXIfr


Прям фільма блок-бастер :mrgreen:

о, поціновувачі дуета Шамана і Музіліної підтягнулися

может эта музыка

начнёт перевертать мозги в музыке
а игра актёров, одежда у героини
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 18:52

  M-Audio написав:
  Shaman написав:активно топить за Пороха.
І молиться на Залужного, чого я зрозуміти не можу.
Слухайте, може то тільки мені майже очевидно, що цей персонаж:
...

мені це не очевидно, й більшості теж. щоб давати професійні оцінки, треба не лише розбиратися, а й бути дотичним. а так за його часів ми й наступали, а після нього - лише відступаємо. я розумію, що це велике спрощення, але...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 18:56

  flyman написав:
  ЛАД написав:Радикальные изменения Трамп как раз планирует.
Просто если Делси Родригес вместе с братом, главой национального собрания Венесуэлы Хорхе Родригесом, и пр. "столпами режима" поймут "намёки" и будут делать, что скажут (в частности, отдадут нефть американским компаниям), то, может быть, останутся у власти. Или хотя бы не последуют за Мадуро. Не поймут - "продолжение следует".

радікальні ізмєнєнія, це "сдєлка", бурі дєтка бурі у Венісуелі американським корпо (хм... щось це нагадує)

Переможців не судять:
Президент Франції і прем'єр-міністр Великої Британії публічно висловили підтримку «мирному» та «демократичному» переходу влади у Венесуелі до «легітимного уряду» https://wz.lviv.ua/news/545175-lidery-f ... chni-zminy

Натяк ну дуже зрозумілий:
Однак президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що головний інтерес Вашингтона зосереджений на нафтовому секторі...
Трамп, імовірно, вважав за краще дати віцепрезидентці Венесуели Делсі Родрігес та іншим прихильникам Ніколаса Мадуро другий шанс замість того, щоб повністю демонтувати режим...
президент США заявив, що держсекретар Марко Рубіо говорив із віцепрезиденткою країни Делсі Родрігес, «і вона, по суті, готова робити те, що ми вважаємо за необхідне, щоб зробити Венесуелу знову великою» https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/mar ... 73123.html

Прямо на моменті вплив на ринок нафтопродуктів швидше символічний:
Венесуела володіє найбільшими підтвердженими запасами нафти на Землі, але її потенціал значно перевищує фактичний обсяг видобутку: Венесуела видобуває лише близько 1 мільйона барелів нафти на день — це приблизно 0,8% світового видобутку сирої нафти. https://businessua.com/benzin/yak-speco ... naftu.html

Та і нафта специфічна - переважно важка та з сіркою.
Ой+
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 18:57

  Banderlog написав:
  Shaman написав:в Криму ще оцей фактор братнього народу - коли вони десятиріччями жили, спілкувалися та пиячили разом. скільки людей з силових структур вийшло з Криму? отож.
чого ж фактор братнього народу не зіграв в обратку? Чому росіяни не перейшли на сторону України ? Вони ж також пиячили разом?
Мож таки причина в тому що проросійські настрої на сході України реальні? Ну і напевно що в армії рф платили більше?

я так розумію, питання б переходу в німецьку армію не стояло б? чи правильно я пам'ятаю, свого часу твої воювали там, де платили краще? :lol:

бо в нас розповідали про братський нарід, а руським вєе 30 років розповідають про їх велич, й що інші - це українці - целише спорчені руські... так, Раша була багатшою країною, яка ВСІ свої здобутки за ці 30 років знищила, але падає далі...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:04

  Letusrock написав:Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни? Чи "ета другоє")). Що там каже міжнародне право і статут ООН
P.S. Сміх сміхом але є відео де Жириновський говорить щось типу "США заберуть Венесуелу а ми Україну".

гаряче підтримав. й ще раз нагадав, що союзникам Рашкі, які вже 4 рік не можуть побачити агресію Раші, треба забути про міжнародне право - вони його просрали, тому тепер не треба - "а нас за что?". Ірану приготуватися...
Shaman
