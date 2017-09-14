Українське військо переживає значну трансформацію кадрового складу. Протягом останніх двох років кількість жінок на офіцерських посадах у Збройних Силах України продемонструвала стрімкий ріст, збільшившись із 4% до 21%.
budivelnik написав:Знову маніпулюєш? Через ТРИ години після початку операції, з автоматичним забранням ВСІХ військовослужбовців США з території Венесуели.. а не на Четвертий рік, з 670 000 військових на 19% території України.
ще раз питаю, тобто якби в лютому 2022 Зеленського силовим методом вивезли в рф за 3 години, то було б все ок, в межах принципів міжнар.права?
budivelnik написав:Штанці вже виправ
не виправ, стою в черзі за твоїми синами, вони якраз перуть свої
Кстати - да Когда мы побачим двух, абсолютно годных даже по двухнедельному ВЛК "вгодованих 30річних кабанів", в одном из котлов на востоке на территории реальных боёв(не в ТРО Ковеля)? Раз папа 3.5 года до юбилея списания(не по закону,по вказивке с верхов) косил и линял от повесток и патрулей, бегая как ДШВ-жеребец(здоровье то отличное, турники, бассейн, велик, пёхом по Буковелям по 20км в день),кем он и был(ДШВ-жеребцом) в злостно-нападающей на мирный мир Савецкой Армии. И, это, Яме - тот знакомый, что писал за него вам месяц назад, походу безвести или "с кишками" в Мирнограде. Жены его на работе вторую неделю нет. Никто ей мозг по этому вопросу не выносит.
Українське військо переживає значну трансформацію кадрового складу. Протягом останніх двох років кількість жінок на офіцерських посадах у Збройних Силах України продемонструвала стрімкий ріст, збільшившись із 4% до 21%.
так ЛАД, Раша - це вони почали пряму агресію в 2022 році, й досі намагаються переконати інших, що так й треба
Тут шаман и ещё некоторые регулярно рассказывали о том что "мир изменился" и "про міжнародні правила" и доказывали, что "сейчас всё иначе", в ответ на мои слова, что всё это работает, пока выгодно и удобно сильным. Когда не выгодно и мешает, то вся эта мишура отбрасывается. А предлог и объяснение всегда находится. В Ираке это было ОМП, которое так и не обнаружили. В Венесуэле наркотики...
оце й є різниця - що комусь треба шукати підстави, а десь й так все зрозуміло. що, в Венесуєлі немає наркотиків - є. Ірак з чого почав, з агресії проти Кувейту? просто дав привід?
а чого на нас напали? яка підстава? змушують ЛАДа розмовляти української - оце так знущаються...
