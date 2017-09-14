RSS
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:09

  prodigy написав:моя улюблена мелодія 80х

й що ж скаже ЛАД? в чому Аліса не права? ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:11

  flyman написав:
  pesikot написав:
  Hotab написав:До сліз

https://www.facebook.com/share/v/17gQaG ... tid=wwXIfr


Прям фільма блок-бастер :mrgreen:

о, поціновувачі дуета Шамана і Музіліної підтягнулися

Це якісь гагаузькі національні символи?
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:14

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:0,02% від Естонії

Даже со второго раза не дошло? :lol: — склероз (старческий) одолевает? 🤔
Я же говорил - от _всех_ поступлений.

То ясно що мій відсоток буде десь 1/4 000 000 ...

Та оно-то ясно, что понятно :lol:
Контекст вопроса был в том - порядочно ли писать "обеспечивает ЗСУ". Или чуть правильнее будет "является одним из миллионов обеспечителей"? 🤔
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Українське військо переживає значну трансформацію кадрового складу. Протягом останніх двох років кількість жінок на офіцерських посадах у Збройних Силах України продемонструвала стрімкий ріст, збільшившись із 4% до 21%.

https://chasdiy.org/society/u-zsu-zafik ... o-21-72267
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:27

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Знову маніпулюєш?
Через ТРИ години після початку операції, з автоматичним забранням ВСІХ військовослужбовців США з території Венесуели..
а не на Четвертий рік, з 670 000 військових на 19% території України.

ще раз питаю, тобто якби в лютому 2022 Зеленського силовим методом вивезли в рф за 3 години, то було б все ок, в межах принципів міжнар.права?
  budivelnik написав:Штанці вже виправ
не виправ, стою в черзі за твоїми синами, вони якраз перуть свої

Кстати - да
Когда мы побачим двух, абсолютно годных даже по двухнедельному ВЛК "вгодованих 30річних кабанів", в одном из котлов на востоке на территории реальных боёв(не в ТРО Ковеля)?
Раз папа 3.5 года до юбилея списания(не по закону,по вказивке с верхов) косил и линял от повесток и патрулей, бегая как ДШВ-жеребец(здоровье то отличное, турники, бассейн, велик, пёхом по Буковелям по 20км в день),кем он и был(ДШВ-жеребцом) в злостно-нападающей на мирный мир Савецкой Армии.
И, это, Яме - тот знакомый, что писал за него вам месяц назад, походу безвести или "с кишками" в Мирнограде.
Жены его на работе вторую неделю нет.
Никто ей мозг по этому вопросу не выносит.
барабашов
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:33

  Water написав:
Українське військо переживає значну трансформацію кадрового складу. Протягом останніх двох років кількість жінок на офіцерських посадах у Збройних Силах України продемонструвала стрімкий ріст, збільшившись із 4% до 21%.

https://chasdiy.org/society/u-zsu-zafik ... o-21-72267

отакэ
Все на жену Дубанова по количеству ботокса/геля в морде лица похожи?
Все с ногтями сантиметров по пять и нагеленными причами до середины спины(окопные штурмовичкми)?
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:35

  ЛАД написав:Знову "Раша винувата". :)

так ЛАД, Раша - це вони почали пряму агресію в 2022 році, й досі намагаються переконати інших, що так й треба
Тут шаман и ещё некоторые регулярно рассказывали о том что "мир изменился" и "про міжнародні правила" и доказывали, что "сейчас всё иначе", в ответ на мои слова, что всё это работает, пока выгодно и удобно сильным. Когда не выгодно и мешает, то вся эта мишура отбрасывается.
А предлог и объяснение всегда находится.
В Ираке это было ОМП, которое так и не обнаружили.
В Венесуэле наркотики...

оце й є різниця - що комусь треба шукати підстави, а десь й так все зрозуміло. що, в Венесуєлі немає наркотиків - є. Ірак з чого почав, з агресії проти Кувейту? просто дав привід?

а чого на нас напали? яка підстава? змушують ЛАДа розмовляти української - оце так знущаються...
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:38

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Даже со второго раза не дошло? :lol: — склероз (старческий) одолевает? 🤔
Я же говорил - от _всех_ поступлений.

То ясно що мій відсоток буде десь 1/4 000 000 ...

Та оно-то ясно, что понятно :lol:
Контекст вопроса был в том - порядочно ли писать "обеспечивает ЗСУ". Или чуть правильнее будет "является одним из миллионов обеспечителей"? 🤔

контекст питання, що це не втікачу-провокатору обговорювати... йому б заткнути пельку, а краще, щоб його взагалі прибрати - бо лише одні антиукраїнські провокації...
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:43

  барабашов написав:
  Water написав:
Українське військо переживає значну трансформацію кадрового складу. Протягом останніх двох років кількість жінок на офіцерських посадах у Збройних Силах України продемонструвала стрімкий ріст, збільшившись із 4% до 21%.

https://chasdiy.org/society/u-zsu-zafik ... o-21-72267

отакэ
Все на жену Дубанова по количеству ботокса/геля в морде лица похожи?
Все с ногтями сантиметров по пять и нагеленными причами до середины спины(окопные штурмовичкми)?

державі піхуй якщо тебе(бусифікованого) каб(500 кг.) случайно поцілував і остались молекулы, доказуй шо він був у ЗСУ , при виконанні....., просто
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:44

[quote="5920902:барабашов"]
А вы правда в Турцию втекли,як за вам злі язики кажуть?
Невже тільки ми з Вадимом тримаємо економічний фронт Дніпра?
