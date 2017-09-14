_hunter написав:порядочно ли писать "обеспечивает ЗСУ". Или чуть правильнее будет "является одним из миллионов обеспечителей"?
В залежності від того як забезпечує... Бо ти також напевно хоч раз кудись 100 грн задонатив, а тому фраза один з мільйонів - рівняє мій мільйон в рік з твоїми 100 гривнями... Тому Я писати -можу Ти з шубних діл майстром - краще заткнітся.
Українське військо переживає значну трансформацію кадрового складу. Протягом останніх двох років кількість жінок на офіцерських посадах у Збройних Силах України продемонструвала стрімкий ріст, збільшившись із 4% до 21%.
Как часто бывает в наших самых точных и честных СМИ, заголовок, вероятно, не совсем соответствует реальности. Из заголовка можно понять, что в ЗСУ уже 21% офицеров женщины. Но, вероятно, имеется ввиду, что 21% женщин в армии (т.е. каждая пятая женщина) являются офицерами.
а кінець 2024 – початок 2025 року вказують на зростання, з приблизними даними у понад 100-117 тисяч офіцерів у складі ЗСУ, на тлі загальної чисельності армії до 880-900 тисяч військовослужбовців. Кількість жінок-офіцерів значно зросла, досягнувши близько 21% від загального офіцерського складу, ...... Станом на початок 2025 року у Збройних Силах України служить понад 70 000 жінок, з них близько 5 500 – безпосередньо на передовій;
Отже в ЗСУ 70 000 жінок ( приблизно 8% від загальної кількості) з яких 23 000 офіцери (приблизно 21% від кількості офіцерів)
Саме заткнись - ті хто в ЗСУ "донатять" найцінніше - свій час, свободу та безпеку. Навіть час десятків тисяч із мобілізованих вартує понад $30/година і відповідно в найтяжчих випадках - понад $30 000 в місяць, що більше ніж ти та твої сини-ухилянти разом взяті сплачують податків та "донатів" в рік. А безпека та свобода - взагалі безцінні.
Отже в ЗСУ 70 000 жінок ( приблизно 8% від загальної кількості) з яких 23 000 офіцери (приблизно 21% від кількості офіцерів) Як на мене - це досить багато
Так, крім того що багато, слід зауважити, що жінки йдуть до ЗСУ добровільно Серед моїх знайомих одна 35-річна нещодавно пішла дроноводом, інша (колєжанка, 40+) - на війні з 2022 р.
Як на мене - це досить багато
це просто ...., на декілька рот достатьно старлея или капитана а если прапорщик то и полк кино про чапаева смотрели ? я там купался , да , в Узене, которій он не перепліл ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА і женщины ,женщины казашки огонь ,особенно весной , зимой тоже но холодно
з тієї маячні, що пише - може й не донатив жодного разу...
Ти мене порівнюєш з барабашовим і х...? Я можу заткнутись і стати з своїми дітьми на їх сторону... Але чи не прийдеться тобі ВЖЕ ЗАВТРА подохнути з голоду Чи не прийдеться тобі ЗАВТРА шукати не водія на авто , а носити на горбу замість того авто на якого ти шукаєш водія? Чи доходить до тебе , що ТВОЇ 30 доларів за ГОДИНУ , це те що я відірвав від своєї сімї перевівши її на 10 долар/день на особу.. хоча так само міг би витрачати 30 доларів /годлина в куршавелів.
Тому ЗАТКНИСЬ якщо ти не розумієш ЗВІДКИ в тебе ті 30 доларів.... ПС Взагалі згадай долярчика ти зараз дуже на нього схожий.. той також відкривав пельку на того хто його годував, але його годували з 2014, а він повернувшись додому все одно продовжив гавкати на тих хто його годував, а сам при цьому так і не навчився заробивши 100 одиниць - 30 віддати гетьманцевим, і 30 віддати напряму в окопи....
