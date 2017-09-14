RSS
  #<1 ... 16336163371633816339>
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:51

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:А вы правда в Турцию втекли,як за вам злі язики кажуть?
Невже тільки ми з Вадимом тримаємо економічний фронт Дніпра?

надо поставлять синюю краску одному человеку и будете кушать бутерброд с икрой
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4384
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 20:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:порядочно ли писать "обеспечивает ЗСУ". Или чуть правильнее будет "является одним из миллионов обеспечителей"?
В залежності від того як забезпечує...
Бо ти також напевно хоч раз кудись 100 грн задонатив, а тому фраза
один з мільйонів - рівняє мій мільйон в рік з твоїми 100 гривнями...
Тому
Я писати -можу
Ти з шубних діл майстром - краще заткнітся.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 04 січ, 2026 20:53, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27676
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 20:44

  Water написав:
Українське військо переживає значну трансформацію кадрового складу. Протягом останніх двох років кількість жінок на офіцерських посадах у Збройних Силах України продемонструвала стрімкий ріст, збільшившись із 4% до 21%.

https://chasdiy.org/society/u-zsu-zafik ... o-21-72267
Как часто бывает в наших самых точных и честных СМИ, заголовок, вероятно, не совсем соответствует реальности.
Из заголовка можно понять, что в ЗСУ уже 21% офицеров женщины.
Но, вероятно, имеется ввиду, что 21% женщин в армии (т.е. каждая пятая женщина) являются офицерами.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38105
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 20:51

а кінець 2024 – початок 2025 року вказують на зростання, з приблизними даними у
понад 100-117 тисяч офіцерів у складі ЗСУ, на тлі загальної чисельності армії до 880-900 тисяч військовослужбовців. Кількість жінок-офіцерів значно зросла, досягнувши близько 21% від загального офіцерського складу,
......
Станом на початок 2025 року у Збройних Силах України служить
понад 70 000 жінок, з них близько 5 500 – безпосередньо на передовій;

Отже в ЗСУ
70 000 жінок ( приблизно 8% від загальної кількості)
з яких 23 000 офіцери (приблизно 21% від кількості офіцерів)

Як на мене - це досить багато
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27676
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:01

  budivelnik написав:
  _hunter написав:порядочно ли писать "обеспечивает ЗСУ". Или чуть правильнее будет "является одним из миллионов обеспечителей"?
В залежності від того як забезпечує...
Бо ти також напевно хоч раз кудись 100 грн задонатив, а тому фраза
один з мільйонів - рівняє мій мільйон в рік з твоїми 100 гривнями...
Тому
Я писати -можу
Ти краще заткнись.

Саме заткнись - ті хто в ЗСУ "донатять" найцінніше - свій час, свободу та безпеку. Навіть час десятків тисяч із мобілізованих вартує понад $30/година і відповідно в найтяжчих випадках - понад $30 000 в місяць, що більше ніж ти та твої сини-ухилянти разом взяті сплачують податків та "донатів" в рік.
А безпека та свобода - взагалі безцінні.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:03

  budivelnik написав:
а кінець 2024 – початок 2025 року вказують на зростання, з приблизними даними у
понад 100-117 тисяч офіцерів у складі ЗСУ, на тлі загальної чисельності армії до 880-900 тисяч військовослужбовців. Кількість жінок-офіцерів значно зросла, досягнувши близько 21% від загального офіцерського складу,
......
Станом на початок 2025 року у Збройних Силах України служить
понад 70 000 жінок, з них близько 5 500 – безпосередньо на передовій;

Отже в ЗСУ
70 000 жінок ( приблизно 8% від загальної кількості)
з яких 23 000 офіцери (приблизно 21% від кількості офіцерів)
Як на мене - це досить багато

Так, крім того що багато, слід зауважити, що жінки йдуть до ЗСУ добровільно 8)
Серед моїх знайомих одна 35-річна нещодавно пішла дроноводом, інша (колєжанка, 40+) - на війні з 2022 р.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6049
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:07

  budivelnik написав:
а кінець 2024 – початок 2025 року вказують на зростання, з приблизними даними у
понад 100-117 тисяч офіцерів у складі ЗСУ, на тлі загальної чисельності армії до 880-900 тисяч військовослужбовців. Кількість жінок-офіцерів значно зросла, досягнувши близько 21% від загального офіцерського складу,
......
Станом на початок 2025 року у Збройних Силах України служить
понад 70 000 жінок, з них близько 5 500 – безпосередньо на передовій;

Отже в ЗСУ
70 000 жінок ( приблизно 8% від загальної кількості)
з яких 23 000 офіцери (приблизно 21% від кількості офіцерів)

Як на мене - це досить багато

це просто ...., на декілька рот достатьно старлея или капитана а если прапорщик то и полк :mrgreen: кино про чапаева смотрели ? я там купался , да , в Узене, которій он не перепліл
ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА і женщины ,женщины казашки огонь ,особенно весной , зимой тоже но холодно :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 04 січ, 2026 21:17, всього редагувалось 3 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4384
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:07

  budivelnik написав:
  _hunter написав:порядочно ли писать "обеспечивает ЗСУ". Или чуть правильнее будет "является одним из миллионов обеспечителей"?
В залежності від того як забезпечує...
Бо ти також напевно хоч раз кудись 100 грн задонатив, а тому фраза
один з мільйонів - рівняє мій мільйон в рік з твоїми 100 гривнями...
Тому
Я писати -можу
Ти з шубних діл майстром - краще заткнітся.

з тієї маячні, що пише - може й не донатив жодного разу...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11243
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну


ті хто в ЗСУ "донатять" найцінніше - свій час, свободу та безпеку.


Так а Хантер в ЗСУ? Чи все ж втік в Німеччину? Чи до чого Кендел в цій суперечці захищає саме його? :lol:
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17482
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:11

  candle645 написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:порядочно ли писать "обеспечивает ЗСУ". Или чуть правильнее будет "является одним из миллионов обеспечителей"?
В залежності від того як забезпечує...
Бо ти також напевно хоч раз кудись 100 грн задонатив, а тому фраза
один з мільйонів - рівняє мій мільйон в рік з твоїми 100 гривнями...
Тому
Я писати -можу
Ти краще заткнись.

Саме заткнись - ті хто в ЗСУ "донатять" найцінніше - свій час, свободу та безпеку. Навіть час десятків тисяч із мобілізованих вартує понад $30/година і відповідно в найтяжчих випадках - понад $30 000 в місяць, що більше ніж ти та твої сини-ухилянти разом взяті сплачують податків та "донатів" в рік.
А безпека та свобода - взагалі безцінні.
Ти мене порівнюєш з барабашовим і х...?
Я можу заткнутись і стати з своїми дітьми на їх сторону...
Але чи не прийдеться тобі ВЖЕ ЗАВТРА подохнути з голоду Чи не прийдеться тобі ЗАВТРА шукати не водія на авто , а носити на горбу замість того авто на якого ти шукаєш водія?
Чи доходить до тебе , що ТВОЇ 30 доларів за ГОДИНУ , це те що я відірвав від своєї сімї перевівши її на 10 долар/день на особу.. хоча так само міг би витрачати 30 доларів /годлина в куршавелів.

Тому
ЗАТКНИСЬ якщо ти не розумієш ЗВІДКИ в тебе ті 30 доларів....
ПС
Взагалі згадай долярчика
ти зараз дуже на нього схожий..
той також відкривав пельку на того хто його годував, але його годували з 2014, а він повернувшись додому все одно продовжив гавкати на тих хто його годував, а сам при цьому так і не навчився заробивши 100 одиниць - 30 віддати гетьманцевим, і 30 віддати напряму в окопи....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 04 січ, 2026 21:14, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27676
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
