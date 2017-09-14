Додано: Нед 04 січ, 2026 21:21

Спробую пояснити Де-Білам, в яких виросли крила....

Так Ви на фронті

Так , я розумію що Вам важче ніж мені,

а тому віддаю більшу половину мною створеного ВАМ

Але коли Ви мене порівнюєте з тими хто в дупі вас бачив.. то що ви хочете отримати?

аналогічну позицію від мене до ВАС ?

Адже тоді ВИ програєте ПЕРШІ , у ВАС швидше ніж в тилу зникнуть харчі/патрони, у Ваших сімей швидше ніж в мене зникнуть гроші які Ви відправляєте з своїх карточок

ВАС швидше за мене візьмуть в полон і так далі..



То може НІМБ над головою -добре...

але

не плюй в колодязь-прийдеться води напитись



А те що Ви не туди плюєте - чітко показують ті КОГО ви захищаєте.

То як

ПРизнаєте барабашових/*хунтерів гіршими від мене...

Тоді й далі буде якась можливість для розмови

А не признаєте так є приказка

Якщо Бог хоче когось наказати -він забирає в нього розум...