Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:11

  Hotab написав:

ті хто в ЗСУ "донатять" найцінніше - свій час, свободу та безпеку.


Так а Хантер в ЗСУ? Чи все ж втік в Німеччину? Чи до чого Кендел в цій суперечці захищає саме його? :lol:

ні в ЗСУ, ні в Німеччині - а де ж ху_нтер?..
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:14

  Shaman написав:
  Hotab написав:

ті хто в ЗСУ "донатять" найцінніше - свій час, свободу та безпеку.


Так а Хантер в ЗСУ? Чи все ж втік в Німеччину? Чи до чого Кендел в цій суперечці захищає саме його? :lol:

ні в ЗСУ, ні в Німеччині - а де ж ху_нтер?..

Може між ніг у Кендела.. Бо інакше чому в суперечці бігунця і волонтера Кендел маньякально захищає бігунця,? :roll:
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пора нашему бендеровыблядку с ДШВ на тельнике искандер в лабаз у бурятов заказать.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:19

  Shaman написав:
  prodigy написав:моя улюблена мелодія 80х

й що ж скаже ЛАД? в чому Аліса не права? ;)
Не знаю, в чём не права Алиса, зато хорошо понимаю, в чём не прав автор этой поделки, переделавший хороший светлый фильм в современную мерзость.
И "лучшая в мире советская школа" такого не воспитывала.
То, что это выложил prodigy не удивляет.
Хотя, впрочем, уже не удивляют и ваши "интеллектуальные" вопросы и высказывания.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:21

Спробую пояснити Де-Білам, в яких виросли крила....
Так Ви на фронті
Так , я розумію що Вам важче ніж мені,
а тому віддаю більшу половину мною створеного ВАМ
Але коли Ви мене порівнюєте з тими хто в дупі вас бачив.. то що ви хочете отримати?
аналогічну позицію від мене до ВАС ?
Адже тоді ВИ програєте ПЕРШІ , у ВАС швидше ніж в тилу зникнуть харчі/патрони, у Ваших сімей швидше ніж в мене зникнуть гроші які Ви відправляєте з своїх карточок
ВАС швидше за мене візьмуть в полон і так далі..

То може НІМБ над головою -добре...
але
не плюй в колодязь-прийдеться води напитись

А те що Ви не туди плюєте - чітко показують ті КОГО ви захищаєте.
То як
ПРизнаєте барабашових/*хунтерів гіршими від мене...
Тоді й далі буде якась можливість для розмови
А не признаєте так є приказка
Якщо Бог хоче когось наказати -він забирає в нього розум...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 04 січ, 2026 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:21

  budivelnik написав:
  _hunter написав:порядочно ли писать "обеспечивает ЗСУ". Или чуть правильнее будет "является одним из миллионов обеспечителей"?
В залежності від того як забезпечує...

Спасибо, Кэп! :lol:
Но “залежності" мы с третьего раза выяснили, вроде? — один из миллионов...
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:22

  fler написав:
  budivelnik написав:
а кінець 2024 – початок 2025 року вказують на зростання, з приблизними даними у
понад 100-117 тисяч офіцерів у складі ЗСУ, на тлі загальної чисельності армії до 880-900 тисяч військовослужбовців. Кількість жінок-офіцерів значно зросла, досягнувши близько 21% від загального офіцерського складу,
......
Станом на початок 2025 року у Збройних Силах України служить
понад 70 000 жінок, з них близько 5 500 – безпосередньо на передовій;

Отже в ЗСУ
70 000 жінок ( приблизно 8% від загальної кількості)
з яких 23 000 офіцери (приблизно 21% від кількості офіцерів)
Як на мене - це досить багато

Так, крім того що багато, слід зауважити, що жінки йдуть до ЗСУ добровільно 8)

Ізраїль служба в армії обов`язкова як для жінок, так і для чоловіків.
Я вже колись писав, у мене є знайома, яка служила в Ізраїльскій армії.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:24

  budivelnik написав:
  candle645 написав:Саме заткнись - ті хто в ЗСУ "донатять" найцінніше - свій час, свободу та безпеку. Навіть час десятків тисяч із мобілізованих вартує понад $30/година і відповідно в найтяжчих випадках - понад $30 000 в місяць, що більше ніж ти та твої сини-ухилянти разом взяті сплачують податків та "донатів" в рік.
А безпека та свобода - взагалі безцінні.
Ти мене порівнюєш з барабашовим і х...?
Я можу заткнутись і стати з своїми дітьми на їх сторону...
Але чи не прийдеться тобі ВЖЕ ЗАВТРА подохнути з голоду Чи не прийдеться тобі ЗАВТРА шукати не водія на авто , а носити на горбу замість того авто на якого ти шукаєш водія?
Чи доходить до тебе , що ТВОЇ 30 доларів за ГОДИНУ , це те що я відірвав від своєї сімї перевівши її на 10 долар/день на особу.. хоча так само міг би витрачати 30 доларів /годлина в куршавелів.

Тому
ЗАТКНИСЬ якщо ти не розумієш ЗВІДКИ в тебе ті 30 доларів....

"мої 30 доларів за ГОДИНУ" - це те що я та десятки тисяч інших "донатять" вже майже 4 роки, отримуючи в кращому випадку 3 долари на годину так званого ГЗ (а бувало і $0.5/год - тобто менше половини офіцйної "мінімальної зарплати")

ПС
Взагалі згадай долярчика
ти зараз дуже на нього схожий..
той також відкривав пельку на того хто його годував, але його годували з 2014, а він повернувшись додому все одно продовжив гавкати на тих хто його годував, а сам при цьому так і не навчився заробивши 100 одиниць - 30 віддати гетьманцевим, і 30 віддати напряму в окопи....


Наскільки пам"ятаю з 2014 до 2022 він був відносно успішним бізнесменом, і ніхто з 2014 його точно не годував.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:26

бы*** модеранське, ДС на чмо нема
