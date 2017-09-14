|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 04 січ, 2026 21:11
Hotab написав:
ті хто в ЗСУ "донатять" найцінніше - свій час, свободу та безпеку.
Так а Хантер в ЗСУ? Чи все ж втік в Німеччину? Чи до чого Кендел в цій суперечці захищає саме його?
ні в ЗСУ, ні в Німеччині - а де ж ху_нтер?..
Додано: Нед 04 січ, 2026 21:14
Shaman написав: Hotab написав:
ті хто в ЗСУ "донатять" найцінніше - свій час, свободу та безпеку.
Так а Хантер в ЗСУ? Чи все ж втік в Німеччину? Чи до чого Кендел в цій суперечці захищає саме його?
ні в ЗСУ, ні в Німеччині - а де ж ху_нтер?..
Може між ніг у Кендела.. Бо інакше чому в суперечці бігунця і волонтера Кендел маньякально захищає бігунця,?
Додано: Нед 04 січ, 2026 21:19
Shaman написав: prodigy написав:
моя улюблена мелодія 80х
й що ж скаже ЛАД
? в чому Аліса не права?
Не знаю, в чём не права Алиса, зато хорошо понимаю, в чём не прав автор этой поделки, переделавший хороший светлый фильм в современную мерзость.
И "лучшая в мире советская школа" такого не воспитывала.
То, что это выложил prodigy
не удивляет.
Хотя, впрочем, уже не удивляют и ваши "интеллектуальные" вопросы и высказывания.
Додано: Нед 04 січ, 2026 21:21
Спробую пояснити Де-Білам, в яких виросли крила....
Так Ви на фронті
Так , я розумію що Вам важче ніж мені,
а тому віддаю більшу половину мною створеного ВАМ
Але коли Ви мене порівнюєте з тими хто в дупі вас бачив.. то що ви хочете отримати?
аналогічну позицію від мене до ВАС ?
Адже тоді ВИ програєте ПЕРШІ , у ВАС швидше ніж в тилу зникнуть харчі/патрони, у Ваших сімей швидше ніж в мене зникнуть гроші які Ви відправляєте з своїх карточок
ВАС швидше за мене візьмуть в полон і так далі..
То може НІМБ над головою -добре...
але
не плюй в колодязь-прийдеться води напитись
А те що Ви не туди плюєте - чітко показують ті КОГО ви захищаєте.
То як
ПРизнаєте барабашових/*хунтерів гіршими від мене...
Тоді й далі буде якась можливість для розмови
А не признаєте так є приказка
Якщо Бог хоче когось наказати -він забирає в нього розум...
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 04 січ, 2026 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 21:21
budivelnik написав: _hunter написав:
порядочно ли писать "обеспечивает ЗСУ". Или чуть правильнее будет "является одним из миллионов обеспечителей"?
В залежності від того як забезпечує...
Спасибо, Кэп!
Но “залежності" мы с третьего раза выяснили, вроде? — один из миллионов...
Додано: Нед 04 січ, 2026 21:22
fler написав: budivelnik написав:
а кінець 2024 – початок 2025 року вказують на зростання, з приблизними даними у
понад 100-117 тисяч офіцерів у складі ЗСУ, на тлі загальної чисельності армії до 880-900 тисяч військовослужбовців. Кількість жінок-офіцерів значно зросла, досягнувши близько 21% від загального офіцерського складу,
......
Станом на початок 2025 року у Збройних Силах України служить
понад 70 000 жінок, з них близько 5 500 – безпосередньо на передовій;
Отже в ЗСУ
70 000 жінок ( приблизно 8% від загальної кількості)
з яких 23 000 офіцери (приблизно 21% від кількості офіцерів)
Як на мене - це досить багато
Так, крім того що багато, слід зауважити, що жінки йдуть до ЗСУ добровільно
Ізраїль служба в армії обов`язкова як для жінок, так і для чоловіків.
Я вже колись писав, у мене є знайома, яка служила в Ізраїльскій армії.
Додано: Нед 04 січ, 2026 21:24
budivelnik написав: candle645 написав:
Саме заткнись - ті хто в ЗСУ "донатять" найцінніше - свій час, свободу та безпеку. Навіть час десятків тисяч із мобілізованих вартує понад $30/година і відповідно в найтяжчих випадках - понад $30 000 в місяць
, що більше ніж ти та твої сини-ухилянти разом взяті сплачують податків та "донатів" в рік
.
А безпека та свобода - взагалі безцінні.
Ти мене порівнюєш з барабашовим і х...?
Я можу заткнутись і стати з своїми дітьми на їх сторону...
Але чи не прийдеться тобі ВЖЕ ЗАВТРА подохнути з голоду Чи не прийдеться тобі ЗАВТРА шукати не водія на авто , а носити на горбу замість того авто на якого ти шукаєш водія?
Чи доходить до тебе , що ТВОЇ 30 доларів за ГОДИНУ , це те що я відірвав від своєї сімї перевівши її на 10 долар/день на особу.. хоча так само міг би витрачати 30 доларів /годлина в куршавелів.
Тому
ЗАТКНИСЬ якщо ти не розумієш ЗВІДКИ в тебе ті 30 доларів....
"мої 30 доларів за ГОДИНУ" - це те що я та десятки тисяч інших "донатять" вже майже 4 роки, отримуючи в кращому випадку 3 долари на годину так званого ГЗ (а бувало і $0.5/год - тобто менше половини офіцйної "мінімальної зарплати")
ПС
Взагалі згадай долярчика
ти зараз дуже на нього схожий..
той також відкривав пельку на того хто його годував, але його годували з 2014, а він повернувшись додому все одно продовжив гавкати на тих хто його годував, а сам при цьому так і не навчився заробивши 100 одиниць - 30 віддати гетьманцевим, і 30 віддати напряму в окопи....
Наскільки пам"ятаю з 2014 до 2022 він був відносно успішним бізнесменом, і ніхто з 2014 його точно не годував.
Додано: Нед 04 січ, 2026 21:28
candle645 написав:
Наскільки пам"ятаю з 2014 до 2022 він був відносно успішним бізнесменом
В якому бізнесі, торгівля на базарі запчастинами?
Додано: Нед 04 січ, 2026 21:28
budivelnik написав: candle645 написав:
Саме заткнись - ті хто в ЗСУ "донатять" найцінніше - свій час, свободу та безпеку. Навіть час десятків тисяч із мобілізованих вартує понад $30/година і відповідно в найтяжчих випадках - понад $30 000 в місяць
, що більше ніж ти та твої сини-ухилянти разом взяті сплачують податків та "донатів" в рік
.
А безпека та свобода - взагалі безцінні.
Я можу заткнутись і стати з своїми дітьми на їх сторону...
Але чи не прийдеться тобі ВЖЕ ЗАВТРА подохнути з голоду Чи не прийдеться тобі ЗАВТРА шукати не водія на авто , а носити на горбу замість того авто на якого ти шукаєш водія?
Как мы совсем недавно выяснили: нет, не придется. Ибо вклад "АЖ" в 20к денег - ничтожно мал в общем котле.
Додано: Нед 04 січ, 2026 21:29
candle645 написав:
"мої 30 доларів за ГОДИНУ" - це те що я та десятки тисяч інших "донатять" вже майже 4 роки, отримуючи в кращому випадку 3 долари на годину так званого ГЗ (а бувало і $0.5/год - тобто менше половини офіцйної "мінімальної зарплати")
Ти був такий самий правильний коли на єдиному програмістом з 100 000 грн/місяць сплачував 2000-4000 грн/місяць податків? В той час коли я 30 років з 100000 грн платив мінімум 30000 грн податків ?
Ти тоді виступав в мій захист?
А чого тепер гавкаєш ?
За 30 років я ВТРАТИВ мінімум 10 років життя, бо мені вже його не повернути... ати втратив ЧАСТИНУ з 4 років..
То хто з нас хто ?
candle645 написав: Будівельник написав:
ПС
Взагалі згадай долярчика
ти зараз дуже на нього схожий..
той також відкривав пельку на того хто його годував, але його годували з 2014, а він повернувшись додому все одно продовжив гавкати на тих хто його годував, а сам при цьому так і не навчився заробивши 100 одиниць - 30 віддати гетьманцевим, і 30 віддати напряму в окопи....
Наскільки пам"ятаю з 2014 до 2022 він був відносно успішним бізнесменом, і ніхто з 2014 його точно не годував.
Я тобі пояснив ВИЩЕ
коли з 2014 по 2022 долярчик заробив собі на ДВІ квартири мінімум 3 млн і сплатив з них 200 000 грн податку - він чогось мовчав.. і його не хвилювало , що за ці самі 8 років я заробив 5 млн грн і сплатив з них 2 млн грн податків...
Ти різницю в стані зрозуміти?
Тобто виходить я воював з 2014 по 2026
а ти тільки з 2022 по 2026
І хто з нас ХУ ?
