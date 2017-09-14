Кендел свою службу при штабі оцінює в 30 дол за годину. А раніше розказував «я б військовим платив 100 дол в місяць і досить».
Он воно яке прозріння 😅
|
|
|
Додано: Нед 04 січ, 2026 21:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кендел свою службу при штабі оцінює в 30 дол за годину. А раніше розказував «я б військовим платив 100 дол в місяць і досить».
Он воно яке прозріння 😅
Додано: Нед 04 січ, 2026 21:37
Це не питання БІЗНЕСУ
Якщо були покупці - значить БІЗНЕС потрібний..
Це питання ВНУТРІШНЬОГО СТЕРЖНЯ...
Ти або все життя бігаєш між крапельками і мовчиш рік коли виявилось що не пропетляв...
Або все життя МОКНЕШ розуміючи НАВІЩО ти мокнеш....
І повірте
Я за 30 років втратив БІЛЬШЕ ЖИТТЯ ніж 4 роки....
Памятаєте анекдот
Два куми на грузинському кладовищі
Напис - вано меркалідже народився в 1950 помер в 1990 жив 7 днів
Напис - Гогі курчалава народився в 1920 помер в 2010 - жив 5 днів...
Куми до гіда - поясни
Той пояснює
У нас жив це коли сімя, діти , квартира, машина....
Тоді один кум другому - Петре, як помру-напиши помер не народившись....
Так от
Я ВЖЕ ВІДДАВ ДЕРЖАВІ мінімум 10 років, хоча міг так само як барабашов чи хантер.....
Тому мене БІСЯТЬ долярчики -яким всі винні
Але долярчики то таке - що з дурня взяти..
А от коли розумні починають вести себе так само як дурні - я задаю собі запитання
НАВІЩО я ВИТРАТИВ 10 років СВОГО ЖИТТЯ ?
Додано: Нед 04 січ, 2026 21:37
Так, професійна оцінка вимагає доступ до інформації і рівень обізнаності у справі. Але навіть якщо обмежитись констатуванням фактів, виглядає не дуже. Факти, нагадаю, такі, що контрнаступ мав дуже обмежений успіх і не досяг ніяких помітних цілей. Про те, що причиною була недооцінка оборонних споруд противника, і про зміну тактики вже в процесі (що все одно ні до чого не привело) -- це не я придумав, це ж самі військові і казали. Також навряд хто буде сперечатись, що контрнаступ був дуже розпіареною подією, із подтекстом, що довіряйте армії, ми знаємо що робити. Ну і як можна відноситись до цих "знавців" після того, як все провалилося?
Може в цьому всьому дійсно немає вини командувача, якщо розібратись в подіях професійно. Але такі питання ніхто не ставить, і тим більше, не відповідає на них. Хоча б в дусі: події проаналізовано, вини Залужного немає, подробиці на широкий загал надати не можна. Але ж ні, так ніхто не каже, все проходить якось повз.
До речі, після звільнення Залужного армія не тільки відступала. Про успіхи, звісно, можна сперечатись, але факт є факт.
Додано: Нед 04 січ, 2026 21:46
інсайти ММА
інсайти ММА
Додано: Нед 04 січ, 2026 21:58
Лише прямих податків - 6000-7000. якщо ти не дружиш з арифметиткою рівня 3-го класу школи (дроби, пропорції, проценти), то підкажу - 5% від 100 000 = 5000. Плюс ще 20000-25000 ПДВ, яке ти традиційно зараховуєш у податки ніби-то сплачені тобою. І прямі податки платив саме відповідно до обороту не намагаючись занизити доходи (наприклад купляючи компютери та оплачуючи інтернет як ФОП).
Це якраз ти тут вихвалялось про те що навіть авто та приміщення краще купляти саме на ТОВ-ку щоб зменшити податки.
З яких принаймі 18000 - це податки не твої, а клієнтів твого генделика.
Додано: Нед 04 січ, 2026 22:06
candle645
Разрешите личный вопрос.
Какой тип ухилянтов вас наиболее раздражает?
1- прячется и ругает владу и пэреможникив
2- не прячется, но ругает владу и топит за скорый мир любой ценой
3- не прячется, вроде донатит, топит за войну до конца,против любых уступок, но не воюет ни сам ни члены его семей?
Какую категорию первую вы нашампурите первую,когда вернетесь?
Вопрос не праздный! Смотрю к кому бы вовремя примкнуть!
Додано: Нед 04 січ, 2026 22:15
а по суті? Аліса розповідає звичайні біографії звичайних російських СВОлодь. які в Україні катували, грабували, гвалтували - доки їх самих не вбили.
добре, це не радянська школа. а де виховали тих, хто створив всю сучасну пропаганду на Раші? й чим ситуація відрізняється від нацистської Німеччини? вона ще гірше. бо німцям це лайно вкладали в голови лише дванадцять років, а потім ще кілька десятків вчили, що це погано. а руським - вже років 20, й головне немає перспектив, а коли ж будуть розповідати, що це насправді погано? це ж через скільки років там очікувати хоч трохи адекватне населення - через 40-50 років?
цих питань ви уникаєте, й ховаєте голову в пісок - але це нічого не змінює. немає там вже великої культури, колись може була, а зараз лише махрова пропаганда...
Додано: Нед 04 січ, 2026 22:16
я ж кажу пропагандон. бо насправді, ті хто допомагають, вони теж за перемир'я - але за реальні перемовини, а не капітуляцію. про війну до останнього пишуть саме проросійські ІПСОшники...
Додано: Нед 04 січ, 2026 22:18
Господар Вельзевула
оставляю ветку в ваших руках
вы создаете впечатление думающего существа, с зачатками интеллекта
только не палитесь так с социал-дарвнизмом - ни народ не любит, ни исторический материализм не простит
появится самозванец SATAN - гоните поджопниками поганой метлой долой
ну и славни НАБУ\Трампу не забывайте , для поддержания Духа Анкориджа, стимуляции мирного процесса и поиска путей урегулирования
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 04 січ, 2026 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 22:25
ще один краб втомився на галері? ну давай, чекаємо...
|