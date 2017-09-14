RSS
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кендел свою службу при штабі оцінює в 30 дол за годину. А раніше розказував «я б військовим платив 100 дол в місяць і досить».
Он воно яке прозріння 😅
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:37

  Water написав:
  candle645 написав:Наскільки пам"ятаю з 2014 до 2022 він був відносно успішним бізнесменом

В якому бізнесі, торгівля на базарі запчастинами? :shock:
Це не питання БІЗНЕСУ
Якщо були покупці - значить БІЗНЕС потрібний..

Це питання ВНУТРІШНЬОГО СТЕРЖНЯ...
Ти або все життя бігаєш між крапельками і мовчиш рік коли виявилось що не пропетляв...
Або все життя МОКНЕШ розуміючи НАВІЩО ти мокнеш....

І повірте
Я за 30 років втратив БІЛЬШЕ ЖИТТЯ ніж 4 роки....
Памятаєте анекдот
Два куми на грузинському кладовищі
Напис - вано меркалідже народився в 1950 помер в 1990 жив 7 днів
Напис - Гогі курчалава народився в 1920 помер в 2010 - жив 5 днів...
Куми до гіда - поясни
Той пояснює
У нас жив це коли сімя, діти , квартира, машина....
Тоді один кум другому - Петре, як помру-напиши помер не народившись....

Так от
Я ВЖЕ ВІДДАВ ДЕРЖАВІ мінімум 10 років, хоча міг так само як барабашов чи хантер.....
Тому мене БІСЯТЬ долярчики -яким всі винні
Але долярчики то таке - що з дурня взяти..
А от коли розумні починають вести себе так само як дурні - я задаю собі запитання
НАВІЩО я ВИТРАТИВ 10 років СВОГО ЖИТТЯ ?
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:37

  Shaman написав:
  M-Audio написав:
  Shaman написав:активно топить за Пороха.
І молиться на Залужного, чого я зрозуміти не можу.
Слухайте, може то тільки мені майже очевидно, що цей персонаж:
...

мені це не очевидно, й більшості теж. щоб давати професійні оцінки, треба не лише розбиратися, а й бути дотичним. а так за його часів ми й наступали, а після нього - лише відступаємо. я розумію, що це велике спрощення, але...

Так, професійна оцінка вимагає доступ до інформації і рівень обізнаності у справі. Але навіть якщо обмежитись констатуванням фактів, виглядає не дуже. Факти, нагадаю, такі, що контрнаступ мав дуже обмежений успіх і не досяг ніяких помітних цілей. Про те, що причиною була недооцінка оборонних споруд противника, і про зміну тактики вже в процесі (що все одно ні до чого не привело) -- це не я придумав, це ж самі військові і казали. Також навряд хто буде сперечатись, що контрнаступ був дуже розпіареною подією, із подтекстом, що довіряйте армії, ми знаємо що робити. Ну і як можна відноситись до цих "знавців" після того, як все провалилося?
Може в цьому всьому дійсно немає вини командувача, якщо розібратись в подіях професійно. Але такі питання ніхто не ставить, і тим більше, не відповідає на них. Хоча б в дусі: події проаналізовано, вини Залужного немає, подробиці на широкий загал надати не можна. Але ж ні, так ніхто не каже, все проходить якось повз.
До речі, після звільнення Залужного армія не тільки відступала. Про успіхи, звісно, можна сперечатись, але факт є факт.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:46

інсайти ММА

  барабашов написав:
  Water написав:
Українське військо переживає значну трансформацію кадрового складу. Протягом останніх двох років кількість жінок на офіцерських посадах у Збройних Силах України продемонструвала стрімкий ріст, збільшившись із 4% до 21%.

https://chasdiy.org/society/u-zsu-zafik ... o-21-72267

отакэ
Все на жену Дубанова по количеству ботокса/геля в морде лица похожи?
Все с ногтями сантиметров по пять и нагеленными причами до середины спины(окопные штурмовичкми)?

інсайти ММА
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 21:58

  budivelnik написав:
  candle645 написав:"мої 30 доларів за ГОДИНУ" - це те що я та десятки тисяч інших "донатять" вже майже 4 роки, отримуючи в кращому випадку 3 долари на годину так званого ГЗ (а бувало і $0.5/год - тобто менше половини офіцйної "мінімальної зарплати")
Ти був такий самий правильний коли на єдиному програмістом з 100 000 грн/місяць сплачував 2000-4000 грн/місяць податків?

Лише прямих податків - 6000-7000. якщо ти не дружиш з арифметиткою рівня 3-го класу школи (дроби, пропорції, проценти), то підкажу - 5% від 100 000 = 5000. Плюс ще 20000-25000 ПДВ, яке ти традиційно зараховуєш у податки ніби-то сплачені тобою. І прямі податки платив саме відповідно до обороту не намагаючись занизити доходи (наприклад купляючи компютери та оплачуючи інтернет як ФОП).
Це якраз ти тут вихвалялось про те що навіть авто та приміщення краще купляти саме на ТОВ-ку щоб зменшити податки.

  budivelnik написав:В той час коли я 30 років з 100000 грн платив мінімум 30000 грн податків ?
Ти тоді виступав в мій захист?
А чого тепер гавкаєш ?
За 30 років я ВТРАТИВ мінімум 10 років життя, бо мені вже його не повернути... ати втратив ЧАСТИНУ з 4 років..
То хто з нас хто ?

З яких принаймі 18000 - це податки не твої, а клієнтів твого генделика.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 22:06

candle645
Разрешите личный вопрос.
Какой тип ухилянтов вас наиболее раздражает?
1- прячется и ругает владу и пэреможникив
2- не прячется, но ругает владу и топит за скорый мир любой ценой
3- не прячется, вроде донатит, топит за войну до конца,против любых уступок, но не воюет ни сам ни члены его семей?
Какую категорию первую вы нашампурите первую,когда вернетесь?
Вопрос не праздный! Смотрю к кому бы вовремя примкнуть!
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 22:15

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  prodigy написав:моя улюблена мелодія 80х

й що ж скаже ЛАД? в чому Аліса не права? ;)
Не знаю, в чём не права Алиса, зато хорошо понимаю, в чём не прав автор этой поделки, переделавший хороший светлый фильм в современную мерзость.
И "лучшая в мире советская школа" такого не воспитывала.
То, что это выложил prodigy не удивляет.
Хотя, впрочем, уже не удивляют и ваши "интеллектуальные" вопросы и высказывания.

а по суті? Аліса розповідає звичайні біографії звичайних російських СВОлодь. які в Україні катували, грабували, гвалтували - доки їх самих не вбили.

добре, це не радянська школа. а де виховали тих, хто створив всю сучасну пропаганду на Раші? й чим ситуація відрізняється від нацистської Німеччини? вона ще гірше. бо німцям це лайно вкладали в голови лише дванадцять років, а потім ще кілька десятків вчили, що це погано. а руським - вже років 20, й головне немає перспектив, а коли ж будуть розповідати, що це насправді погано? це ж через скільки років там очікувати хоч трохи адекватне населення - через 40-50 років?

цих питань ви уникаєте, й ховаєте голову в пісок - але це нічого не змінює. немає там вже великої культури, колись може була, а зараз лише махрова пропаганда...
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 22:16

  Господар Вельзевула написав:candle645
Разрешите личный вопрос.
Какой тип ухилянтов вас наиболее раздражает?
1- прячется и ругает владу и пэреможникив
2- не прячется, но ругает владу и топит за скорый мир любой ценой
3- не прячется, вроде донатит, топит за войну до конца,против любых уступок, но не воюет ни сам ни члены его семей?
Какую категорию первую вы нашампурите первую,когда вернетесь?
Вопрос не праздный! Смотрю к кому бы вовремя примкнуть!

я ж кажу пропагандон. бо насправді, ті хто допомагають, вони теж за перемир'я - але за реальні перемовини, а не капітуляцію. про війну до останнього пишуть саме проросійські ІПСОшники...
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 22:18

Господар Вельзевула

оставляю ветку в ваших руках
вы создаете впечатление думающего существа, с зачатками интеллекта
только не палитесь так с социал-дарвнизмом - ни народ не любит, ни исторический материализм не простит
появится самозванец SATAN - гоните поджопниками поганой метлой долой
ну и славни НАБУ\Трампу не забывайте , для поддержания Духа Анкориджа, стимуляции мирного процесса и поиска путей урегулирования
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 04 січ, 2026 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 22:25

  fox767676 написав:Господар Вельзевула

оставляю ветку в ваших руках
вы создаете впечатление думающего существа, с зачатками интеллекта
только не палитесь так с социал-дарвнизмом - ни народ не любит, ни исторический материализм не простит
появится самозванец SATAN - гоните поджопниками поганой метлой долой
ну и славни НАБУ\Трампу не забывайте , для поддержания Духа Анкориджа, стимуляции мирного процесса

ще один краб втомився на галері? :lol: ну давай, чекаємо...
