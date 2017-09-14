Додано: Нед 04 січ, 2026 21:37

Shaman написав: M-Audio написав: Shaman написав: активно топить за Пороха. активно топить за Пороха. І молиться на Залужного, чого я зрозуміти не можу.

Слухайте, може то тільки мені майже очевидно, що цей персонаж:

мені це не очевидно, й більшості теж. щоб давати професійні оцінки, треба не лише розбиратися, а й бути дотичним. а так за його часів ми й наступали, а після нього - лише відступаємо. я розумію, що це велике спрощення, але... мені це не очевидно, й більшості теж. щоб давати професійні оцінки, треба не лише розбиратися, а й бути дотичним. а так за його часів ми й наступали, а після нього - лише відступаємо. я розумію, що це велике спрощення, але...

Так, професійна оцінка вимагає доступ до інформації і рівень обізнаності у справі. Але навіть якщо обмежитись констатуванням фактів, виглядає не дуже. Факти, нагадаю, такі, що контрнаступ мав дуже обмежений успіх і не досяг ніяких помітних цілей. Про те, що причиною була недооцінка оборонних споруд противника, і про зміну тактики вже в процесі (що все одно ні до чого не привело) -- це не я придумав, це ж самі військові і казали. Також навряд хто буде сперечатись, що контрнаступ був дуже розпіареною подією, із подтекстом, що довіряйте армії, ми знаємо що робити. Ну і як можна відноситись до цих "знавців" після того, як все провалилося?Може в цьому всьому дійсно немає вини командувача, якщо розібратись в подіях професійно. Але такі питання ніхто не ставить, і тим більше, не відповідає на них. Хоча б в дусі: події проаналізовано, вини Залужного немає, подробиці на широкий загал надати не можна. Але ж ні, так ніхто не каже, все проходить якось повз.До речі, після звільнення Залужного армія не тільки відступала. Про успіхи, звісно, можна сперечатись, але факт є факт.