Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 04 січ, 2026 22:25
budivelnik написав:
а кінець 2024 – початок 2025 року вказують на зростання, з приблизними даними у
понад 100-117 тисяч офіцерів у складі ЗСУ, на тлі загальної чисельності армії до 880-900 тисяч військовослужбовців. Кількість жінок-офіцерів значно зросла, досягнувши близько 21% від загального офіцерського складу,
......
Станом на початок 2025 року у Збройних Силах України служить
понад 70 000 жінок, з них близько 5 500 – безпосередньо на передовій;
Отже в ЗСУ
70 000 жінок ( приблизно 8% від загальної кількості)
з яких 23 000 офіцери (приблизно 21% від кількості офіцерів)
Як на мене - це досить багато
медики в основном - госпиталя, ведомственные больницы, профилактории
берем кол-во штук по стране
умножаем каждый на 5 (4 смены + 5й подсменок)
делим 23 000 на результат
и получится не так и много
Додано: Нед 04 січ, 2026 22:25
candle645 написав:
Лише прямих податків - 6000-7000. якщо ти не дружиш з арифметиткою рівня 3-го класу школи (дроби, пропорції, проценти), то підкажу - 5% від 100 000 = 5000. Плюс ще 20000-25000 ПДВ
1 Ти або на єдиному 3% +ПДВ
або на єдиному 5% без ПДВ
Отже якщо ПОДАТКОВА в законодавстві РОЗДІЛИЛА на без ПДВ і з ПДВ -значить податкова ВВАЖАЄ що ПДВ платить той хто СТВОРЮЄ ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Отже ти платив 5000 + ЄСВ 2000 з 100 000.
На протязі СКІЛЬКОХ років ти в порівнянні зі мною мінімізував сплату податків ?
2 Те що ти КРАВ офіційно -мене не гребе - ти в порівнянні зі мною крав 43000 грн/місяць.
ПРИ цьому
Я ОФІЦІЙНО платив 30 років і ОФІЦІЙНО разом з синами згідно чинного законодавства НЕ ЗНАХОДЖУСЬ в ЗСУ
3 Скільки отримує боєць з колумбії в штурмовій роті і наскільки він ВАЖЛИВІШИЙ ( чи більш ризикований від тебе) - 3000 доларів ?
Отже
ТИ вкрав в Держави з 2014 по 2022 43000*12місяців*8років=4 млн грн.....
Я погоджуюсь , що ТОДІ красти було ЛЕГШЕ ніж тепер в ЗСУ.
Але може ти тепер просто ВІДПРАЦЮЄШ тоді вкрадене і тільки після відпрацювання відкриєш пащеку на того хто ПЛАТИВ коли ТИ крав?
ПС
саме враховуючи економічну тупість подібних кенделів - процвітають гетьманцеви....
Якщо кендели вважають що ПДВ платить покупець , тоді гетьманцеви праві-ПДВ це не податок на зарплату і на податки з зарплати....
Але якщо ПДВ платить той хто створив ДОДАНУ вартість тоді дивна ситуація..
На Кошти які виплачені податковій - 18%+5% від зарплати -податкова не виписує податкову накладну ПДВ що підприємство включило її собі в податковий кредит
На кошти які виплачені Пенсійному - 22% від ФОП(фонд оплати праці)- пенсійний НЕ виписує податкову накладну ПДВ щоб підприємство включило її собі в податковий кредит
На кошти видані прапцівнику - працівник також не виписує податкову накладну ПДВ яку можна включити в податковий кредит..
От і виходить
розхуміючи тупість кенделів - гетьманцеви збираються їх нагнути на ПДВ...
Що поробиш
Чого дурний-бо бідний
Чого бідний - бо дурний...
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 04 січ, 2026 22:32, всього редагувалось 1 раз.
-
Додано: Нед 04 січ, 2026 22:30
katso написав: budivelnik написав:
а кінець 2024 – початок 2025 року вказують на зростання, з приблизними даними у
понад 100-117 тисяч офіцерів у складі ЗСУ, на тлі загальної чисельності армії до 880-900 тисяч військовослужбовців. Кількість жінок-офіцерів значно зросла, досягнувши близько 21% від загального офіцерського складу,
......
Станом на початок 2025 року у Збройних Силах України служить
понад 70 000 жінок, з них близько 5 500 – безпосередньо на передовій;
Отже в ЗСУ
70 000 жінок ( приблизно 8% від загальної кількості)
з яких 23 000 офіцери (приблизно 21% від кількості офіцерів)
Як на мене - це досить багато
медики в основном - госпиталя, ведомственные больницы, профилактории
берем кол-во штук по стране
умножаем каждый на 5 (4 смены + 5й подсменок)
делим 23 000 на результат
и получится не так и много
Серед медиків-жінок офіцерів не так багато. Жінки - молодший персонал . А командують там частіше чоловіки
Додано: Нед 04 січ, 2026 22:34
fox767676 написав:Господар Вельзевула
оставляю ветку в ваших руках
вы создаете впечатление думающего существа, с зачатками интеллекта
только не палитесь так с социал-дарвнизмом - ни народ не любит, ни исторический материализм не простит
появится самозванец SATAN - гоните поджопниками поганой метлой долой
ну и славни НАБУ\Трампу не забывайте , для поддержания Духа Анкориджа, стимуляции мирного процесса и поиска путей урегулирования
Спасибо.
Всегда было интересно читать ваши посты.
Вы куда-то собрались?
По дарвинизму и народу. Один харьковский бард, которого я однажды угощал вишневым соком в клубе "МастерШмидт" когда мэтра сильно сушило от горлания и спидов, произнес такую строчку в своей песне :
"Береги свою свободу, никто ж не сбережёт.
Ты нужен своему народу ровно как тебе народ."
Додано: Нед 04 січ, 2026 22:37
Господар Вельзевула написав:candle645
Разрешите личный вопрос.
Какой тип ухилянтов вас наиболее раздражает?
Не прячеться, купив бронь, підтримує владу в екзистенціальній війні і рже шо воюю (реальні випадки)
Взагалі шампурить не збираюсь, в мене хватає розуму розуміти що більшість українського народу ухилянти і дезертири, співвідношення десь 1 до 15. ) так шо смислу не бачу.
Возможно, правда, як пишуть в потоколі, під час распітія спиртних напоїв на почвє внєзапновиникнувшої неприязні... но постараюсь в общєство пяним не вилазити. Вам тож не раджу бухати з убдшниками.
Проблема в принципі не в неприязні, з цим якось адекватна людина навчиться жити, проблема в тім що тут починаєш людей оцінювати корисністю, перестаєш питатись хто ти по жизні, пасажир?))) Основне питання нафіга ти?
І ще.
Коли щодня бачиш як гинуть достойні люди то ціна життя якихось ухилянтів сильно девальвує.
Додано: Нед 04 січ, 2026 22:43
Господар Вельзевула написав:candle645
Разрешите личный вопрос.
Какой тип ухилянтов вас наиболее раздражает?
1- прячется и ругает владу и пэреможникив
2- не прячется, но ругает владу и топит за скорый мир любой ценой
3- не прячется, вроде донатит, топит за войну до конца,против любых уступок, но не воюет ни сам ни члены его семей?
Найбільше - нетойвосні впенси та ті хто "порішали" (причому не в рамках закону, як 40-ка річні студенти), топять за продовження війни, будучи впевнені що їм в ній так і не доведеться приймати участь та хизуються своїми по-суті смішними "донатами".
В Вашій класифікації це найближче до п.3, хоча і не повністю з ним співпадає.
до п.1 які принаймі чесно визнають свій статус - суміш співчуття та заздрості.
до п.2 - майже огида, але без того негативу який є щодо п.3.
Какую категорию первую вы нашампурите первую,когда вернетесь?
Вопрос не праздный! Смотрю к кому бы вовремя примкнуть!
Для цього в мене немає ні повноважень, ні навиків.
Але якщо на наступних виборах з"явиться адекватна політична сила - ймовірно максимально допомагатиму їй своїми знаннями на чисто волонтерськиї засадах.
Є дуже цікаві та близькі до програмування теорії та дисципліни - "теорія ігор", "теорія прийняття рішень за неповними даними"...
Мій колишній викладач математики неодноразово "допомагав" вигравати вибори в "цікаві" місцеві та районні ради на Київщині - інколи має сенс прорекламувати більш слабкого конкурента, інколи краще утриматись від зливу компромату, інколи взагалі в першому турі варто щоб частина твоїх виборців проголосувала за конкурента... У мене на жаль немає його практичного досвіду, але є відповідні знання які сподіваюсь будуть корисними.
Додано: Нед 04 січ, 2026 22:45
_hunter написав:
Ну не нужно так прибедняться... - не державе, а себе - любимому. То, что государство с этого получило НДФЛ+ЕС+НДС - это его заслуга.
А давай по порядку
ЩО Я ОТРИМАВ ?
Це якби я ВИТРАТИВ все тобою описане а не віддав ДЕРЖАВІ - то я б ОТРИМАВ
а так я - ВИТРАТИВ
Тепер про процес отримання
ПАХАВ - 30% віддавав Державі, на 10% -жив- на 60% нарощував свій капітал...
Але капітал це нулики на рахунку...
А гроші віддані Державі - це чиїсь зарплати/пенсії...
І тепер в мене тих нуликів на рахунку більше ніж я можу витратити по здоровью...
То питання ще раз
ЩО Я ОТРИМАВ ?
Додано: Нед 04 січ, 2026 22:47
Господар Вельзевула написав:
Вы куда-то собрались?
за 3 недели надо будет сделать работу рассчитанную 2 месяца
все про принципу паретто - 80% работы делается в 20% времени
ну и прокачаться во всех смыслах - проффесионально, физически а в идеале поботать диалектику с политэкономией.
приходится подыматься чтобы не спуститься по пирамиде. иначе крышка.
У нас реально социал-дарвинизм про который вы пишете, если не лезть вверх - окажешься внизу. А в условиях катастрофы вокруг это может быть фатально.
Где-то через месяц вернусь, а скорей и на выходных "не смогу смолчать"
Додано: Нед 04 січ, 2026 22:48
Banderlog написав:Не прячеться, купив бронь, підтримує владу в екзистенціальній війні і рже шо воюю (реальні випадки)
Взагалі шампурить не збираюсь, в мене хватає розуму розуміти що більшість українського народу ухилянти і дезертири, співвідношення десь 1 до 15. ) так шо смислу не бачу.
Возможно, правда, як пишуть в потоколі, під час распітія спиртних напоїв на почвє внєзапновиникнувшої неприязні... но постараюсь в общєство пяним не вилазити. Вам тож не раджу бухати з убдшниками.
Проблема в принципі не в неприязні, з цим якось адекватна людина навчиться жити, проблема в тім що тут починаєш людей оцінювати корисністю, перестаєш питатись хто ти по жизні, пасажир?))) Основне питання нафіга ти?
І ще. Коли щодня бачиш як гинуть достойні люди то ціна життя якихось ухилянтів сильно девальвує.
Полностью согласен с вами. Во всех выделенных пунктах.
Додано: Нед 04 січ, 2026 22:51
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
Вы куда-то собрались?
за 3 недели надо будет сделать работу рассчитанную 2 месяца
все про принципу паретто - 80% работы делается в 20% времени
ну и прокачаться во всех смыслах - проффесионально, физически а в идеале поботать диалектику с политэкономией.
приходится подыматься чтобы не спуститься по пирамиде. иначе крышка.
У нас реально социал-дарвинизм про который вы пишете, если не лезть вверх - окажешься внизу. А в условиях катастрофы вокруг это может быть фатально.
Где-то через месяц вернусь, а скорей и на выходных "не смогу смолчать"
О,вы мне напомнили моего друга-айтишника, тот вечно в прокрастинации и бухает, а когда его собираются выгонять- то срочно садится работать
У него вообще прикольно-не раз засыпал ужранный на митингах по видеосвязи, с храпом,и либеральные заказчики могли только отметить, что мол " ты наверное плохо спал ночью, name"?
Особенно толерантны шведы в этом смысле.
