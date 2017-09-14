Додано: Нед 04 січ, 2026 22:25

candle645 написав: Лише прямих податків - 6000-7000. якщо ти не дружиш з арифметиткою рівня 3-го класу школи (дроби, пропорції, проценти), то підкажу - 5% від 100 000 = 5000. Плюс ще 20000-25000 ПДВ Лише прямих податків - 6000-7000. якщо ти не дружиш з арифметиткою рівня 3-го класу школи (дроби, пропорції, проценти), то підкажу - 5% від 100 000 = 5000. Плюс ще 20000-25000 ПДВ

1 Ти або на єдиному 3% +ПДВабо на єдиному 5% без ПДВОтже якщо ПОДАТКОВА в законодавстві РОЗДІЛИЛА на без ПДВ і з ПДВ -значить податкова ВВАЖАЄ що ПДВ платить той хто СТВОРЮЄ ДОДАНУ ВАРТІСТЬОтже ти платив 5000 + ЄСВ 2000 з 100 000.На протязі СКІЛЬКОХ років ти в порівнянні зі мною мінімізував сплату податків ?2 Те що ти КРАВ офіційно -мене не гребе - ти в порівнянні зі мною крав 43000 грн/місяць.ПРИ цьомуЯ ОФІЦІЙНО платив 30 років і ОФІЦІЙНО разом з синами згідно чинного законодавства НЕ ЗНАХОДЖУСЬ в ЗСУ3 Скільки отримує боєць з колумбії в штурмовій роті і наскільки він ВАЖЛИВІШИЙ ( чи більш ризикований від тебе) - 3000 доларів ?ОтжеТИ вкрав в Держави з 2014 по 2022 43000*12місяців*8років=4 млн грн.....Я погоджуюсь , що ТОДІ красти було ЛЕГШЕ ніж тепер в ЗСУ.Але може ти тепер просто ВІДПРАЦЮЄШ тоді вкрадене і тільки після відпрацювання відкриєш пащеку на того хто ПЛАТИВ коли ТИ крав?ПСсаме враховуючи економічну тупість подібних кенделів - процвітають гетьманцеви....Якщо кендели вважають що ПДВ платить покупець , тоді гетьманцеви праві-ПДВ це не податок на зарплату і на податки з зарплати....Але якщо ПДВ платить той хто створив ДОДАНУ вартість тоді дивна ситуація..На Кошти які виплачені податковій - 18%+5% від зарплати -податкова не виписує податкову накладну ПДВ що підприємство включило її собі в податковий кредитНа кошти які виплачені Пенсійному - 22% від ФОП(фонд оплати праці)- пенсійний НЕ виписує податкову накладну ПДВ щоб підприємство включило її собі в податковий кредитНа кошти видані прапцівнику - працівник також не виписує податкову накладну ПДВ яку можна включити в податковий кредит..От і виходитьрозхуміючи тупість кенделів - гетьманцеви збираються їх нагнути на ПДВ...Що поробишЧого дурний-бо біднийЧого бідний - бо дурний...