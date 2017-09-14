RSS
  #<1 ... 16339163401634116342
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:У мене на жаль немає його практичного досвіду, але є відповідні знання які сподіваюсь будуть корисними.
А в мене є знання які можу тобі підкинути
1 Якщо є 12 млн офіційно працюючих , з яких 2 млн Бюджетники - то чи правильно(достатньо) щоб бюджетники жили за 18+5% податку з зарплати працюючих
2 Якщо є 11 млн пенсіонерів, на 12 млн працюючих - то чи правильно (достатньо) щоб пенсіонери жили за 22% ЄСВ від зарплати працюючих

І якщо це правильно - то поясни
а куди тоді йде ПДВ (особливо те яке оподатковує зарплату з податками на зарплату)
акцизні збори
і пдв+мито від імпорту .

Оповідання про те що є ще якісь витрати крім зарплат -не йдуть ні в які ворота, бо будь які ТВОЇ витрати -це зарплати тих в кого ти купив товари/послуги...

Так само спробуй пояснити
чому
(12 млн працюючих*17000зарплати)+22% єсв)*12місяців=2987 млрд з яких Держава має взяти 20% ПДВ=498 млрд ... а вона всього взяла 306 млрд
а ще ж є інші доходи які оподатковуються ПДВ
Так що дослужиш - звертайся, я тобі на пальцях покажу де гетьманцеви з тебе дурня роблять...
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 23:07

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Знову "Раша винувата". :)

так ЛАД, Раша - це вони почали пряму агресію в 2022 році, й досі намагаються переконати інших, що так й треба
Тут шаман и ещё некоторые регулярно рассказывали о том что "мир изменился" и "про міжнародні правила" и доказывали, что "сейчас всё иначе", в ответ на мои слова, что всё это работает, пока выгодно и удобно сильным. Когда не выгодно и мешает, то вся эта мишура отбрасывается.
А предлог и объяснение всегда находится.
В Ираке это было ОМП, которое так и не обнаружили.
В Венесуэле наркотики...

оце й є різниця - що комусь треба шукати підстави, а десь й так все зрозуміло. що, в Венесуєлі немає наркотиків - є. Ірак з чого почав, з агресії проти Кувейту? просто дав привід?

а чого на нас напали? яка підстава? змушують ЛАДа розмовляти української - оце так знущаються...

Да-а, подготовку ИРПпИ не пропьёшь.
Хотя вы уже этот уровень перещеголяли и приближаетесь к уровню Геббельса.

1. В агрессии раша виновата. Против Украины. К агрессии США против Венесуэлы она не имеет никакого отношения.
2. Я вам уже напоминал историю - агрессия Ирака против Кувейта была в августе 1990. И претензии Ирака были очень похожи на нынешние претензии США к Венесуэле - "они добывают нашу нефть". И, кстати, далеко не все были против Ирака - например, Иордания и Йемен поддержали захват Кувейта.
И освобождён Кувейт был в результате операций "Буря в пустыне" (17 января — 24 февраля 1991) и "Сабля пустыни" (24 февраля — 28 февраля 1991) уже к 1 марта 1991.
Окончательный разгром Ирака и ликвидация режима Саддама Хусейна состоялись уже весной 2003 и о Кувейте уже никто особо не вспоминал. Говорили об ОМП и "причастности к организации и финансировании международного терроризма". Оба обвинения подтверждений не нашли.
3. Наркотики в Венесуэле є.
Но не только в Венесуэле. В том же Афгане тоже были. Но в Афгане нет нефти.
Ну и наркотики вряд ли можно считать оправданием агрессии против страны.
4 "підстави" слово неоднозначное.
Здесь уже когда-то обсуждали разницу между поводом и причиной.
Когда есть причина, повод находится всегда.
Трамп нашёл повод в наркотиках, Путин в "освобождении Донбасса от гнёта бандеровцев".
Но и то, и другое никак не оправдывается "международными законами". И в отличие от Ирака в 1991 не было никаких резолюций ООН, оправдывающих агрессию.
Агрессия США против Венесуэлы ничем не отличается от агрессии РФ против нас.
То, что мы поддержали США, понятно. Выступать против них нам сейчас явно не с руки.
Но ваше оправдание оправдание американской агрессии явное двуличие.
Когда выгодно, можно/нужно вспомнить о "международных законах". Когда хочется, можно сделать вид, что никаких нарушений нет.
"оце й є різниця", - так, шаман? :)
ЛАД
