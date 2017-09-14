Додано: Нед 04 січ, 2026 23:55

budivelnik написав: candle645 написав: У мене на жаль немає його практичного досвіду, але є відповідні знання які сподіваюсь будуть корисними. У мене на жаль немає його практичного досвіду, але є відповідні знання які сподіваюсь будуть корисними. А в мене є знання які можу тобі підкинути

1 Якщо є 12 млн офіційно працюючих , з яких 2 млн Бюджетники - то чи правильно(достатньо) щоб бюджетники жили за 18+5% податку з зарплати працюючих

2 Якщо є 11 млн пенсіонерів, на 12 млн працюючих - то чи правильно (достатньо) щоб пенсіонери жили за 22% ЄСВ від зарплати працюючих

І якщо це правильно - то поясни

а куди тоді йде ПДВ (особливо те яке оподатковує зарплату з податками на зарплату)

акцизні збори

і пдв+мито від імпорту .



Так само спробуй пояснити

чому

(12 млн працюючих*17000зарплати)+22% єсв)*12місяців=2987 млрд з яких Держава має взяти 20% ПДВ=498 млрд ... а вона всього взяла 306 млрд

а ще ж є інші доходи які оподатковуються ПДВ

Так що дослужиш - звертайся, я тобі на пальцях покажу де гетьманцеви з тебе дурня роблять...

Якщо 23% від зарплати за створене 10-ма мільйонами справді працюючих платиться на забезпечення життя 2 млн Бюджетників - то середня з/п бюджетника це 115% середньої зарплати працюючого.. Для країни де бюджетники справді діють в інтересах працюючих - їх нормальна з/п це десь 80% від з/п працюючого. Для українських бюджетників - навіть 50% вже занадто. "правильно(достатньо)" при такому співвідношенні бюджетників та працюючих - десь 10-12% максимум податків в Україні та 15-20% там де бюджетники адекватні.У більшості нормальних пенсіонерів є діти та внуки.Якщо мова про максимальне ЄСВ - то щомісячно переказувати 20000 мамі-пенсіонерці та платити 2000 в ПФ - правильно та нормально. А тупо платити 22000 В ПФ для для виплати пенсій Крупам та Хотабам - неправильно та надто багато.Повинно йти на розвитик інфраструктури, оборону та якісні державні послуги платникам податків, в ідеалі - пропорційно сплаченим податкам.тому що ПДВ сплачується не тоді коли отримується зарплата(чи інший дохід), а тоді коли вона тратиться. Про таке поняття як "заощадження" щось чув?Звісно гетьманцеви та шмигалі заборонили громадянам повноцінне користування їх чесно заробленими коштами саме для того щоб мінізувати їх використання за межами України та максимально відібрати їх у вигляді ПДВ та акцизів, але навіть за даної ситуації - наведена статистика за рік не має сенсу, потрібно рахувати принаймі за 5.