Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 04 січ, 2026 22:54
candle645 написав:
У мене на жаль немає його практичного досвіду, але є відповідні знання які сподіваюсь будуть корисними.
А в мене є знання які можу тобі підкинути
1 Якщо є 12 млн офіційно працюючих , з яких 2 млн Бюджетники - то чи правильно(достатньо) щоб бюджетники жили за 18+5% податку з зарплати працюючих
2 Якщо є 11 млн пенсіонерів, на 12 млн працюючих - то чи правильно (достатньо) щоб пенсіонери жили за 22% ЄСВ від зарплати працюючих
І якщо це правильно - то поясни
а куди тоді йде ПДВ (особливо те яке оподатковує зарплату з податками на зарплату)
акцизні збори
і пдв+мито від імпорту .
Оповідання про те що є ще якісь витрати крім зарплат -не йдуть ні в які ворота, бо будь які ТВОЇ витрати -це зарплати тих в кого ти купив товари/послуги...
Так само спробуй пояснити
чому
(12 млн працюючих*17000зарплати)+22% єсв)*12місяців=2987 млрд з яких Держава має взяти 20% ПДВ=498 млрд ... а вона всього взяла 306 млрд
а ще ж є інші доходи які оподатковуються ПДВ
Так що дослужиш - звертайся, я тобі на пальцях покажу де гетьманцеви з тебе дурня роблять...
Додано: Нед 04 січ, 2026 23:07
Shaman написав: ЛАД написав:
Знову "Раша винувата".
так ЛАД, Раша - це вони почали пряму агресію в 2022 році, й досі намагаються переконати інших, що так й треба
Тут шаман и ещё некоторые регулярно рассказывали о том что "мир изменился" и "про міжнародні правила" и доказывали, что "сейчас всё иначе", в ответ на мои слова, что всё это работает, пока выгодно и удобно сильным. Когда не выгодно и мешает, то вся эта мишура отбрасывается.
А предлог и объяснение всегда находится.
В Ираке это было ОМП, которое так и не обнаружили.
В Венесуэле наркотики...
оце й є різниця - що комусь треба шукати підстави, а десь й так все зрозуміло. що, в Венесуєлі немає наркотиків - є. Ірак з чого почав, з агресії проти Кувейту? просто дав привід?
а чого на нас напали? яка підстава? змушують ЛАДа розмовляти української - оце так знущаються...
Да-а, подготовку ИРПпИ не пропьёшь.
Хотя вы уже этот уровень перещеголяли и приближаетесь к уровню Геббельса.
1. В агрессии раша виновата. Против Украины. К агрессии США против Венесуэлы она не имеет никакого отношения.
2. Я вам уже напоминал историю - агрессия Ирака против Кувейта была в августе 1990. И претензии Ирака были очень похожи на нынешние претензии США к Венесуэле - "они добывают нашу нефть". И, кстати, далеко не все были против Ирака - например, Иордания и Йемен поддержали захват Кувейта.
И освобождён Кувейт был в результате операций "Буря в пустыне" (17 января — 24 февраля 1991) и "Сабля пустыни" (24 февраля — 28 февраля 1991) уже к 1 марта 1991.
Окончательный разгром Ирака и ликвидация режима Саддама Хусейна состоялись уже весной 2003 и о Кувейте уже никто особо не вспоминал. Говорили об ОМП и "причастности к организации и финансировании международного терроризма". Оба обвинения подтверждений не нашли.
3. Наркотики в Венесуэле є.
Но не только в Венесуэле. В том же Афгане тоже были. Но в Афгане нет нефти.
Ну и наркотики вряд ли можно считать оправданием агрессии против страны.
4 "підстави" слово неоднозначное.
Здесь уже когда-то обсуждали разницу между поводом и причиной.
Когда есть причина
, повод находится всегда.
Трамп нашёл повод в наркотиках, Путин в "освобождении Донбасса от гнёта бандеровцев".
Но и то, и другое никак не оправдывается "международными законами". И в отличие от Ирака в 1991 не было никаких резолюций ООН, оправдывающих агрессию.
Агрессия США против Венесуэлы ничем не отличается от агрессии РФ против нас.
То, что мы поддержали США, понятно. Выступать против них нам сейчас явно не с руки.
Но ваше оправдание оправдание американской агрессии явное двуличие.
Когда выгодно, можно/нужно вспомнить о "международных законах". Когда хочется, можно сделать вид, что никаких нарушений нет.
"оце й є різниця", - так, шаман?
P.s. Вы упрекаете sashaqbl
, но давайте будем честными - сегодня вы такой же ухылянт, как Барабашов
, Бетон
или любой другой. А _hunter
и BIGor
отличаются только тем, что сбежали за границу. И один ближе к 1-й , а второй к 3-й группе по классификации Господаря Вельзевула
.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 04 січ, 2026 23:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 23:41
ЛАД написав:
Агрессия США против Венесуэлы ничем не отличается от агрессии РФ против нас.
Війська США окупували 25% Венесуели, розстріляли десятки тисяч цивільних, згвалтували жінок, дітей вивезли до концтаборів, підірвали ГЕС, знищили мости, нафтовидобуток, 10 мільйонів венесуельців втекли до сусідніх держав?
Чесно- не знав.
Додано: Нед 04 січ, 2026 23:55
budivelnik написав: candle645 написав:
У мене на жаль немає його практичного досвіду, але є відповідні знання які сподіваюсь будуть корисними.
А в мене є знання які можу тобі підкинути
1 Якщо є 12 млн офіційно працюючих , з яких 2 млн Бюджетники - то чи правильно(достатньо) щоб бюджетники жили за 18+5% податку з зарплати працюючих
Якщо 23% від зарплати за створене 10-ма мільйонами справді працюючих платиться на забезпечення життя 2 млн Бюджетників - то середня з/п бюджетника це 115% середньої зарплати працюючого. Звісно це занадто багато та не правильно
. Для країни де бюджетники справді діють в інтересах працюючих - їх нормальна з/п це десь 80% від з/п працюючого. Для українських бюджетників - навіть 50% вже занадто. "правильно(достатньо)" при такому співвідношенні бюджетників та працюючих - десь 10-12% максимум податків в Україні та 15-20% там де бюджетники адекватні.
2 Якщо є 11 млн пенсіонерів, на 12 млн працюючих - то чи правильно (достатньо) щоб пенсіонери жили за 22% ЄСВ від зарплати працюючих
У більшості нормальних пенсіонерів є діти та внуки.
Якщо мова про максимальне ЄСВ - то щомісячно переказувати 20000 мамі-пенсіонерці та платити 2000 в ПФ - правильно та нормально. А тупо платити 22000 В ПФ для для виплати пенсій Крупам та Хотабам - неправильно та надто багато.
І якщо це правильно - то поясни
а куди тоді йде ПДВ (особливо те яке оподатковує зарплату з податками на зарплату)
акцизні збори
і пдв+мито від імпорту .
Повинно йти на розвитик інфраструктури, оборону та якісні державні послуги платникам податків, в ідеалі - пропорційно сплаченим податкам.
Так само спробуй пояснити
чому
(12 млн працюючих*17000зарплати)+22% єсв)*12місяців=2987 млрд з яких Держава має взяти 20% ПДВ=498 млрд ... а вона всього взяла 306 млрд
а ще ж є інші доходи які оподатковуються ПДВ
Так що дослужиш - звертайся, я тобі на пальцях покажу де гетьманцеви з тебе дурня роблять...
тому що ПДВ сплачується не тоді коли отримується зарплата(чи інший дохід), а тоді коли вона тратиться. Про таке поняття як "заощадження" щось чув?
Звісно гетьманцеви та шмигалі заборонили громадянам повноцінне користування їх чесно заробленими коштами саме для того щоб мінізувати їх використання за межами України та максимально відібрати їх у вигляді ПДВ та акцизів, але навіть за даної ситуації - наведена статистика за рік не має сенсу, потрібно рахувати принаймі за 5.
Додано: Нед 04 січ, 2026 23:59
Water написав: ЛАД написав:
Агрессия США против Венесуэлы ничем не отличается от агрессии РФ против нас.
Війська США окупували 25% Венесуели, розстріляли десятки тисяч цивільних, згвалтували жінок, дітей вивезли до концтаборів, підірвали ГЕС, знищили мости, нафтовидобуток, 10 мільйонів венесуельців втекли до сусідніх держав?
Чесно- не знав.
1. Ещё не вечер.
2. В Ираке не было бомбёжек и убитых гражданских?
В Югославии?
Путин тоже не планировал такую
войну. Рассчитывал на "СВО" и "Киев за 3 дня".
Но успешная и эффективная агрессия всё равно остаётся агрессией, даже если она не перерастает в полномасштабную войну.
Если бы удалась высадка десанта в Киеве, захват Президента и правительства Украины и война закончилась за несколько дней, это не было бы агрессией?
"Чесно- не знав."
Додано: Пон 05 січ, 2026 00:05
Hotab написав: katso написав:
-----------------------------budivelnik
а кінець 2024 – початок 2025 року вказують на зростання, з приблизними даними у
понад 100-117 тисяч офіцерів у складі ЗСУ, на тлі загальної чисельності армії до 880-900 тисяч військовослужбовців. Кількість жінок-офіцерів значно зросла, досягнувши близько 21% від загального офіцерського складу,
......
Станом на початок 2025 року у Збройних Силах України служить
понад 70 000 жінок, з них близько 5 500 – безпосередньо на передовій;
Отже в ЗСУ
70 000 жінок ( приблизно 8% від загальної кількості)
з яких 23 000 офіцери (приблизно 21% від кількості офіцерів)
Як на мене - це досить багато
-----------------------------
медики в основном - госпиталя, ведомственные больницы, профилактории
берем кол-во штук по стране
умножаем каждый на 5 (4 смены + 5й подсменок)
делим 23 000 на результат
и получится не так и много
Серед медиків-жінок офіцерів не так багато. Жінки - молодший персонал . А командують там частіше чоловіки
Правильно.
Но значительно больше, чем в боевых подразделениях.
Додано: Пон 05 січ, 2026 00:33
Прочитал про Венесуэлу на просторах Линекдина (ниже мой перевод с английского):
"Абсолютное безумие. Венесуэла имела в резервах 303 миллиарда баррелей нефти, которые сейчас, если верить Трампу, переходят под контроль США. Цена нефти = $57\баррель, что делает стоимость всех резервов Венесуэлы равной 57 х 303 млрд = 17.3 триллиона долларов Таким образом, США получили активов на сумму превышающую ВВП любой страны исключая ВВП США и Китая. Например это в 4 раза больше ВВП Японии. Люди еще не понимают, как сильно изменится мир после этого" конец цитаты
Жалко что нельзя вот также легко посчитать сколько приобрели США на внезапно ушедшей из информационного поля ресурсной сделке с Украиной
Додано: Пон 05 січ, 2026 00:42
Shaman написав:
.............
а по суті? Аліса розповідає звичайні біографії звичайних російських СВОлодь. які в Україні катували, грабували, гвалтували - доки їх самих не вбили.
добре, це не радянська школа. а де виховали тих, хто створив всю сучасну пропаганду на Раші? й чим ситуація відрізняється від нацистської Німеччини? вона ще гірше. бо німцям це лайно вкладали в голови лише дванадцять років, а потім ще кілька десятків вчили, що це погано. а руським - вже років 20, й головне немає перспектив, а коли ж будуть розповідати, що це насправді погано? це ж через скільки років там очікувати хоч трохи адекватне населення - через 40-50 років?
цих питань ви уникаєте, й ховаєте голову в пісок - але це нічого не змінює. ......
Не уникаю и не ховаю голову в пісок.
К сожалению, верно.
Но разница с нацистской Германией всё же есть. И достаточно заметная. Хотя и сходство тоже.
Успехи нацистской пропаганды (и внутреннего террора) были явно сильнее. Причины анализировать не буду.
В Германии практически не оставалось противников нацистской идеологии. Да и войны тоже.
В сегодняшней РФ нет особой идеологии. Идея "имперского величия" на идеологию не очень тянет. А людей, не одобряющих войну с Украиной, достаточно много. Они, правда, не решаются открыто протестовать, боясь репрессий, пока их не трогают и не пытаются мобилизовать, но тем не менее. Когда осенью 2022 в РФ начали мобилизацию, то началось массовое бегство из страны и мобилизацию быстро прекратили.
Нам, конечно, от этого не легче, но это позволяет рассчитывать, что адекватне населення там появится гораздо быстрее. Хотя бы потому, что оно частично уже есть. Да и многие (большинство?) из тех, кто воюет против нас, воюют не за "идею", а просто как наёмники, за деньги. За весьма приличные по российским меркам деньги.
В нацистской Германии такого не было.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 05 січ, 2026 01:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 00:45
Ми маємо ультимативно вимагати участі НАТО у війні, бо путлер відкрито виставив умовою припинення війни відкат НАТО до кордонів 97-го року, це купа країн, і, взагалі, це стосується всього НАТО! Це вже не тільки наша війна! Люди, нас женуть на убій! Ми маємо воювати, але разом із своїми офіцерами, силовиками, молодими відставниками, охоронцями, чинушами, їхніми дітьми і т.д., із тими, хто сидить в отих джипах, якими заставлені всі міста більше ніж до війни, а також із участю НАТО, прямою участю - допомогою людьми, літаками, ракетами, далекобійною зброєю! Вони це вже розуміють, що вони наступні і загинуть мільйони, як не десятки, якщо не зупинити нового гітлера, який вже повністю знюхався з Північною Кореєю і Іраном і планує обʼєднання з Китаєм проти цивілізованого світу, але вони боягузи і нам треба їх підштовхнути і нагадати про наші ядерні обʼєкти.
Менти заброньовані на 90%, а в містах на всі 100. Це абсурд. Навіть у 2-у світову половина НКВДистів була одразу відправлена на фронт. На Троєщині особливо по суботах все чорне від них, статні, молоді, треновані озброєні, на фронті б ціни не було, але вони хапають хворих людей, про яких пише Аліна Михайлова, а самі сміються родичам в обличчя і говорять, прощайтесь, це все, це ще нормальні, а деякі штовхають жінок і кидають на землю чи просто підходять і лупцюють людей ні за що, он як на відео зі Львова, самі не воювали і не збираються, як і муніципальна охорона, міська варта, ДСО і т.д. з молодими відставниками, охоронцями дуп і офіцерами, яких після кафедр мільйони. І в ментівську бригаду Лють не можуть набрати навіть 6 тис. із 141 тис. ментів, шлють СМСки дітям і бабусям, це ганьба.
Годі! Народ України вимагає негайних рішень по боротьбі з корупцією, люстрації суддів і прокурорів, покарання корупціонерам і мародерам і справедливої мобілізації, а не знущання з хворих і беззахисних людей!
Інакше нам просто не встояти.
І вимагати участі НАТО, бо путлер відкрито виставив умовою припинення війни відкат НАТО до кордонів 97-го року, це купа країн, і, взагалі, це стосується всього НАТО! Ми - не цапи-відбувайли! НАТО - на війну! Силовиків, офіцерів, молодих відставників, охоронців, чинуш з дітьми, кварталівців і дизелів, балакунів із центрів вивчення всесвіту і т.д. - на війну! Корупціонерів - до відповідальності! Тільки так ми можемо перемогти! Інакше нам всім смерть!
Додано: Пон 05 січ, 2026 01:05
Shaman
А вот интересно, на ролик с Алисой вы среагировали, а откровенно антисемитский ролик, который prodigy
выложил в viewtopic.php?p=5920784#p5920784
, вы "не заметили"?
Так же, как и модераторы?
Но модераторам простительно, они просто физически не могут за всем уследить.
А вы? Один ролик увидели, а соседний нет?
И никто из форумчан тоже?
Кстати, в Германии федеральное ведомство по охране конституции Германии Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV, учреждённое в 1950, авторами такого ролика уже заинтересовалась бы.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 05 січ, 2026 01:30, всього редагувалось 1 раз.
