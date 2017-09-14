Додано: Пон 05 січ, 2026 00:45

Ми маємо ультимативно вимагати участі НАТО у війні, бо путлер відкрито виставив умовою припинення війни відкат НАТО до кордонів 97-го року, це купа країн, і, взагалі, це стосується всього НАТО! Це вже не тільки наша війна! Люди, нас женуть на убій! Ми маємо воювати, але разом із своїми офіцерами, силовиками, молодими відставниками, охоронцями, чинушами, їхніми дітьми і т.д., із тими, хто сидить в отих джипах, якими заставлені всі міста більше ніж до війни, а також із участю НАТО, прямою участю - допомогою людьми, літаками, ракетами, далекобійною зброєю! Вони це вже розуміють, що вони наступні і загинуть мільйони, як не десятки, якщо не зупинити нового гітлера, який вже повністю знюхався з Північною Кореєю і Іраном і планує обʼєднання з Китаєм проти цивілізованого світу, але вони боягузи і нам треба їх підштовхнути і нагадати про наші ядерні обʼєкти.

Менти заброньовані на 90%, а в містах на всі 100. Це абсурд. Навіть у 2-у світову половина НКВДистів була одразу відправлена на фронт. На Троєщині особливо по суботах все чорне від них, статні, молоді, треновані озброєні, на фронті б ціни не було, але вони хапають хворих людей, про яких пише Аліна Михайлова, а самі сміються родичам в обличчя і говорять, прощайтесь, це все, це ще нормальні, а деякі штовхають жінок і кидають на землю чи просто підходять і лупцюють людей ні за що, он як на відео зі Львова, самі не воювали і не збираються, як і муніципальна охорона, міська варта, ДСО і т.д. з молодими відставниками, охоронцями дуп і офіцерами, яких після кафедр мільйони. І в ментівську бригаду Лють не можуть набрати навіть 6 тис. із 141 тис. ментів, шлють СМСки дітям і бабусям, це ганьба.

Годі! Народ України вимагає негайних рішень по боротьбі з корупцією, люстрації суддів і прокурорів, покарання корупціонерам і мародерам і справедливої мобілізації, а не знущання з хворих і беззахисних людей!

Інакше нам просто не встояти.

І вимагати участі НАТО, бо путлер відкрито виставив умовою припинення війни відкат НАТО до кордонів 97-го року, це купа країн, і, взагалі, це стосується всього НАТО! Ми - не цапи-відбувайли! НАТО - на війну! Силовиків, офіцерів, молодих відставників, охоронців, чинуш з дітьми, кварталівців і дизелів, балакунів із центрів вивчення всесвіту і т.д. - на війну! Корупціонерів - до відповідальності! Тільки так ми можемо перемогти! Інакше нам всім смерть!