Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 10:11

_hunter"
Если нас сильно не хотели и не хотят брать в ЕС и НАТО то какая разница - красные , белые , зелёные... и сотен тысячь убитых не было бы
Vadim_
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 10:12

  Shaman написав:щось за операцією в Венесуелі не так помітно, що в Україні відбуваються цікаві рухи
Пересядуть всі. Для чого Зеленському "перезавантаження" Буданова, Федорова, Шмигаля, Малюка та інших
......

Ну как "цікаві"... -- именно про них есть старая зарисовка про перестановку мебели в известном заведении.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 10:26

  _hunter написав:
  Shaman написав:щось за операцією в Венесуелі не так помітно, що в Україні відбуваються цікаві рухи
Пересядуть всі. Для чого Зеленському "перезавантаження" Буданова, Федорова, Шмигаля, Малюка та інших
......

Ну как "цікаві"... -- именно про них есть старая зарисовка про перестановку мебели в известном заведении.
кроватей
Vadim_
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 10:58

Ітогі подвєдьом ;)

DeepState: в 2025 году рф захватила 0,72% территории Украины.
За 2025 год россия оккупировала 4336 кв. км или 0,72% всей территории Украины, подсчитал близкий к украинскому Минобороны OSINT-проект DeepState.
Всего 1 января 2023 по 1 января 2026 года прирост оккупированной территории составил 7463 кв.км или 1,28% от всей территории.
«По сравнению с предыдущими годами, 2025-й был действительно сложным для Сил Обороны Украины», — отметили аналитики проекта.
Проект опубликовал статистику по оккупации по областям:
Днепропетровская — 0,6%
Сумская — 1%
Харьковская — 4,7%
Херсонская — 72%
Запорожская — 74,8%
Донецкая — 78,1%
Луганская — 99,6%
Также без изменений считается оккупированным весь полуостров Крым.
Всего оккупировано 116 165 кв. км украинской земли – 19,25% от всей территории, констатировал DeepState.
fler
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 11:05

Езоп

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:щось за операцією в Венесуелі не так помітно, що в Україні відбуваються цікаві рухи
Пересядуть всі. Для чого Зеленському "перезавантаження" Буданова, Федорова, Шмигаля, Малюка та інших
......

Ну как "цікаві"... -- именно про них есть старая зарисовка про перестановку мебели в известном заведении.
кроватей

Ви як на крісла не сідайте,
на хаті "Мурку" не заграйте. (с) Гліб Шарапів
flyman
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 11:12

Магадаскар чий?

  _hunter написав:На оба ответа: а какая-нить Грузия или Беларусь - плохие примеры, да? :roll:

Магадаскар чий?

Ось така "рокіровка"
flyman
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 11:57

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
  candle645 написав:А тупо платити 22000 В ПФ для для виплати пенсій ….Хотабам - неправильно та надто багато.

Скільки має отримувати рядовий ЗСУ при штабі (а не 100 дол на місяць озвучені раніше) ми почули саме тоді, коли пан candle646 став таким особисто. Очевидно вже по традиції «правильний» розмір військової пенсії від Кендела ми почуємо тоді, коли він сам буде в цій ролі 😅
Я так думаю там теж за основу буде взяте «30дол за годину» , ну і 70-90% від місячної зп . Я згоден, прошу перерахунок по Кенделу!! 😅

а в окопи комбайнерів
Мені цікаво скільки ( по Хатабу) повинен отримувати 29 річний фотограф ТЦК, син начльника Стрійського ТЦК. На сьогодні наречений Меланії Подоляк :D
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 12:32

  ЛАД написав:Да-а, подготовку ИРПпИ не пропьёшь.
Хотя вы уже этот уровень перещеголяли и приближаетесь к уровню Геббельса.

1. В агрессии раша виновата. Против Украины. К агрессии США против Венесуэлы она не имеет никакого отношения.
2. Я вам уже напоминал историю - агрессия Ирака против Кувейта была в августе 1990. И претензии Ирака были очень похожи на нынешние претензии США к Венесуэле - "они добывают нашу нефть". И, кстати, далеко не все были против Ирака - например, Иордания и Йемен поддержали захват Кувейта.
И освобождён Кувейт был в результате операций "Буря в пустыне" (17 января — 24 февраля 1991) и "Сабля пустыни" (24 февраля — 28 февраля 1991) уже к 1 марта 1991.
Окончательный разгром Ирака и ликвидация режима Саддама Хусейна состоялись уже весной 2003 и о Кувейте уже никто особо не вспоминал. Говорили об ОМП и "причастности к организации и финансировании международного терроризма". Оба обвинения подтверждений не нашли.
3. Наркотики в Венесуэле є.
Но не только в Венесуэле. В том же Афгане тоже были. Но в Афгане нет нефти.
Ну и наркотики вряд ли можно считать оправданием агрессии против страны.
4 "підстави" слово неоднозначное.
Здесь уже когда-то обсуждали разницу между поводом и причиной.
Когда есть причина, повод находится всегда.
Трамп нашёл повод в наркотиках, Путин в "освобождении Донбасса от гнёта бандеровцев".
Но и то, и другое никак не оправдывается "международными законами". И в отличие от Ирака в 1991 не было никаких резолюций ООН, оправдывающих агрессию.
Агрессия США против Венесуэлы ничем не отличается от агрессии РФ против нас.
То, что мы поддержали США, понятно. Выступать против них нам сейчас явно не с руки.
Но ваше оправдание оправдание американской агрессии явное двуличие.
Когда выгодно, можно/нужно вспомнить о "международных законах". Когда хочется, можно сделать вид, что никаких нарушений нет.

У меня такое впечатление, что ЛАД не в Харькове находится, а где-то на канарах, где не летают Искандеры баллистические. :)

Поэтому предоставлю разъяснения касательно нарративов кремлевской пропаганды, озвученных ЛАДом. Для конкретизации их выделил выше красным цветом.

Нападение кремля на Украину является прямой причиной военной операции Вашингтона против Венесуэлы. Мадуро сверхактивно помогал кремлю обходить санкции, при этом территориально находясь прямо под боком у США. Это приблизительно как нагло открыть наркопритон в том же здании, где расположена полиция. Кремль нелегально поставлял Мадуро нефть, которую он перепродавал как венесуэльскую в США. В контексте масштабных санкций против росии и ее партнеров, потрясших всю мировую экономику, деятельность Мадуро в глазах США выглядело как растление малолетних по меньшей мере. Идем дальше.

Всем, думаю, известно о том, что мир сейчас находится под угрозой почти полного уничтожения из-за нахождения мощного ядерного оружия в руках кремлевского гитлера, психическое состояние которого вызывает опасения не только у психиатров. Поэтому война против нынешнего кремля со стороны НАТО, Китая, США, Японии или, например, Великобритании запрещена. Правильный способ спасти мир это не всем понятная многоходовочка против кремля, цель которой избавление мира от гитлера и его свиты руками россиян, что безопаснее для мира больше всего. Но россияне, как всем известно, ослеплены более чем 20-летней агрессивной пропагандой кремля, плюс к этому имперское наследие СССР. Поэтому глаза россиянам нужно раскрывать системно и постоянно. И эта 3 часовая успешная операция Вашингтона против Мадуро и почти 4-х летний кровавый пи** кремля против Зеленского без признаков завершения дают всем повод для сравнения. Выводы сделают все, а главное они будут однозначными. Непреодолимое желание российского народа в том числе их олигархов закончить пи** будет сдерживаться только страхом ответственности у гитлера. Ну, а страх этот лечится известными способами. Примеров исторических полно.

Будет потом период торгов и выбора подходящей кандидатуры на спасителя росии. Он точно будет из числа сотрудников ФСБ и скорее всего сейчас занимает какой-то немаленький пост.

Как результат в росии появится новый Горбачев 2.0, он будет лучше и сильнее первого. Его политические мемы будут связаны с развитием экономики России после завершения войны, с избавления страны от экономических санкций. Конечно же он добьется успехов, так как после потери европейского рынка для Газпрома, потери 37% НПЗ, потери крутого импортера контрабандной российской нефти экономическое состояние росии в ближайший год приблизится к состоянию 1997-2002 года.

Почему оправдание СВО против Венесуэлы не двуличие со стороны украинцев? Почти 4 года идет война против Украины, в результате которой кремлем и его союзниками были преступно попраны все международные нормы и правила, нормы мирного человеческого сосуществования. Они преступники, которые выбрали свой путь и теперь пожинают свои плоды за счет аналогичных действий против них самих. Не будет и не должен полицейский проявлять какую либо человечность против пособников убийцы детей!
buratinyo
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 12:38

  ЛАД написав:Shaman
А вот интересно, на ролик с Алисой вы среагировали, а откровенно антисемитский ролик, который prodigy выложил в viewtopic.php?p=5920784#p5920784, вы "не заметили"?
Так же, как и модераторы?
Но модераторам простительно, они просто физически не могут за всем уследить.
А вы? Один ролик увидели, а соседний нет?
И никто из форумчан тоже?
Кстати, в Германии федеральное ведомство по охране конституции Германии Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV, учреждённое в 1950, авторами такого ролика уже заинтересовалась бы.

я вас здивую ЛАД, але не маю часи переглядати всі ролики, особливо без коментарів. з Алісою зрозуміло, що це прикол - а більшість я й не дивлюсь ;) тому так, один ролик подивився, інший - ні ;). вимагаєте коментар? так, спроба накиду на євреїв - чому та як - треба розібратися що це за канал. поки такого бажання немає. накид доволі безглуздий, бо іудей - це в першу чергу віросповідання, а не національність. тому накидати на Порошенко - це смішно. власне як й більшість інших накидів.

в Німеччині велика травма через Голокост, тому там так - за цим дивляться прискіпливо. в Раші - й близько ні, так на державних токшоу кажуть схожі речі.

ще раз - мене набагато більше хвилює ідеологія рашизму, яка напряму заперечує існування України як держави та українців як нації. а ви все більше переймаєтесь утисками кого завгодно, але не українців. євреїв я наводжу лише як приклад, коли треба показати явні паралелі нацизму та рашизму - а це ви взагалі намагаєтесь ігнорувати...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 12:41

Дональдака поплавило окончательно


Трамп о Колумбии: «Управляется сумасшедшим человеком, который производит кокаин и продает его в США, он не будет делать это еще долго». Трампа спросили, означает ли это военную операцию в Колумбии, и он ответил: «Звучит хорошо для меня»


.
Трамп о Гренландии: давайте поговорим об этом через два месяца, 20 дней. Нам она нужна с точки зрения национальной безопасности, это очень стратегически важно. Гренландия сейчас окружена кораблями России и Китая со всех сторон, Дания не сможет с этим справиться, Европейский союз нуждается в нас
