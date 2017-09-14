_hunter"
Если нас сильно не хотели и не хотят брать в ЕС и НАТО то какая разница - красные , белые , зелёные... и сотен тысячь убитых не было бы
Додано: Пон 05 січ, 2026 10:11
_hunter"
Додано: Пон 05 січ, 2026 10:12
Ну как "цікаві"... -- именно про них есть старая зарисовка про перестановку мебели в известном заведении.
Додано: Пон 05 січ, 2026 10:26
кроватей
Додано: Пон 05 січ, 2026 10:58
Ітогі подвєдьом ;)
DeepState: в 2025 году рф захватила 0,72% территории Украины.
За 2025 год россия оккупировала 4336 кв. км или 0,72% всей территории Украины, подсчитал близкий к украинскому Минобороны OSINT-проект DeepState.
Всего 1 января 2023 по 1 января 2026 года прирост оккупированной территории составил 7463 кв.км или 1,28% от всей территории.
«По сравнению с предыдущими годами, 2025-й был действительно сложным для Сил Обороны Украины», — отметили аналитики проекта.
Проект опубликовал статистику по оккупации по областям:
Днепропетровская — 0,6%
Сумская — 1%
Харьковская — 4,7%
Херсонская — 72%
Запорожская — 74,8%
Донецкая — 78,1%
Луганская — 99,6%
Также без изменений считается оккупированным весь полуостров Крым.
Всего оккупировано 116 165 кв. км украинской земли – 19,25% от всей территории, констатировал DeepState.
Додано: Пон 05 січ, 2026 11:05
Езоп
Ви як на крісла не сідайте,
на хаті "Мурку" не заграйте. (с) Гліб Шарапів
Додано: Пон 05 січ, 2026 11:12
Магадаскар чий?
Додано: Пон 05 січ, 2026 11:57
Мені цікаво скільки ( по Хатабу) повинен отримувати 29 річний фотограф ТЦК, син начльника Стрійського ТЦК.
Додано: Пон 05 січ, 2026 12:32
У меня такое впечатление, что ЛАД не в Харькове находится, а где-то на канарах, где не летают Искандеры баллистические.
Поэтому предоставлю разъяснения касательно нарративов кремлевской пропаганды, озвученных ЛАДом. Для конкретизации их выделил выше красным цветом.
Нападение кремля на Украину является прямой причиной военной операции Вашингтона против Венесуэлы. Мадуро сверхактивно помогал кремлю обходить санкции, при этом территориально находясь прямо под боком у США. Это приблизительно как нагло открыть наркопритон в том же здании, где расположена полиция. Кремль нелегально поставлял Мадуро нефть, которую он перепродавал как венесуэльскую в США. В контексте масштабных санкций против росии и ее партнеров, потрясших всю мировую экономику, деятельность Мадуро в глазах США выглядело как растление малолетних по меньшей мере. Идем дальше.
Всем, думаю, известно о том, что мир сейчас находится под угрозой почти полного уничтожения из-за нахождения мощного ядерного оружия в руках кремлевского гитлера, психическое состояние которого вызывает опасения не только у психиатров. Поэтому война против нынешнего кремля со стороны НАТО, Китая, США, Японии или, например, Великобритании запрещена. Правильный способ спасти мир это не всем понятная многоходовочка против кремля, цель которой избавление мира от гитлера и его свиты руками россиян, что безопаснее для мира больше всего. Но россияне, как всем известно, ослеплены более чем 20-летней агрессивной пропагандой кремля, плюс к этому имперское наследие СССР. Поэтому глаза россиянам нужно раскрывать системно и постоянно. И эта 3 часовая успешная операция Вашингтона против Мадуро и почти 4-х летний кровавый пи** кремля против Зеленского без признаков завершения дают всем повод для сравнения. Выводы сделают все, а главное они будут однозначными. Непреодолимое желание российского народа в том числе их олигархов закончить пи** будет сдерживаться только страхом ответственности у гитлера. Ну, а страх этот лечится известными способами. Примеров исторических полно.
Будет потом период торгов и выбора подходящей кандидатуры на спасителя росии. Он точно будет из числа сотрудников ФСБ и скорее всего сейчас занимает какой-то немаленький пост.
Как результат в росии появится новый Горбачев 2.0, он будет лучше и сильнее первого. Его политические мемы будут связаны с развитием экономики России после завершения войны, с избавления страны от экономических санкций. Конечно же он добьется успехов, так как после потери европейского рынка для Газпрома, потери 37% НПЗ, потери крутого импортера контрабандной российской нефти экономическое состояние росии в ближайший год приблизится к состоянию 1997-2002 года.
Почему оправдание СВО против Венесуэлы не двуличие со стороны украинцев? Почти 4 года идет война против Украины, в результате которой кремлем и его союзниками были преступно попраны все международные нормы и правила, нормы мирного человеческого сосуществования. Они преступники, которые выбрали свой путь и теперь пожинают свои плоды за счет аналогичных действий против них самих. Не будет и не должен полицейский проявлять какую либо человечность против пособников убийцы детей!
Додано: Пон 05 січ, 2026 12:38
я вас здивую ЛАД, але не маю часи переглядати всі ролики, особливо без коментарів. з Алісою зрозуміло, що це прикол - а більшість я й не дивлюсь тому так, один ролик подивився, інший - ні . вимагаєте коментар? так, спроба накиду на євреїв - чому та як - треба розібратися що це за канал. поки такого бажання немає. накид доволі безглуздий, бо іудей - це в першу чергу віросповідання, а не національність. тому накидати на Порошенко - це смішно. власне як й більшість інших накидів.
в Німеччині велика травма через Голокост, тому там так - за цим дивляться прискіпливо. в Раші - й близько ні, так на державних токшоу кажуть схожі речі.
ще раз - мене набагато більше хвилює ідеологія рашизму, яка напряму заперечує існування України як держави та українців як нації. а ви все більше переймаєтесь утисками кого завгодно, але не українців. євреїв я наводжу лише як приклад, коли треба показати явні паралелі нацизму та рашизму - а це ви взагалі намагаєтесь ігнорувати...
Додано: Пон 05 січ, 2026 12:41
Дональдака поплавило окончательно
