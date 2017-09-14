RSS
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 12:42

  katso написав:Прочитал про Венесуэлу на просторах Линекдина (ниже мой перевод с английского):

"Абсолютное безумие. Венесуэла имела в резервах 303 миллиарда баррелей нефти, которые сейчас, если верить Трампу, переходят под контроль США. Цена нефти = $57\баррель, что делает стоимость всех резервов Венесуэлы равной 57 х 303 млрд = 17.3 триллиона долларов Таким образом, США получили активов на сумму превышающую ВВП любой страны исключая ВВП США и Китая. Например это в 4 раза больше ВВП Японии. Люди еще не понимают, как сильно изменится мир после этого" конец цитаты


Жалко что нельзя вот также легко посчитать сколько приобрели США на внезапно ушедшей из информационного поля ресурсной сделке с Украиной

Это несколько (довольно сильно) упрощённое изложение ситуации.
Если хотите, подробнее здесь - https://www.reuters.com/markets/commodities/us-oil-refiners-win-chinese-rivals-lose-trumps-venezuela-strike-2026-01-04/ и здесь https://www.reuters.com/business/energy/us-pushes-oil-majors-invest-big-venezuela-if-they-want-recover-debts-2026-01-04/
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 12:49

  _hunter написав:На оба ответа: а какая-нить Грузия или Беларусь - плохие примеры, да? :roll:

що ти хочеш довести? що в окупації можна жити? так, можна... з такої логіки в 1941 срср мав капітулювати й спокійно собі б населення жило б під німцями, вчили б замість московитської мови німецьку - й вся різниця. а так заради чого було знищено ДЕСЯТКИ МІЛЬЙОНІВ? але для тебе це - "єто другое"...

чим закінчують диктатури - Сирія, Лівія, Венесуела, Ірак. ще зараз тримаються Іран, КНДР. жодна з країн не є прикладом, як треба жити... а порівнювати з країною, що воює - це хитра маніпуляція пропагандонів. єдине, що можна порівняти - це рівень спротиву. Венесуела проти США та Україна проти Раші - ти ні, але інші зрозуміють, в чому різниця...
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 13:19

Shaman

що ти хочеш довести?


Що він хотів довести , то він довів своїми діями: івакуіровався не в Білорусь, а в Німеччину.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 13:44

  Shaman написав:
  _hunter написав:На оба ответа: а какая-нить Грузия или Беларусь - плохие примеры, да? :roll:

що ти хочеш довести? що в окупації можна жити? так, можна... з такої логіки в 1941 срср мав капітулювати ......

Вернись к началу разговора - будет понятно "хочеш довести?". Если нет - возращайся - объясню.
По такой логике Венесуэла в 2026 должна была американские вертушки сбивать...
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 13:45

  Hotab написав:Shaman
що ти хочеш довести?

Що він хотів довести , то він довів своїми діями: івакуіровався не в Білорусь, а в Німеччину.

він хотів довести що з Білорусі, та гіпотетичної Білорусі 2.0 можна законно евакуюватись куди завгодно, а з вільної та демократичної (в наступні років 20) - ніт
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 13:47

  Hotab написав:Shaman

що ти хочеш довести?


Що він хотів довести , то він довів своїми діями: івакуіровався не в Білорусь, а в Німеччину.

Так а смысл шило на мыло менять? :shock: - подушный ВВП почти сравнялся, абсолютно все демографические проблемы - те же. Если уж страну менять - что-то менее депрессивное, наверное, логичнее будет?
Сам-то ты куда кубышку вывез? ;)
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 13:48

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Shaman
що ти хочеш довести?

Що він хотів довести , то він довів своїми діями: івакуіровався не в Білорусь, а в Німеччину.

він хотів довести що з Білорусі, та гіпотетичної Білорусі 2.0 можна законно евакуюватись куди завгодно, а з вільної та демократичної (в наступні років 20) - ніт

про 20 років збрехав.

та й з Біларусі ти можеш поїхати, якщо тебе ще не посадили - а якщо сидиш, то евакуюєшся лише під час чергового обміну диктатора. Останній раз - людей на калій...
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 13:49

  Hotab написав:Shaman
що ти хочеш довести?

Що він хотів довести , то він довів своїми діями: івакуіровався не в Білорусь, а в Німеччину.

я ж кажу - не схоже, що він в Німеччині... він же німецької мови досі не знає...
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 13:52

  Shaman написав:
  Hotab написав:Shaman
що ти хочеш довести?

Що він хотів довести , то він довів своїми діями: івакуіровався не в Білорусь, а в Німеччину.

я ж кажу - не схоже, що він в Німеччині... він же німецької мови досі не знає...

Ну «дай 500 ойро допомоги» зі словником же скаже 😅
Бач, нам бажає Білорусь, а собі не схотів 😅
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 13:57

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:Shaman
що ти хочеш довести?
Що він хотів довести , то він довів своїми діями: івакуіровався не в Білорусь, а в Німеччину.

він хотів довести що з Білорусі, та гіпотетичної Білорусі 2.0 можна законно евакуюватись куди завгодно, а з вільної та демократичної (в наступні років 20) - ніт

та й з Біларусі ти можеш поїхати, якщо тебе ще не посадили - а якщо сидиш, то евакуюєшся лише під час чергового обміну диктатора.

А Беларуси - 10 лямов "сидельцев"? :lol: — хоть намеки на подтверждение этого бреда можно увидеть?
