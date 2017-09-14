katso написав:Прочитал про Венесуэлу на просторах Линекдина (ниже мой перевод с английского):
"Абсолютное безумие. Венесуэла имела в резервах 303 миллиарда баррелей нефти, которые сейчас, если верить Трампу, переходят под контроль США. Цена нефти = $57\баррель, что делает стоимость всех резервов Венесуэлы равной 57 х 303 млрд = 17.3 триллиона долларов Таким образом, США получили активов на сумму превышающую ВВП любой страны исключая ВВП США и Китая. Например это в 4 раза больше ВВП Японии. Люди еще не понимают, как сильно изменится мир после этого" конец цитаты
Жалко что нельзя вот также легко посчитать сколько приобрели США на внезапно ушедшей из информационного поля ресурсной сделке с Украиной
_hunter написав:На оба ответа: а какая-нить Грузия или Беларусь - плохие примеры, да?
що ти хочеш довести? що в окупації можна жити? так, можна... з такої логіки в 1941 срср мав капітулювати й спокійно собі б населення жило б під німцями, вчили б замість московитської мови німецьку - й вся різниця. а так заради чого було знищено ДЕСЯТКИ МІЛЬЙОНІВ? але для тебе це - "єто другое"...
чим закінчують диктатури - Сирія, Лівія, Венесуела, Ірак. ще зараз тримаються Іран, КНДР. жодна з країн не є прикладом, як треба жити... а порівнювати з країною, що воює - це хитра маніпуляція пропагандонів. єдине, що можна порівняти - це рівень спротиву. Венесуела проти США та Україна проти Раші - ти ні, але інші зрозуміють, в чому різниця...
Що він хотів довести , то він довів своїми діями: івакуіровався не в Білорусь, а в Німеччину.
Так а смысл шило на мыло менять? - подушный ВВП почти сравнялся, абсолютно все демографические проблемы - те же. Если уж страну менять - что-то менее депрессивное, наверное, логичнее будет? Сам-то ты куда кубышку вывез?