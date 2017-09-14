katso написав:

Прочитал про Венесуэлу на просторах Линекдина (ниже мой перевод с английского):"Абсолютное безумие. Венесуэла имела в резервах 303 миллиарда баррелей нефти, которые сейчас, если верить Трампу, переходят под контроль США. Цена нефти = $57\баррель, что делает стоимость всех резервов Венесуэлы равной 57 х 303 млрд =Таким образом, США получили активов на сумму. Например это в 4 раза больше ВВП Японии. Люди еще не понимают, как сильно изменится мир после этого" конец цитатыЖалко что нельзя вот также легко посчитать сколько приобрели США на внезапно ушедшей из информационного поля ресурсной сделке с Украиной