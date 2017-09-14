|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 05 січ, 2026 14:02
Hotab написав: Shaman написав: Hotab написав:
Що він хотів довести , то він довів своїми діями: івакуіровався не в Білорусь, а в Німеччину.
я ж кажу - не схоже, що він в Німеччині... він же німецької мови досі не знає...
Ну «дай 500 ойро допомоги» зі словником же скаже 😅
Бач, нам бажає Білорусь, а собі не схотів 😅
всі вони розповідачі, як воно непогано в окупації - чомусь розповідають це з Європи. але не за ойро, а за звичайні руські срібняки - й просять чисто руською мовою, дуже простий секрет...
Shaman
Повідомлень: 11252
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 14:08
Shaman написав: _hunter написав:
На оба ответа: а какая-нить Грузия или Беларусь - плохие примеры, да?
що ти хочеш довести? що в окупації можна жити? так, можна... з такої логіки в .
хіба грузія і білорусь окуповані? Да , вони не в нато і не в єс. Але і ми не в нато і не в єс.
Banderlog
Повідомлень: 4347
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 14:10
Banderlog написав: Shaman написав: _hunter написав:
На оба ответа: а какая-нить Грузия или Беларусь - плохие примеры, да?
що ти хочеш довести? що в окупації можна жити? так, можна... з такої логіки в .
хіба грузія і білорусь окуповані? Да , вони не в нато і не в єс. Але і ми не в нато і не в єс.
Окуповані по факту. В них немає власної внутрішньої і зовнішньої політики
Faceless
Повідомлень: 37191
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 14:17
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
Ну не нужно так прибедняться... - не державе, а себе - любимому. То, что государство с этого получило НДФЛ+ЕС+НДС - это его заслуга.
А давай по порядку
ЩО Я ОТРИМАВ ?
Це якби я ВИТРАТИВ все тобою описане а не віддав ДЕРЖАВІ - то я б ОТРИМАВ
......
>>> ЩО Я ОТРИМАВ ?
Да и пофи, если честно: законных вариантов "не віддав" - не было.
Для примера: купил человек бутылку воды - и заявляет "От какой я герой! -- заплатил ларьку! -- а мог же просто убежать".
Опять же: все было сугубо добровольно - в отличии от "оповесченных".
Для того щоб зрозуміти - то спробуй провести порівняння
мене з долярчиком в 2014-2026 році...
Ти що думаєш - що долярчик розумніший від мене і тому зміг пропетляти?
А чому ж тоді я ПЛАТИВ більше? Невже не розумієш..
Правда важко очікувати розуміння від халявщика який під час проблем в його Батьківщині - здриснув і радіє подачкам від європейців....
budivelnik
Повідомлень: 27690
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
Shaman написав: Hotab написав: Shaman написав:
я ж кажу - не схоже, що він в Німеччині... він же німецької мови досі не знає...
Бач, нам бажає Білорусь, а собі не схотів
всі вони розповідачі, як воно непогано в окупації - чомусь розповідають це з Європи.
Чуть раньше почитай - я там это "чомусь" подробно разобрал.
_hunter
Повідомлень: 11253
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
andrijk777
Повідомлень: 7190
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
А давай по порядку
ЩО Я ОТРИМАВ ?
Це якби я ВИТРАТИВ все тобою описане а не віддав ДЕРЖАВІ - то я б ОТРИМАВ
......
>>> ЩО Я ОТРИМАВ ?
Да и пофи, если честно: законных вариантов "не віддав" - не было.
Для примера: купил человек бутылку воды - и заявляет "От какой я герой! -- заплатил ларьку! -- а мог же просто убежать".
Опять же: все было сугубо добровольно - в отличии от "оповесченных".
то спробуй провести порівняння
мене з долярчиком в 2014-2026 році...
А чому ж тоді я ПЛАТИВ більше? Невже не розумієш..
Зачем сравнивать??? — ты же сам постоянно задвигаешь про "начни с себя"
Та пофиг чому: я же писал - ты это делал самостоятельно/добровольно - в отличии от "оповещенных" (о которых, собственно и был разговор)
_hunter
Повідомлень: 11253
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Shaman написав: _hunter написав:
На оба ответа: а какая-нить Грузия или Беларусь - плохие примеры, да?
що ти хочеш довести? що в окупації можна жити? так, можна... з такої логіки в 1941 срср мав капітулювати й спокійно собі б населення жило б під німцями, вчили б замість московитської мови німецьку - й вся різниця
. а так заради чого було знищено ДЕСЯТКИ МІЛЬЙОНІВ? але для тебе це - "єто другое"...
чим закінчують диктатури - Сирія, Лівія, Венесуела, Ірак. ще зараз тримаються Іран, КНДР. жодна з країн не є прикладом, як треба жити... а порівнювати з країною, що воює - це хитра маніпуляція пропагандонів. єдине, що можна порівняти - це рівень спротиву. Венесуела проти США та Україна проти Раші - ти ні, але інші зрозуміють, в чому різниця...
рівень спротиву порівнювати ще рано.
Ну и США не РФ, а Венесуэла не Украина. Так что сравнения не получится.
Надеюсь, вы не станете упрекать Грузию в недостатньому спротиві в 2008.
ЛАД
Повідомлень: 38120
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 14:26
buratinyo написав:
Нападение кремля на Украину является прямой причиной военной операции Вашингтона против Венесуэлы. Мадуро сверхактивно помогал кремлю обходить санкции, при этом территориально находясь прямо под боком у США
Скоріше операція США у Венесуелі - це НАСЛІДОК нападу педерації на Україну, бо цей напад ОСЛАБИВ ПЕДЕРАЦІЮ до рівня , на якому вона вже не може протистояти США в глобальному світі..
Тому
Спочатку педераційників відчебурашили в Сірії
Зараз чебурашать в Африці і Венесуелі
і збираються чебурашити в Ірані...
Якщо ж США відчебурашить Венесуелу і Іран + домовиться з Саудитами - то китайцям буде ох як не солодко без нафти (основну масу якої китайці отримують з педерації(але зараз санкції на танкери) , Ірану ( але зміна режиму може обнулити поставки в Китай ) і Венесуели ( тут також не всьо одназначна)
budivelnik
Повідомлень: 27690
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
Faceless написав: Banderlog написав: Shaman написав:
-----------------------------_hunter
На оба ответа: а какая-нить Грузия или Беларусь - плохие примеры, да?
-----------------------------
що ти хочеш довести? що в окупації можна жити? так, можна... з такої логіки в .
хіба грузія і білорусь окуповані? Да , вони не в нато і не в єс. Але і ми не в нато і не в єс.
Окуповані по факту. В них немає власної внутрішньої і зовнішньої політики
Финляндия тоже 40 с лишним лет была "окупована"?
ЛАД
Повідомлень: 38120
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
