Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:>>> ЩО Я ОТРИМАВ ?
Да и пофи, если честно: законных вариантов "не віддав" - не было.
Для примера: купил человек бутылку воды - и заявляет "От какой я герой! -- заплатил ларьку! -- а мог же просто убежать".
Опять же: все было сугубо добровольно - в отличии от "оповесченных".

то спробуй провести порівняння
мене з долярчиком в 2014-2026 році...

А чому ж тоді я ПЛАТИВ більше? Невже не розумієш..

Зачем сравнивать??? — ты же сам постоянно задвигаешь про "начни с себя"

Та пофиг чому: я же писал - ты это делал самостоятельно/добровольно - в отличии от "оповещенных" (о которых, собственно и был разговор)
1 Совок він по всім пройшовся...
2 На відміну від халявщиків
Які народились , ніфіга після себе не залишивши -подохли...
Тому тебе й дивує що в мене є ДОСЯГНЕННЯ які можна показувати..
А от що показувати будеш ти?
3 Уяви , якщо би діяв по моїх оповіданням..
ПОЧНИ з СЕБЕ
і зроби в би не менше, а більше...
Уявляєш наскільки краще булоб
а - тобі
б- Україні..
А якби не тільки ти , а й подібні до тебе..
То ми б жили в раю.
От і виходить
Мої настанови показують ВАЖКИЙ шлях до РАЮ на землі
Твої переконання ведуть в дупу....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27690
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 14:39

Рубрика «потєрь нєтЪ»

https://www.facebook.com/share/v/1ARefK ... tid=wwXIfr

Але жителі мають свято 😅

https://www.facebook.com/share/v/1K6zMo ... tid=wwXIfr
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 січ, 2026 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17497
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 14:43

  Faceless написав:Окуповані по факту. В них немає власної внутрішньої і зовнішньої політики

По якому факту? Можна цей факт озвучити.
Білорусь не воює проти України і у військовому плані прямо не помагає РФ - це факт.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7190
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 14:49

  andrijk777 написав:
  Faceless написав:Окуповані по факту. В них немає власної внутрішньої і зовнішньої політики

По якому факту? Можна цей факт озвучити.
Білорусь не воює проти України і у військовому плані прямо не помагає РФ - це факт.

Як швидко забув лютий 22
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17497
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 14:50

  andrijk777 написав:
  Faceless написав:Окуповані по факту. В них немає власної внутрішньої і зовнішньої політики
По якому факту? Можна цей факт озвучити.
Білорусь воює проти України і у військовому плані прямо не помагає РФ - це факт.
Важко пояснити людям які не жили в совку - враження від совка......
Як пояснити що за обмін валюти - була РОЗСТРІЛЬНА стаття?
Як пояснити що за довжиною зачіски слідкували спеціальні патрулі?
Як пояснити що за анекдоп можна було 25 років пиляти сосни повздовж ручною пилкою в Сибіру?

Так сьогоднішня педерація з білорусією це вже не совок сраліна-*брєжнєва....
Але як пояснити що в білорусії чи педерації ніхто з тут присутніх не зміг би написати щось погане про бульбофюрера чи пуйла?

ЯК ВАМ ЦЕ ПОЯСНИТИ ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27690
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 14:53

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
А вот интересно, на ролик с Алисой вы среагировали, а откровенно антисемитский ролик, который prodigy выложил в viewtopic.php?p=5920784#p5920784, вы "не заметили"?
Так же, как и модераторы?
Но модераторам простительно, они просто физически не могут за всем уследить.
А вы? Один ролик увидели, а соседний нет?
И никто из форумчан тоже?
Кстати, в Германии федеральное ведомство по охране конституции Германии Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV, учреждённое в 1950, авторами такого ролика уже заинтересовалась бы.

я вас здивую ЛАД, але не маю часи переглядати всі ролики, особливо без коментарів. з Алісою зрозуміло, що це прикол - а більшість я й не дивлюсь ;) тому так, один ролик подивився, інший - ні ;). вимагаєте коментар? так, спроба накиду на євреїв - чому та як - треба розібратися що це за канал. поки такого бажання немає. накид доволі безглуздий, бо іудей - це в першу чергу віросповідання, а не національність. тому накидати на Порошенко - це смішно. власне як й більшість інших накидів.
Я вас здивую, шаман, но я не смотрел оба ролика, пока вы не захотели услышать мои комментарии по Алисе. Когда задали вопрос, то я глянул оба.
"накидів на Порошенка" там, вроде, нет. Это единственное, что вас волнует? Антисемитизм можно "не заметить"?
"розбиратися що це за канал", я вас не призывал, но высказать осуждение ролика можно было бы. Но вы этого не сделали даже сейчас.

ще раз - мене набагато більше хвилює ідеологія рашизму, яка напряму заперечує існування України як держави та українців як нації. а ви все більше переймаєтесь утисками кого завгодно, але не українців. євреїв я наводжу лише як приклад, коли треба показати явні паралелі нацизму та рашизму - а це ви взагалі намагаєтесь ігнорувати...
Я нічого не намагаюсь ігнорувати.
Понятно, своя рубашка ближе к телу.
Но если мы хотим, чтобы мир переймався утиском українців и упрекать Запад в недостаточной помощи, то мы тоже должны перейматися утиском всех других - и евреев, и палестинцев, и "всяких прочих шведов". А не рассказывать, что агрессия РФ это плохо и недопустимо, а агрессия США это нормально и даже благородно и благотворно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38120
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
Banderlog написав:[quote="5921050:Shaman"]
-----------------------------
_hunter
На оба ответа: а какая-нить Грузия или Беларусь - плохие примеры, да? :roll:
-----------------------------
що ти хочеш довести? що в окупації можна жити? так, можна... з такої логіки в .
хіба грузія і білорусь окуповані? Да , вони не в нато і не в єс. Але і ми не в нато і не в єс.
Окуповані по факту. В них немає власної внутрішньої і зовнішньої політики
Финляндия тоже 40 с лишним лет была "окупована"?[/quote]То було давно і з сьогоднішніх матеріалів оцінити тодішній реальний стан речей складно. Втім, я можу припустити, що у тодішньої Фінляндії було більше свободи і самостійності
- в Білорусі кишеньковий "президент"-диктатор
- силовики в Білорусі фактично обслуговують і інтереси рф
- через Білорусь війська, озброєння, ракети і дрони літали і літають як у себе вдома
- культурна політика Білорусі повністю підпорядковується "руському міру". Не знаю чи досі так, донедавна кількість книжок білоруською, виданих в Україні, була більшою за кількість, виданих в Білорусі
- в Сакартвело президент тепер просто формальна фігура, на яку поставили повністю контрольованого клоуна
- Сакартвело не просто "враховує російські інтереси", вони буквально копіюють російське законодавство, як ото про "іноагентів"
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37191
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 15:03

  Hotab написав:https://www.facebook.com/share/v/1ARefKAJu7/?mibextid=wwXIfr

Але жителі мають свято 😅

https://www.facebook.com/share/v/1K6zMo ... tid=wwXIfr

Потери есть. Но примерно 1000 человек на 200-тыс. город это "всего" 0,5%.
Как тут некоторые считают, совсем немного. :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38120
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777 написав:
  Faceless написав:Окуповані по факту. В них немає власної внутрішньої і зовнішньої політики

По якому факту? Можна цей факт озвучити.
Білорусь не воює проти України і у військовому плані прямо не помагає РФ - це факт.
Смішно. Через Білорусь війська вільно йшли для нападу в 22 році, ракети і дрони теж літали і літають вільно.
А формально - так, не воює
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37191
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 15:07

  ЛАД написав:
  Hotab написав:https://www.facebook.com/share/v/1ARefKAJu7/?mibextid=wwXIfr

Але жителі мають свято 😅

https://www.facebook.com/share/v/1K6zMo ... tid=wwXIfr

Потери есть. Но примерно 1000 человек на 200-тыс. город это "всего" 0,5%.
Как тут некоторые считают, совсем немного. :mrgreen:

По моему там где то рядом был ещё прапоронаучный трактат об курсе обмена Искандера/Калибра на абсолютно никчёмные жизни пересичных, которые не платят налоги в 110% от своего дохода и не капитализируют свою "пыхатисть"
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 05 січ, 2026 15:08, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5609
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
