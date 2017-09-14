|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:07
Hotab написав: andrijk777 написав: Faceless написав:
Окуповані по факту. В них немає власної внутрішньої і зовнішньої політики
По якому факту? Можна цей факт озвучити.
Білорусь не воює проти України і у військовому плані прямо не помагає РФ - це факт.
Як швидко забув лютий 22
В лютому 2022 в Україну заходили біларуські війська?
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:08
_hunter написав:
собрался ты соревноваться - так соревнуйся с соревнующимися. Про Forbes я даже не говорю, про Forbes 500 Украина - тоже. Но хоть в каком-нить Вєчірній Вістник Львова 10000 ты есть?
Ясно
Дурник, який потрапив на 39 999 999 місце, оправдує себе тим що хтось не потрапив на 500 з 40 000 000
чи на 10 000 з 1 000 000
Але цей хтось переміг 38 000 000
і потрапив у 2 000 000
Тому в нас з тобою різні бачення
ти задоволений подачкою в 500 ойро яке витрачаєш на генерацію ойро у власне лайно
я задоволений своєю можливість ВІДДАВАТИ 2000 ойро в місяць яка витрачається на перетворення педераційників в лайно...
І там і там - генерація лайна....
От тільки як на мене
мій варіант корисніший
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:09
ЛАД написав:
В лютому 2022 в Україну заходили біларуські війська?
в лютому ЧЕРЕЗ білорусію заходили педераційні війська
так само як зараз через білорусію летять шахеди
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:09
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
то спробуй провести порівняння
мене з долярчиком в 2014-2026 році...
А чому ж тоді я ПЛАТИВ більше? Невже не розумієш..
Зачем сравнивать??? — ты же сам постоянно задвигаешь про "начни с себя"
Та пофиг чому: я же писал - ты это делал самостоятельно/добровольно - в отличии от "оповещенных" (о которых, собственно и был разговор)
Тому тебе й дивує що в мене є ДОСЯГНЕННЯ які можна показувати..
"показувати" - да сколько угодно. Но меня "дивує" увиденное нифига
Ладно - свербит у тебя с кем-то сравниться. Давай сравнивать: Forbes глобальный - я не вспоминаю. Украинский - без шансов. Но хотя бы в Вєчірній вістник Львова ты попал?
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:12
_hunter написав:
Но хотя бы в Вєчірній вістник Львова ты попал?
як все запущено..
спробую примітивніше
Отже якщо я відпердолив твою подружку, але при цьому вона не королева красоти всесвіту - то я нічого не досяг?
і як ти тоді будеш з цим жити? шукати іншу, але якщо знайдена знову не королева і знову я....
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:13
budivelnik написав: _hunter написав:
собрался ты соревноваться - так соревнуйся с соревнующимися. Про Forbes я даже не говорю, про Forbes 500 Украина - тоже. Но хоть в каком-нить Вєчірній Вістник Львова 10000 ты есть?
оправдує себе тим що хтось не потрапив на 500 з 40 000 000
Ты снова не понял
-- человек, который просто мимо проходил - искренне недоумевает постоянному яканью "бегуна" сельского клуба марафонцев - который даже в отбор на отбор в отборы не попал
Считаешь себя проффесиональным бегуном - показывай результат на Олимпиаде. А не рассказывай, что сотню старушек обогнал
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:14
budivelnik написав: _hunter написав:
Но хотя бы в Вєчірній вістник Львова ты попал?
спробую примітивніше
Та некуда тебе "примітивніше"
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:15
ЛАД написав: Hotab написав: andrijk777 написав:
[
По якому факту? Можна цей факт озвучити.
Білорусь не воює проти України і у військовому плані прямо не помагає РФ - це факт.
Як швидко забув лютий 22
В лютому 2022 в Україну заходили біларуські війська?
А лише саме «вхід білоруських військ» є фактором?
А примус ЗСУ і досі тримати війська вздовж кордону з Білоруссю, то не враховується як постійна загроза збоку Білорусі?
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:18
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
собрался ты соревноваться - так соревнуйся с соревнующимися. Про Forbes я даже не говорю, про Forbes 500 Украина - тоже. Но хоть в каком-нить Вєчірній Вістник Львова 10000 ты есть?
оправдує себе тим що хтось не потрапив на 500 з 40 000 000
Ты снова не понял
-- человек, который просто мимо проходил - искренне недоумевает постоянному яканью "бегуна" сельского клуба марафонцев - который даже в отбор на отбор в отборы не попал
Считаешь себя проффесиональным бегуном - показывай результат на Олимпиаде. А не рассказывай, что сотню старушек обогнал
1 А ти в курсі що відбір на Олімпіаду починається ПІСЛЯ виграшу сільського марафону ?
Тому той хто задумується про Олімпіаду, але ще НЕ ВИГРАВ сільський марафон - той з подякою прочитає методи підготовки....
2 І тепер трошки про рівень...
Я виграв не сільський і навіть не містечковий..
Я програв половині столичного , при цьому вигравши у другої половини столичного+всі обласні/районні/сільські..
Так щоб тобі легше було розуміти масштабність...
Правда ти ще навіть не стартував в домашньому....
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:20
budivelnik
Правда ти ще навіть не стартував в домашньому....
Він глядач по телевізору з бокалом баварського на гуманітарному дивані від шольца з криками «Фу, та всі так можуть!» 😅
