ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ. 1. Відставки та перевід на інші напрямки роботи голів ГУР - Буданова та СБУ - Малюка відбулися "Задля забезпечення виконання рамкових домовленостей між Президентами України та США". Американська сторона настійливо пропонувала "Прибрати подразники, які потенційно заважають конструктивному діалогу з російською стороною" . Малюк та Буданов на чолі спецслужб - саме такі великі подразники, на думку Президента США та, вочевидь. росіян. Ніяких інших причин цих кадрових рішень не існує. Офіцери погодилися на переміщення бо "не збираються бути винуватцями зриву можливих мирних домовленостей".

Панове. Я в принципі не хотів пояснювати інформацію про переміщення Малюка та Буданова, але все ж таки це зробити доведеться.



а)."Настійлива пропозиція" від Президента США - абсолютно не вимога і наш Президент мав цілком слушне право та можливість таку відкинути. Просто нагадаю - Зеленський роками нехтував такими "вимогами" з боку США призначаючи кадри майже виключно на власний розсуд.



б). Наскільки мені відомо, від росіян не йшла вимога звільнення конкретних осіб - йшла вимога припинити "зухвалі терористичні операції", які здійснювали, на їх думку, СБУ, ГУР, ССО та інші силові та розвідувальні структури. І тут є чітка позиція США - "Ми не втручаємося у визначення способів відсічі російській агресії з боку України". Більше - США і надалі надають Україні розвіддані, які допомагають наносити далекобійні удари, і проводити спецоперації проти тіньового флоту рф. І я абсолютно впевнений у тому, що і при нових керівниках спецоперації ГУР та СБУ будуть реалізовані.



в). Я не можу стверджувати - не маю достатньої інформації, що Президент України скористався "настійливими пропозиціями" щоби здобути виключно внутрішньополітичні вигоди, проте таку можливість не виключаю абсолютно. У випадку з Будановим, наприклад, після його переміщення на нього можна буде згодом "повісити" невигідні умови миру з рф - він зараз зайняв посаду основного переговорника від України. Також йому буде можна поставити у провину невдачі у реформуванні силових структур, ЗСУ зокрема . Це на поверхні. Буданов своєю згодою значно знизив свої шанси здобути перемогу на президентських виборах у випадку, якщо він захоче виставити свою на них кандидатуру.



Маю надію на те, що я дав достатні пояснення до інформації, яку надав людям. Нам же головне не персоналії - справи. Згодом побачимо - чи будуть наступники Малюка та Буданова так же вправно виконувати свої обов'язки, як і їх попередники. Чекаємо на результати та об'єктивно, а не з точки зору політичної упередженості, оцінюємо інформацію, яку я надаю.



Дякую за увагу.