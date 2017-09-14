Hotab написав:----------------------------- andrijk777 По якому факту? Можна цей факт озвучити. Білорусь не воює проти України і у військовому плані прямо не помагає РФ - це факт. ----------------------------- Як швидко забув лютий 22
В лютому 2022 в Україну заходили біларуські війська?
А лише саме «вхід білоруських військ» є фактором? А примус ЗСУ і досі тримати війська вздовж кордону з Білоруссю, то не враховується як постійна загроза збоку Білорусі?
Враховується. Але саме біларуси не воюють. Десь з півгодини тому сталося 4 чи 5 вибухів на відстані приблизно 500 м від мого дому. Якщо б можна було вибирати, то краще б Польща, чи Румунія, чи Угорщина переймалися за "постійну загрозу збоку" України і "тримали війська вздовж кордону" з Україною, побоючись загрози вторгнення російських військ, яким дозволено прохід/проліт через територію України.
ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ.
1. Відставки та перевід на інші напрямки роботи голів ГУР - Буданова та СБУ - Малюка відбулися "Задля забезпечення виконання рамкових домовленостей між Президентами України та США". Американська сторона настійливо пропонувала "Прибрати подразники, які потенційно заважають конструктивному діалогу з російською стороною". Малюк та Буданов на чолі спецслужб - саме такі великі подразники, на думку Президента США та, вочевидь. росіян. Ніяких інших причин цих кадрових рішень не існує. Офіцери погодилися на переміщення бо "не збираються бути винуватцями зриву можливих мирних домовленостей".
ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ. РЕМАРКА.
Панове. Я в принципі не хотів пояснювати інформацію про переміщення Малюка та Буданова, але все ж таки це зробити доведеться.
а)."Настійлива пропозиція" від Президента США - абсолютно не вимога і наш Президент мав цілком слушне право та можливість таку відкинути. Просто нагадаю - Зеленський роками нехтував такими "вимогами" з боку США призначаючи кадри майже виключно на власний розсуд.
б). Наскільки мені відомо, від росіян не йшла вимога звільнення конкретних осіб - йшла вимога припинити "зухвалі терористичні операції", які здійснювали, на їх думку, СБУ, ГУР, ССО та інші силові та розвідувальні структури. І тут є чітка позиція США - "Ми не втручаємося у визначення способів відсічі російській агресії з боку України". Більше - США і надалі надають Україні розвіддані, які допомагають наносити далекобійні удари, і проводити спецоперації проти тіньового флоту рф. І я абсолютно впевнений у тому, що і при нових керівниках спецоперації ГУР та СБУ будуть реалізовані.
в). Я не можу стверджувати - не маю достатньої інформації, що Президент України скористався "настійливими пропозиціями" щоби здобути виключно внутрішньополітичні вигоди, проте таку можливість не виключаю абсолютно. У випадку з Будановим, наприклад, після його переміщення на нього можна буде згодом "повісити" невигідні умови миру з рф - він зараз зайняв посаду основного переговорника від України. Також йому буде можна поставити у провину невдачі у реформуванні силових структур, ЗСУ зокрема. Це на поверхні. Буданов своєю згодою значно знизив свої шанси здобути перемогу на президентських виборах у випадку, якщо він захоче виставити свою на них кандидатуру.
Маю надію на те, що я дав достатні пояснення до інформації, яку надав людям. Нам же головне не персоналії - справи. Згодом побачимо - чи будуть наступники Малюка та Буданова так же вправно виконувати свої обов'язки, як і їх попередники. Чекаємо на результати та об'єктивно, а не з точки зору політичної упередженості, оцінюємо інформацію, яку я надаю.
Я не забув. Так - в лютому 22 був факт допомоги(надання проходу військам) РФ. Але цього дуже мало щоб говорити про окупацію. Якщо б таких фактів було десятки(це за десятки років) - тоді б можна було б стверджувати "окупація". Прохід військ через свою територію може надати будь-яка держава іншій державі, це означає дружні стосунки, а аж ніяк не "окупацію".
Військові аеродроди Білорусі були надані рашистам для їхніх літаків і щось я сумніваюсь, що Пуйло у Пюрера запитував на це дозволу )
Всі вильоти рашистської авіації, які працювали по Чернігову, були саме з Білорусі
Hotab написав:[ Так - в лютому 22 був факт допомоги(надання проходу військам) РФ. Але цього дуже мало щоб говорити про окупацію. Якщо б таких фактів було десятки(це за десятки років) - тоді б можна було б стверджувати "окупація". Прохід військ через свою територію може надати будь-яка держава іншій державі, це означає дружні стосунки, а аж ніяк не "окупацію".
Військові аеродроди Білорусі були надані рашистам для їхніх літаків і щось я сумніваюсь, що Пуйло у Пюрера запитував на це дозволу )
Всі вильоти рашистської авіації, які працювали по Чернігову, були саме з Білорусі
Всі картопляні бази зберігання і склади озброєння просто спустошили для війни з Україною. Теж сумнівно, що з дозволу бацьки
buratinyo написав:......... Почему оправдание СВО против Венесуэлы не двуличие со стороны украинцев? Почти 4 года идет война против Украины, в результате которой кремлем и его союзниками были преступно попраны все международные нормы и правила, нормы мирного человеческого сосуществования. Они преступники, которые выбрали свой путь и теперь пожинают свои плоды за счет аналогичных действий против них самих. Не будет и не должен полицейский проявлять какую либо человечность против пособников убийцы детей!
Очень много фантазии, но совершенно не понятно, каким образом из всего этого следует, что "оправдание СВО против Венесуэлы не двуличие со стороны украинцев".