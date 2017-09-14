|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:51
Shaman
він кричить - "та якби я спробував, я би вас всіх обігнав" -
«Я просто не хочу!»
-
Hotab
-
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:54
Banderlog написав:
хіба грузія і білорусь окуповані
Shaman написав: _hunter написав:
На оба ответа: а какая-нить Грузия или Беларусь - плохие примеры, да?
що ти хочеш довести? що в окупації можна жити? так, можна... з такої логіки в .
? Да , вони не в нато і не в єс. Але і ми не в нато і не в єс.
упц мп -підвид окупації, конкретно твого світогляду і мозку
ніколи не думав над цим, га?
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:57
ЛАД написав: buratinyo написав:
.........
Почему оправдание СВО против Венесуэлы не двуличие со стороны украинцев? Почти 4 года идет война против Украины, в результате которой кремлем и его союзниками были преступно попраны все международные нормы и правила, нормы мирного человеческого сосуществования. Они преступники, которые выбрали свой путь и теперь пожинают свои плоды за счет аналогичных действий против них самих. Не будет и не должен полицейский проявлять какую либо человечность против пособников убийцы детей!
Очень много фантазии, но совершенно не понятно, каким образом из всего этого следует, что "оправдание СВО против Венесуэлы не двуличие со стороны украинцев".
позиція Китаю - "двуличие или нет"? сам пишеш, що в тебе вибухи біля дому, але "двуличие украинцев". після 2022 року будь-які атаки на посібників Раші - це нам на користь, й ми не збираємося когось за це засуджувати. якщо таке зроблять на Раші - вся країна буде аплодувати стоячи. ну не все, хтось буде жалкувати - ай-ай-ай вбили кілька людей (силовиків) на Раші/в Венесуелі.
поговоримо про міжнародні правила після закінчення війни. а зараз часи інші...
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:59
Hotab написав: pesikot написав: andrijk777 написав:
........
Так - в лютому 22 був факт допомоги(надання проходу військам) РФ.
Але цього дуже мало щоб говорити про окупацію. Якщо б таких фактів було десятки(це за десятки років) - тоді б можна було б стверджувати "окупація".
Прохід військ через свою територію може надати будь-яка держава іншій державі, це означає дружні стосунки, а аж ніяк не "окупацію".
Військові аеродроди Білорусі були надані рашистам для їхніх літаків і щось я сумніваюсь, що Пуйло у Пюрера запитував на це дозволу )
Всі вильоти рашистської авіації, які працювали по Чернігову, були саме з Білорусі
Всі картопляні бази зберігання і склади озброєння просто спустошили для війни з Україною. Теж сумнівно, що з дозволу бацьки
Сумнівно, що без дозволу.
А такі самі погравші війну за незалежність чеченці - воюють . А у білорусів все попереду, просто зараз не час їх нарізати ломтиками,
Чечня не є окремою державою, вона входить до складу РФ. Абсолютно офіційно. І як я пам'ятаю, якщо не помиляюсь, не була ніким визнана, навіть коли проголосила свою незалежність.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 05 січ, 2026 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 16:03
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
А так никто даже по меркам украинского Forbes
1 Скільки людей з Форбс 1000 України просто так тебе пробували вчити (або хочаб поділились частинкою своїх знань) -?
2 Якщо відповідь на перше питання - ЖОДЕН..
То тепер ти розумієш чого тупий як пробка?
Ну т.е. если ответ: сильно больше одного - якальщик в очередной раз опростоволосился?
Є-ма-є....
Як я опростоволосився
Переді мною людина яка знає БІЛЬШЕ одного індивідума з ФОРБС 1000..
Як я розумію , перед твоїм заплідненням батьки отримали справку що вони відносяться до 1000 найкращих українців?
а викладали тобі в школі виключно нобелівські лауреати?
І з таким підбором генів/викладачів/знайомих - ти опинився в засланні і живеш на соціалку?
уяви якби ти був простою дитиною, простих батьків... ..
а так - ти дійсно реалізував себе настільки яскраво що в моїх настановах не маєш потреби.
ЛАД
Чечня не є окремою державою, вона входить до складу РФ. Абсолютно офіційно. І як я пам'ятаю, якщо не помиляюсь, не була ніким визнана, навіть коли проголосила свою незалежність.
Нашу незалежність коцаби вже теж не визнають. «Ленін помилково подарував»
Сумнівно, що без дозволу.
Пропозиція від якої не можна відмовитись
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 05 січ, 2026 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Додано: Пон 05 січ, 2026 16:04
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
1 Скільки людей з Форбс 1000 України просто так тебе пробували вчити (або хочаб поділились частинкою своїх знань) -?
2 Якщо відповідь на перше питання - ЖОДЕН..
То тепер ти розумієш чого тупий як пробка?
Ну т.е. если ответ: сильно больше одного - якальщик в очередной раз опростоволосился?
Є-ма-є....
Як я опростоволосився
Переді мною людина яка знає БІЛЬШЕ одного індивідума з ФОРБС 1000..
Прикинь
_hunter
Додано: Пон 05 січ, 2026 16:04
ЛАД написав: buratinyo написав:
.........
Почему оправдание СВО против Венесуэлы не двуличие со стороны украинцев
? Почти 4 года идет война против Украины, в результате которой кремлем и его союзниками были преступно попраны все международные нормы и правила, нормы мирного человеческого сосуществования. Они преступники, которые выбрали свой путь и теперь пожинают свои плоды за счет аналогичных действий против них самих. Не будет и не должен полицейский проявлять какую либо человечность против пособников убийцы детей!
Очень много фантазии, но совершенно не понятно, каким образом из всего этого следует, что "оправдание СВО против Венесуэлы не двуличие со стороны украинцев".
по перше, не всі українці в захваті від того, що робить Трамп (і конкретно в Венесуєлі)
я вважаю такі дії міжнароднім злочином, чому на ці дії була слабка реакція наших европейськіх партнерів (лідерів), тому що вони дуже бояться трампа і не виключають, що самі будуть атаковані (типу Данія з Грінландією)
прецендент порушення суверінетету почався ще у 1999р, коли колація НАТО бомбила Белград (а путін радісно потирав вологі ручки).
НАТО бомбило Югославию (Союзную Республику Югославия) с 24 марта по 10 июня 1999 года в ходе операции «Союзная сила» (Operation Allied Force) из-за Косовской войны, с целью прекратить этнические чистки албанцев и заставить югославские силы покинуть Косово; операция привела к значительным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.
prodigy
Додано: Пон 05 січ, 2026 16:08
ЛАД написав: Faceless написав:
Banderlog написав: хіба грузія і білорусь окуповані? Да , вони не в нато і не в єс. Але і ми не в нато і не в єс.
Окуповані по факту. В них немає власної внутрішньої і зовнішньої політики
Финляндия тоже 40 с лишним лет была "окупована"?
як можна порівнювати Фінляндію та Біларусь??? це просто нонсенс... й головне, таку маячню навіть не заперечиш...
Shaman
Додано: Пон 05 січ, 2026 16:08
Hotab написав:ЛАД
Чечня не є окремою державою, вона входить до складу РФ. Абсолютно офіційно. І як я пам'ятаю, якщо не помиляюсь, не була ніким визнана, навіть коли проголосила свою незалежність.
Нашу незалежність коцаби вже теж не визнають. «Ленін помилково подарував»
у Москви не існує діючих юридичних договорів на жодну теріторію поза кордоном столиці...юридично всі області і реагіони не належать до рф
prodigy
