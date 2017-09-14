RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Філатов: Росія "розбомбила" завод "Олейна" в Дніпрі
"Росіяни розбомбили американську власність, бо завод належить компанії "Бунге" з Сент-Луїс, Міссурі. В результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії! Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь дві-три доби", – написав він у Facebook.
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:11

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Очень много фантазии, но совершенно не понятно, каким образом из всего этого следует, что "оправдание СВО против Венесуэлы не двуличие со стороны украинцев".

по перше, не всі українці в захваті від того, що робить Трамп (і конкретно в Венесуєлі)
я вважаю такі дії міжнароднім злочином, чому на ці дії була слабка реакція наших европейськіх партнерів (лідерів), тому що вони дуже бояться трампа і не виключають, що самі будуть атаковані (типу Данія з Грінландією)

прецендент порушення суверінетету почався ще у 1999р, коли колація НАТО бомбила Белград (а путін радісно потирав вологі ручки).

НАТО бомбило Югославию (Союзную Республику Югославия) с 24 марта по 10 июня 1999 года в ходе операции «Союзная сила» (Operation Allied Force) из-за Косовской войны, с целью[b] прекратить этнические чистки албанцев и заставить югославские силы покинуть Косово;[/b] операция привела к значительным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

ви ж самі пишете, що бомбардування Югославії почалось, бо братушки серби дуже захопилися різаниною, в тому ж Сараєво.

до речі, оце є один з ключових принципових моментів - США бомблять, щоб зупинити різанину, а Раша - після бомбардувань сама починає різанину...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:13

  Hotab написав:А такі самі погравші війну за незалежність чеченці - воюють . А у білорусів все попереду, просто зараз не час їх нарізати ломтиками, Україна виявилась надто міцною.

Я скажу так:
Є варіант що Білорусь вступить в ЄС швидше(не пізніше) за нас. І рівень життя у них очевидно буде вищий за наш. А ми ще довго будемо віддавати кредити, які набрали.
Це не прогноз, а просто варіант.
andrijk777
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:18

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:Окуповані по факту. В них немає власної внутрішньої і зовнішньої політики
Финляндия тоже 40 с лишним лет была "окупована"?

як можна порівнювати Фінляндію та Біларусь??? це просто нонсенс... й головне, таку маячню навіть не заперечиш...

Напевне потрібно вчити історію щоб щось розуміти в таких питаннях

Фінляндія дала прохід радянським військам в 1944/1945 роках?

AI:
Так, Фінляндія фактично дала прохід радянським військам у 1944–1945 роках, але це було вимушене й обмежене рішення, а не добровільний військовий союз.
andrijk777
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:18

  ЛАД написав:И повторю, агрессия остаётся агрессией независимо от того, российская она или американская. Хотя для вас это, видимо, не так.

Только российскую агрессию ты не замечаешь, иногда только упоминаешь об этом вскольз
Вот американскую агрессию клеймишь, как ранее на партсобраниях )
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:23

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Финляндия тоже 40 с лишним лет была "окупована"?

як можна порівнювати Фінляндію та Біларусь??? це просто нонсенс... й головне, таку маячню навіть не заперечиш...

Напевне потрібно вчити історію щоб щось розуміти в таких питаннях

Фінляндія дала прохід радянським військам в 1944/1945 роках?

AI:
Так, Фінляндія фактично дала прохід радянським військам у 1944–1945 роках, але це було вимушене й обмежене рішення, а не добровільний військовий союз.

Тобі навіть штучний інтелект написав, але ти зрозуміти не зміг )

Фінляндія надала дозвіл, хоча це було вимушене рішення

Білорусь ніхто не запитував, давати прохід військам рашистів в лютому 2022 чи ні

Але у тебе Білорусь незалежна та неокупована )
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:23

Shaman я думаю, що треба було ввести контингент в Косово, і не 5тисяч, а десь 30-40 тисяч, і стріляти сербів, якщо вони попруть у Косово, а бомбити город, заснований 2300 років тому, бо це виглядало як варварство (я на стороні хорватів і проти сербів)
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:26

  pesikot написав:
  ЛАД написав:И повторю, агрессия остаётся агрессией независимо от того, российская она или американская. Хотя для вас это, видимо, не так.

Только российскую агрессию ты не замечаешь, иногда только упоминаешь об этом вскольз
Вот американскую агрессию клеймишь, как ранее на партсобраниях )


це не рівні інстинкту, як Шура Балаганов вкрав гроші у трамваї
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:26

А чого ніхто Венесуелу не обговорює?
Я 50 сторінок форуму пропустив, лінь читати.

Як вам Трамп? Я вже думав нічого не буде. Як завжди бла-бла-бла. Але ні.
Трамп молодець, я в нього вірив!

Що скажуть турбопатріоти? Для України - це добре чи погано?
Я вважаю це супер для України. Серйозний "натяк" диктаторам.
Хоча з другого боку можна вважати Тайвань втраченим для США, але мені якось пофіг на Тайвань.
andrijk777
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:28

  Hotab написав:ЛАД
Чечня не є окремою державою, вона входить до складу РФ. Абсолютно офіційно. І як я пам'ятаю, якщо не помиляюсь, не була ніким визнана, навіть коли проголосила свою незалежність.

Нашу незалежність коцаби вже теж не визнають. «Ленін помилково подарував»
«Ленін помилково подарував», но РФ признаёт государство Украина, имеет с ней дипломатические отношения (точнее, имела до 24.02.2022) и, главное, государство Украина признано ООН и всеми странами мира.

Сумнівно, що без дозволу.

Пропозиція від якої не можна відмовитись
Возможно.
Но тем не менее пропозиція, а не безоговорочный приказ.
ЛАД
