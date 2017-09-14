RSS
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:32

  ЛАД написав:
  buratinyo написав:.........
Почему оправдание СВО против Венесуэлы не двуличие со стороны украинцев? Почти 4 года идет война против Украины, в результате которой кремлем и его союзниками были преступно попраны все международные нормы и правила, нормы мирного человеческого сосуществования. Они преступники, которые выбрали свой путь и теперь пожинают свои плоды за счет аналогичных действий против них самих.

Очень много фантазии, но совершенно не понятно, каким образом из всего этого следует, что "оправдание СВО против Венесуэлы не двуличие со стороны украинцев".

Пойдем от обратного. По-ЛАДовски украинцы должны оправдать СВО рф против Украины или осудить СВО против Венесуэлы? То есть надо оправдать терроризм или осудить борьбу с терроризмом. :mrgreen:
Ок, как можно оправдать нападение ядерной державы на неядерную, с которой подписан меморандум о ненападении, и которая совершает акты террора (геноцид, экоцид, выжженная земля, разрушенные города и села, принудительный отбор у родителей и вывоз тысяч детей в рф на усыновление, пытки и убийства мирного населения и т.д.)? Что из этого сделало США в Венесуэле? Ничего. Выкрали президента, который крышевал наркоторговлю, отмывание денег и поддерживал терроризм, и собираются его судить. Не это ли борьба с терроризмом, ЛАД? Что здесь осудить?
Внимание, вопрос - где вы нашли фантазии в посте buratinyo? И почему вас так плющит от этой новости про Венесуэлу, что вы уже баян порвали, распевая нам во всю глотку все рашанаративы на эту тему?
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:32

  andrijk777 написав:А чого ніхто Венесуелу не обговорює?
Я 50 сторінок форуму пропустив, лінь читати.


Ти вже з Білорусю облажався

Хочеш Венесуелу - роби нову гілку
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:35

  andrijk777 написав:......
Хоча з другого боку можна вважати Тайвань втраченим для США, але мені якось пофіг на Тайвань.

Зря: телефон, с которого вы пишете - сделан на тайваньском чипе (если не совсем кетай, конечно)...
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:35

  prodigy написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:И повторю, агрессия остаётся агрессией независимо от того, российская она или американская. Хотя для вас это, видимо, не так.

Только российскую агрессию ты не замечаешь, иногда только упоминаешь об этом вскольз
Вот американскую агрессию клеймишь, как ранее на партсобраниях )


це не рівні інстинкту, як Шура Балаганов вкрав гроші у трамваї

Вы, вроде, чуть выше, сами назвали "такі дії міжнароднім злочином".
Или уже забыли за 19 минут?
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:36

  fler написав:
  ЛАД написав:Очень много фантазии, но совершенно не понятно, каким образом из всего этого следует, что "оправдание СВО против Венесуэлы не двуличие со стороны украинцев".

Пойдем от обратного. По-ЛАДовски украинцы должны оправдать СВО рф против Украины или осудить СВО против Венесуэлы? То есть надо оправдать терроризм или осудить борьбу с терроризмом. :mrgreen:
Ок, как можно оправдать нападение ядерной державы на неядерную, с которой подписан меморандум о ненападении, и которая совершает акты террора (геноцид, экоцид, выжженная земля, разрушенные города и села, принудительный отбор у родителей и вывоз тысяч детей в рф на усыновление, пытки и убийства мирного населения и т.д.)? Что из этого сделало США в Венесуэле? Ничего. Выкрали президента, который крышевал наркоторговлю, отмывание денег и поддерживал терроризм, и собираются его судить. Не это ли борьба с терроризмом, ЛАД? Что здесь осудить?
Внимание, вопрос - где вы нашли фантазии в посте buratinyo? И почему вас так плющит от этой новости про Венесуэлу, что вы уже баян порвали, распевая нам во всю глотку все рашанаративы на эту тему?


так понятно почему ... рашисты хотели парадным маршем зайти в Киев за 3 дня, убрать Зеленского, Яныка опять посадить президентом, а Медведчука в спикеры
И у них ни фига не получилось

А у Трампония получилось убрать президента

Отсюда ЛАДа и плющит, что великая, могучая Россия ни на что не способна
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:41

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:---=== ЛАД ===---
И повторю, агрессия остаётся агрессией независимо от того, российская она или американская. Хотя для вас это, видимо, не так.
---=== ===---
Только российскую агрессию ты не замечаешь, иногда только упоминаешь об этом вскольз
Вот американскую агрессию клеймишь, как ранее на партсобраниях )


це на рівні інстинкту, як Шура Балаганов вкрав гроші у трамваї

Вы, вроде, чуть выше, сами назвали "такі дії міжнароднім злочином".
Или уже забыли за 19 минут?

Про себя ты опять не заметил )

Где у тебя было осуждение россйиской агрессии ?
Как ты сейчас осуждаешь американскую

У тебя же budivelnik виноват, что рашисты Харьков обстреливают, а не рашисты
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:41

fler
Ваши посты настолько потрясают своей логикой, что в комментариях не нуждаются.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:48

Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:55

Hotab
Я понимаю, когда вы возражаете _hunter"у.
Но не понимаю, когда вы поддерживаете диванных патриотов.
Знаю женщину. Ах... какая патриотка. На словах.
Но у неё 2 сына. Оба более чем призывного возраста (примерно 40 лет). Один, не знаю точно уж каким образом, сбежал из Украины в самом начале войны летом 2022, второй в Украине, но всячески уклоняется от мобилизации.
И она радуется этому, не видя никакого противоречия со своим патриотизмом.
Вы взрослый и весьма неглупый человек. Офицер.
Вы могли бы понимать, что судить надо не по словам, а по делам. Но почему-то на форуме вас устраивают именно слова. Даже тогда, когда они явно, скажем мягко, не особо умные, но зато "патриотичные".
Не понимаю.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:56

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:......
Хоча з другого боку можна вважати Тайвань втраченим для США, але мені якось пофіг на Тайвань.

Зря: телефон, с которого вы пишете - сделан на тайваньском чипе (если не совсем кетай, конечно)...

А що з чіпами? Чіпи продовжать робити як робили. В чому проблема?
В мене телефон китайський. Хай переживають ті у кого Айфон. :D :D Айфон точно подорожчає, або втратить в якості.
