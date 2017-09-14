Додано: Пон 05 січ, 2026 16:32

Почему оправдание СВО против Венесуэлы не двуличие со стороны украинцев? Почти 4 года идет война против Украины, в результате которой кремлем и его союзниками были преступно попраны все международные нормы и правила, нормы мирного человеческого сосуществования. Они преступники, которые выбрали свой путь и теперь пожинают свои плоды за счет аналогичных действий против них самих.

Очень много фантазии, но совершенно не понятно, каким образом из всего этого следует, что "оправдание СВО против Венесуэлы не двуличие со стороны украинцев".

Пойдем от обратного. По-ЛАДовски украинцы должны оправдать СВО рф против Украины или осудить СВО против Венесуэлы? То есть надо оправдать терроризм или осудить борьбу с терроризмом.Ок, как можно оправдать нападение ядерной державы на неядерную, с которой подписан меморандум о ненападении, и которая совершает акты террора (геноцид, экоцид, выжженная земля, разрушенные города и села, принудительный отбор у родителей и вывоз тысяч детей в рф на усыновление, пытки и убийства мирного населения и т.д.)? Что из этого сделало США в Венесуэле? Ничего. Выкрали президента, который крышевал наркоторговлю, отмывание денег и поддерживал терроризм, и собираются его судить. Не это ли борьба с терроризмом, ЛАД? Что здесь осудить?Внимание, вопрос - где вы нашли фантазии в посте buratinyo? И почему вас так плющит от этой новости про Венесуэлу, что вы уже баян порвали, распевая нам во всю глотку все рашанаративы на эту тему?