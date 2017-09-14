Додано: Пон 05 січ, 2026 17:09

Та ну?І водночас фсб там гуляє як вдомаІ? Надання свої територій і ресурсів для нападу на іншу державу це така сама участь в агресії. Чи як ви думаєте, чого я ще в 22 році цю тему назвав саме "напад росії і білорусі".Звісно то більше їх проблема, але факт в тому, що їх медіапростір повністю підім'ятий російським. Коли в Білорусі були заворушення, з росії на білоруські канали приїздили "спєци" щоб вчити місцевих "як надо пропаганду вєсті".Ви пропустили слово "тепер". Бо проросійська правляча партія, на російських грошах, просунула зміни для концентрації в свої руках влади.Отожбо й начебто. Проросійська партія на російські гроші контрольована російським олігархатом.Ну вам не хочеться бачити різниці то нехай "отговоркі".Може, фінську мову знищили як білоруську?Може, на фінських ЗМІ радянські пропагандисти російською мовою формували інформаційну політику?Чи розміщав срср на території Фінляндії військові бази? (я чесно не цікавився)?Чи працювала поліція Фінляндії настільки тісно з кдб, що виконувала на території Фінляндії прямі розпорядження кдб?У вас є відповіді на всі ці питання? І чого взагалі порінювати ситуацію з режимом фінляндизації, в яку Фінляндія потрапила після закінчення другої світової, яка для неї обернулася фактично поразкою з необхідністю сплати репарацій?