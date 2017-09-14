RSS
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 17:31

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:А що з чіпами? Чіпи продовжать робити як робили. В чому проблема?

Проблема в том, что Штаты фабрики остановят. Гарантия - почти 100%.
Ну и другая проблема: есть серьезная опасность, что Тайвань может стать началом чего-то более глобального :twisted:

Чому? Чому Тайвань має перестати продавати чіпи США? Я не бачу причин.
"Гарантия - почти 100%." - ну звідки ці фантазії?
Може і є така опасность. Але яка це проблема і для кого? РФ напала на Україну(її сферу інтересів), США на Венесуелу(їх сфера інтересів), а Китай що? Тайвань це його сфера інтересів! В чому проблема? Китай явно потужніший ніж РФ і не уступає по потужності(економічній) США. Тому для Китаю це не проблема - всім можна і йому можна.

А сейчас редкоземы они почему перестают давать периодически? :roll:

Для всех проблема - если от локального конфликта два полюса к активному противостоянию перейдут...
2
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 17:42

кажуть

  andrijk777 написав:А чого ніхто Венесуелу не обговорює?
Я 50 сторінок форуму пропустив, лінь читати.

Як вам Трамп? Я вже думав нічого не буде. Як завжди бла-бла-бла. Але ні.
Трамп молодець, я в нього вірив!

Що скажуть турбопатріоти? Для України - це добре чи погано?
Я вважаю це супер для України. Серйозний "натяк" диктаторам.
Хоча з другого боку можна вважати Тайвань втраченим для США, але мені якось пофіг на Тайвань.

кажуть що "порушення міжнародного порядку" і "право сильного" та виражають підтримку камрадам в боротьбі з американським імперіалізмом
1
4
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 17:45

  _hunter написав:А сейчас редкоземы они почему перестают давать периодически? :roll:

:D :D
Ну так формула успіху очевидна - дикарі добувають ресурси, промислові держави з них роблять продукцію і втридорого продають дикарям.
Це працювало тисячоліттями і працює зараз.
Тільки зараз Китай - промислова держава, а США - дикарі. Поки що це не так, але помаленько до цього йде. Може не дійде, а може і дійде.
Але точно розвинуті держави не роздають ресурси(первинні) просто так.
Може я не правий, але ось вам факт 2: коли США були ТОП1 світу - вони нафту/газ імпортували, зараз - експортують. :D
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 17:47

  andrijk777 написав:Це працювало тисячоліттями і працює зараз.
Тільки зараз Китай - промислова держава, а США - дикарі. Поки що це не так, але помаленько до цього йде. Може не дійде, а може і дійде.


Зараз це тільки так, але поки що не так, але колись це буде так ...

Що у тебе в голові ?
Це щось насране ...
2
2
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 17:49

  flyman написав:
  andrijk777 написав:А чого ніхто Венесуелу не обговорює?
Я 50 сторінок форуму пропустив, лінь читати.

Як вам Трамп? Я вже думав нічого не буде. Як завжди бла-бла-бла. Але ні.
Трамп молодець, я в нього вірив!

Що скажуть турбопатріоти? Для України - це добре чи погано?
Я вважаю це супер для України. Серйозний "натяк" диктаторам.
Хоча з другого боку можна вважати Тайвань втраченим для США, але мені якось пофіг на Тайвань.

кажуть що "порушення міжнародного порядку" і "право сильного" та виражають підтримку камрадам в боротьбі з американським імперіалізмом

Та нема такого. Щось мовчать турбопатріоти.
Та зрозуміло - у них роздвоєння. З одного боку так Мадуро і треба, а з іншого "порушення міжнародного порядку". В них все життя - роздвоєння особистості - і мобілізація і Зеленський - все 50/50 у них.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 17:54

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:Hotab
Я понимаю, когда вы возражаете _hunter"у.
Но не понимаю, когда вы поддерживаете диванных патриотов.
Знаю женщину. Ах... какая патриотка. На словах.
Но у неё 2 сына. Оба более чем призывного возраста (примерно 40 лет). Один, не знаю точно уж каким образом, сбежал из Украины в самом начале войны летом 2022, второй в Украине, но всячески уклоняется от мобилизации.
И она радуется этому, не видя никакого противоречия со своим патриотизмом.
Вы взрослый и весьма неглупый человек. Офицер.
Вы могли бы понимать, что судить надо не по словам, а по делам. Но почему-то на форуме вас устраивают именно слова. Даже тогда, когда они явно, скажем мягко, не особо умные, но зато "патриотичные".
Не понимаю.

По чиїм діям треба судити? Збіглого хунтера, туповатого Барабашова в Стамбулі, чи може переляканого летусрока?
Доказів дій тут нема від жодного.
Ми можемо тільки оцінювати сказане.

Я глубоко озабочен отсутствием Баксика, куда пропал? :(

У вас дивний вид імпотенції.
Болить вам Україна, та ви пальцем не шевелите для її оборони. Ні тілом, ні копійкою.
Хвилює як у Львові живе Долярек, але спитати у нього в особистих нема сили .
Цікавить моя участь у війні, але на мою пропозицію зустрітись і глянути документи - відмова
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 17:57

Hotab
Согласен.
Насчёт "дел" я, вероятно, высказался неточно. Применительно к форуму.
Хотя тот же мой пример женщины с 2 сыновьями, по-моему, можно рассматривать как расхождение слов и дел.
Чем "переляканий летусрок" (похоже, забронированный) отличается от такого же, возможно, забронированного шамана?
"Патриотичными" словами?
А у летусрока часто вполне логичные посты.
Здесь достаточно часто высказываются не очень патриотичными словами вполне рациональные мысли. И не менее часто суперпатриотичными словами пишутся откровенные глупости.
Но вы почему-то ориентируетесь именно на эти суперпатриотичные слова, а не на высказанные мысли.
И, кстати, посты барабашова меня не вдохновляют, но откуда следует, что он в Стамбуле?
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 18:04

  andrijk777 написав:..........
Може я не правий, але ось вам факт 2: коли США були ТОП1 світу - вони нафту/газ імпортували, зараз - експортують. :D
Последнее время США, вроде, уже стали нетто-экспортёром.
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 18:05

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:А сейчас редкоземы они почему перестают давать периодически? :roll:

:D :D
......
Тільки зараз Китай - промислова держава, а США - дикарі. Поки що це не так, але помаленько до цього йде. Може не дійде, а може і дійде.
Але точно розвинуті держави не роздають ресурси(первинні) просто так.
......

Я не совсем понял к чему тот смех в начале - но вон же прямо ответ на предыдущий вопрос. А так же на вопрос "почему Штаты совсем не устроят китайские управляющие на Фабриках?".
2
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 18:05

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Вы, вроде, чуть выше, сами назвали "такі дії міжнароднім злочином".
Или уже забыли за 19 минут?

Про себя ты опять не заметил )
Где у тебя было осуждение россйиской агрессии ?
Как ты сейчас осуждаешь американскую
У тебя же budivelnik виноват, что рашисты Харьков обстреливают, а не рашисты

Цікаво, якщо ми всі змовимось і замість "добрий день" почнемо строчити цілодобово про путіна та засудження агресії, то ти завтра підеш і стрибнеш з мосту? Бо в такому разі зникне сенс твого життя - не буде до кого дой..тись "а чому ти про путіна не пишеш / не засуджуєш".
Звернусь до тебе словами класика "Досіть скігліті про путіна, треба браті лопату і йти збивати шахеди"(с)
  #<1 ... 1635316354163551635616357>
