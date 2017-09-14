RSS
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 18:06

ЛАД

ЛАД


но откуда следует, что он в Стамбуле?


Зізнавався. Хоча серед всієї хрюканини там дійсно непросто щось виловити по суті

Дивіться, простий приклад (чи правду пишуть про себе ми звісно не знаємо, приймаємо що правду)
1. Будівельник пише про донати і податки
2. Флайман пише як він відмовляє собі у всьому і отакенний куй дає хоч комусь в своєму житі. Бо жлоб
Чия позиція мері ближче?

Бетон фокс , і pesikot пише що чимало профінансували діючих військових
Віталік з хунтером пише, що треба було здаватись в перший день, і демонстративно зневажають людей спротиву , ні копійки допомоги ЗСУ
Чия позиція мені ближче?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 січ, 2026 18:19, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 18:09

  Letusrock написав:......
Цікаво, якщо ми всі змовимось і замість "добрий день" почнемо строчити цілодобово про путіна та засудження агресії, то ти завтра підеш і стрибнеш з мосту? Бо в такому разі зникне сенс твого життя - не буде до кого дой..тись "а чому ти про путіна не пишеш / не засуджуєш".
Звернусь до тебе словами класика "Досіть скігліті про путіна, треба браті лопату і йти збивати шахеди"(с)

Он, по-видимому, думает, что его ежедневные сообщения о прилётах в Чернигов заставят Путина прекратить обстрелы.
Или закроют небо над городом.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 18:10

  andrijk777 написав:Та нема такого. Щось мовчать турбопатріоти.
Та зрозуміло - у них роздвоєння. З одного боку так Мадуро і треба, а з іншого "порушення міжнародного порядку". В них все життя - роздвоєння особистості - і мобілізація і Зеленський - все 50/50 у них.


Ти краще розкажи, чому Путін не вписався за Мадуро ?

Це ж ти пишеш, яка патужна армія у РФ і потрібно капітулювати

Щось ти вже мовчиш про патужність армії РФ, як і Китаю
Ще раніше ти мовчав, коли Асада сцяними тряпками вигнали
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 18:12

  ЛАД написав:И, кстати, посты барабашова меня не вдохновляют, но откуда следует, что он в Стамбуле?


А это большой секрет,который я давно пытаюсь выведать.
Отрицания тоже нет,следует заметить.
Более того, проскальзывают цифры роста-веса,сравнение кто на кого похож- создается впечатление, что все эти люди мило общаются в закрытом чатике а на людях поливают друг-друга говном.
Летусрок пишет здраво,особенно если учесть, что нонче бронь по телефону снимают аки копперфилды.
Он понимает что за ним-придут.
Впрочем,как и за всеми остальными. Это вопрос лишь времени, достаточно изучить прогрессию мобилизации при длительных войнах, вспомнить историю появления фольксштурма и тд.
Более того, все наши добровольцы,которые там с начала полномасштабки- будут очень рады когда мы к ним присоединимся. В лучшем случае будем зубной щеткой блиндажи драить.
Так что каждый год войны может разрушить жизнь любого. И даже бегунцы могут быть собраны и переданы Украине скопом если Европа увидит что это нужно.
Я уже молчу, что если бы перемирие подписали до НГ, х... не погубило бы нам 300 тонн стратегических запасов олии, а ведь и до сала могут добраться!
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Чем "переляканий летусрок" (похоже, забронированный) отличается от такого же, возможно, забронированного шамана?
"Патриотичными" словами?
А у летусрока часто вполне логичные посты.
Здесь достаточно часто высказываются не очень патриотичными словами вполне рациональные мысли. И не менее часто суперпатриотичными словами пишутся откровенные глупости.

Тим більше шаман публічно відмовився навіть від тилової посади, а перед цим щодня заламував руки "таке-сяке, неправильне населення у нас, нехочуть холопи воювати"))
В Хотаба, песікота, шамана кругова порука - будь-яка псевдопатріотична маячня вітається, і Хотабом вигороджується, хоч по факту що шаман, що песікот такі ж ухилянти та хитрозроблені як і більшість невоюючих
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 18:15

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Вы, вроде, чуть выше, сами назвали "такі дії міжнароднім злочином".
Или уже забыли за 19 минут?

Про себя ты опять не заметил )
Где у тебя было осуждение россйиской агрессии ?
Как ты сейчас осуждаешь американскую
У тебя же budivelnik виноват, что рашисты Харьков обстреливают, а не рашисты

Цікаво, якщо ми всі змовимось і замість "добрий день" почнемо строчити цілодобово про путіна та засудження агресії, то ти завтра підеш і стрибнеш з мосту? Бо в такому разі зникне сенс твого життя - не буде до кого дой..тись "а чому ти про путіна не пишеш / не засуджуєш".
Звернусь до тебе словами класика "Досіть скігліті про путіна, треба браті лопату і йти збивати шахеди"(с)


Якщо ... ))

Бо ви цього не робите, ви мовчите.
Для вас Путіна не існує

Ти побачив амеріканську "агресію", сам, без ансабля.
Але так і не побачив російську агресію
Досі.
Щось там лепочешь, коли тебе притиснути аргументами, але сам - ніколи, ніколи )
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 18:17

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Чем "переляканий летусрок" (похоже, забронированный) отличается от такого же, возможно, забронированного шамана?
"Патриотичными" словами?
А у летусрока часто вполне логичные посты.
Здесь достаточно часто высказываются не очень патриотичными словами вполне рациональные мысли. И не менее часто суперпатриотичными словами пишутся откровенные глупости.

Тим більше шаман публічно відмовився навіть від тилової посади, а перед цим щодня заламував руки "таке-сяке, неправильне населення у нас, нехочуть холопи воювати"))
В Хотаба, песікота, шамана кругова порука - будь-яка псевдопатріотична маячня вітається, і Хотабом вигороджується, хоч по факту що шаман, що песікот такі ж ухилянти та хитрозроблені як і більшість невоюючих

Ти хіба в ЗСУ ? )))

Ніт, ти отой самий хитрозроблений )
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Та нема такого. Щось мовчать турбопатріоти.
Та зрозуміло - у них роздвоєння. З одного боку так Мадуро і треба, а з іншого "порушення міжнародного порядку". В них все життя - роздвоєння особистості - і мобілізація і Зеленський - все 50/50 у них.

Так це ж нормально. Всі знають, що корупція - це погано.
Але якщо кум порішав твою проблему - то називати його корупціонером - не годиться.
Так і тут - так, порушення міжнародного права, так х..., так, Трамп уєбан.
Демократи хоч троха намагалися надавати видимість законності своїм діям. А Трамп просто робиить, що хоче.
Але так, наразі нам це ніби вигідно.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 18:25

Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди.

Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому.

Вірю в справедливий мир та розквіт України.

З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє.

Честь маю!

Генерал-лейтенант
Герой України
Василь Малюк

https://t.me/SBUkr/16493
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 18:35

[quote="5921221:sashaqbl"]
За викрадення Мадуро все рады, потому что половина надеется, что Трамп украдет х...,а вторая половина-блазня :mrgreen:
Я же думаю что это все договорняк, и Трамп начнет раздавать люлей в своей части мира, покинув нас напризволяще.
