Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:31
_hunter написав:
Но мы снова возвращаемся к старому вопросу: "должны ли во время ВП иметь право голоса не военнообязанные граждане?"...
Не питання ... відмовляешься від 500 йоро назавжди і будь якої допомоги та голосуешь )
pesikot
Повідомлень: 13045
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:33
Господар Вельзевула написав: sashaqbl написав:
За викрадення Мадуро все рады, потому что половина надеется, что Трамп украдет х...,а вторая половина-блазня
Я же думаю что это все договорняк, и Трамп начнет раздавать люлей в своей части мира, покинув нас напризволяще.
Европа з нами!
flyman
Повідомлень: 42009
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2872 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:35
_hunter написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Знаю женщину. Ах... какая патриотка. На словах.
Но у неё 2 сына. Оба более чем призывного возраста (примерно 40 лет). Один, не знаю точно уж каким образом, сбежал из Украины в самом начале войны летом 2022, второй в Украине, но всячески уклоняется от мобилизации.И она радуется этому, не видя никакого противоречия со своим патриотизмом.
Якщо сину 40 - то жінці 60+
Повязувати патріотизм жінки 60+ з діями дитини 40....-це різні сімї.
Семьи-то разные - но радость-то от "ухылянтства" - у патриотыни
Но мы снова возвращаемся к старому вопросу: "должны ли во время ВП иметь право голоса не военнообязанные граждане?"...
голоса мають на виборах мати ті хто заробляє і платить податки від податкової бази мінзару і не працює в бюджетосісьних органах (не отримує впєнсії) плюс актуальне ЗСУ
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 05 січ, 2026 19:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 42009
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2872 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:37
flyman написав:
Европа з нами!
На тому і стоїмо.
Амінь.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1128
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 45 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:40
ЛАД написав:
Вчера он, вроде, на ваш вопрос прямо ответил, что это неправда.
Сейчас, правда, ваш вопрос есть, а его ответ... исчез.
Вот спасибо, что подсказали.
А то я начал переживать,мож он че знает,что в Турцию сбрил?
А на него облыжно хулу возвели. Злопыхатели.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1128
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 45 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:40
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
Европа з нами!
На тому і стоїмо.
Амінь.
Европа нам поможе!
І нині, і присно, і во віки віків
flyman
Повідомлень: 42009
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2872 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:41
budivelnik написав: _hunter написав:
Но мы снова возвращаемся к старому вопросу: "должны ли во время ВП иметь право голоса не военнообязанные граждане?"...
Навіщо ставити питання для короткого періоду історії?
......
Ну, на "могут ли военнообязанные пользоваться правом свободного передвижения?" - "зачем-то" ответили. Этот - не сильно хуже...
_hunter
Повідомлень: 11256
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:46
Hotab написав:
У вас дивний вид імпотенції.
Болить вам Україна, та ви пальцем не шевелите для її оборони. Ні тілом, ні копійкою.
Хвилює як у Львові живе Долярек, але спитати у нього в особистих нема сили .
Цікавить моя участь у війні, але на мою пропозицію зустрітись і глянути документи - відмова
вам показати мої щомісячні декларації зі сплати ПДВ , сумлінна сплата ВЗ, об'еднанної звітності ПДФО та ЄСВ (ти мабуть даже не чув шо то таке) щорічні з податку на прибуток ?
але для чого? на форумі можна звинувати в усіх гріхах і кожного дня писати шо лише ти у вишиванці і Дартаньян , інші п.дарасі
Vadim_
Повідомлень: 4398
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:51
щодо Тайваню
не вигідно і ризиково
flyman
Повідомлень: 42009
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2872 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:53
Vadim_
вам показати мої щомісячні декларації зі сплати ПДВ , сумлінна сплата ВЗ, об'еднанної звітності ПДФО та ЄСВ (ти мабуть даже не чув шо то таке) щорічні з податку на прибуток ?
Так
на форумі можна звинувати в усіх гріхах
Чим ви і користуєтесь постійно
Hotab
Повідомлень: 17508
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2556 раз.
Профіль
