Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:55
flyman написав:
[
голоса мають на виборах мати ті хто заробляє і платить податки від податкової бази мінзару і не працює в бюджетосісьних органах (не отримує впєнсії) плюс актуальне ЗСУ
Якщо смоктав сісю у викладацькій університету , то давати право голосу?
-
Hotab
- Форумчанин року
- Повідомлень: 17508
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2556 раз.
6
6
4
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:58
Vadim_ написав: Hotab написав:
У вас дивний вид імпотенції.
Болить вам Україна, та ви пальцем не шевелите для її оборони. Ні тілом, ні копійкою.
Хвилює як у Львові живе Долярек, але спитати у нього в особистих нема сили .
Цікавить моя участь у війні, але на мою пропозицію зустрітись і глянути документи - відмова
вам показати мої щомісячні декларації зі сплати ПДВ , сумлінна сплата ВЗ, об'еднанної звітності ПДФО та ЄСВ (ти мабуть даже не чув шо то таке) щорічні з податку на прибуток ?
Показуй ...
pesikot
- Повідомлень: 13045
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Пон 05 січ, 2026 20:04
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
И, кстати, посты барабашова меня не вдохновляют, но откуда следует, что он в Стамбуле?
А это большой секрет,который я давно пытаюсь выведать.
Отрицания тоже нет,следует заметить.
Более того, проскальзывают цифры роста-веса,сравнение кто на кого похож- создается впечатление, что все эти люди мило общаются в закрытом чатике а на людях поливают друг-друга говном.
Летусрок пишет здраво,особенно если учесть, что нонче бронь по телефону снимают аки копперфилды.
Он понимает что за ним-придут.
Впрочем,как и за всеми остальными. Это вопрос лишь времени, достаточно изучить прогрессию мобилизации при длительных войнах, вспомнить историю появления фольксштурма и тд.
Более того, все наши добровольцы,которые там с начала полномасштабки- будут очень рады когда мы к ним присоединимся. В лучшем случае будем зубной щеткой блиндажи драить.
Так что каждый год войны может разрушить жизнь любого. И даже бегунцы могут быть собраны и переданы Украине скопом если Европа увидит что это нужно.
Я уже молчу, что если бы перемирие подписали до НГ, х... не погубило бы нам 300 тонн стратегических запасов олии, а ведь и до сала могут добраться!
в речпорту було повинно вже декілька років стояти декілька Петріотів и 10 Skynex , за деньги Бунге
Vadim_
- Повідомлень: 4399
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 522 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 20:06
Faceless написав: ЛАД написав:
Не зовсім кишеньковий
Та ну?
Та да.
ЛАД написав:
Чиї інтереси обслуговують силовики, не знаю, але в першу чергу інтереси того самого "кишенькового президента".
І водночас фсб там гуляє як вдома
Це звідки?
ЛАД написав:
Війська йдуть, літаки літають, але біларуси не воююють в Україні.
І? Надання свої територій і ресурсів для нападу на іншу державу це така сама участь в агресії. Чи як ви думаєте, чого я ще в 22 році цю тему назвав саме "напад росії і білорусі".
Почему вы так назвали, не знаю.
"Надання свої територій" это всё же не совсем участие в войне. Насчёт "надання ресурсів" не щнаю. Это каких?
Повторю, сами біларуси не воюють.
ЛАД написав:
Культурною політикою нехай переймаються самі біларуси. Навряд чи їм Путін забороняє видавати книжки біларуською.
Звісно то більше їх проблема, але факт в тому, що їх медіапростір повністю підім'ятий російським. Коли в Білорусі були заворушення, з росії на білоруські канали приїздили "спєци" щоб вчити місцевих "як надо пропаганду вєсті".
Они в массе не возражают против "подмятия"? Это их дело.
Приезд "советников" это "дружеская помощь".
Приезжали по приглашению властей, а не на танках.
ЛАД написав:
В Німеччині (і не тільки) президент теж "просто формальна фігура". То й що?
Ви пропустили слово "тепер". Бо проросійська правляча партія, на російських грошах, просунула зміни для концентрації в свої руках влади.
Просунули тепер.
Но "концентрацію в свої руках влади" гораздо проще получить выбрав "нужного" президента и дать ему больше полномочий. У нас в 2014 сделали то же самое (ограничивали власть президента), правда, не до такой степени, в прямо противополоэных целях.
ЛАД написав:
Вони копіюють російське законодавство самі чи їх до цього тось примущує? Начебто, самі. То які питання?
Отожбо й начебто. Проросійська партія на російські гроші контрольована російським олігархатом.
Отожюо чи не отожбо, но в их руководстве одни грузины. Ни русских, ни украинцев, ни евреев, вроде, нет.
И их выбрал народ на "демократических выборах". Причём, уже в четвёртый раз.
И, кстати, Саломе Зурабишвили на президентских выборах 2018 хотя и выступала как независимый кандидат пользовалась поддержкой партии "Грузинская мечта".
ЛАД написав:
А насчёт Финляндии это уже просто отговорки.
Ну вам не хочеться бачити різниці то нехай "отговоркі".
Може, фінську мову знищили як білоруську?
Може, на фінських ЗМІ радянські пропагандисти російською мовою формували інформаційну політику?
Чи розміщав срср на території Фінляндії військові бази? (я чесно не цікавився)?
Чи працювала поліція Фінляндії настільки тісно з кдб, що виконувала на території Фінляндії прямі розпорядження кдб?
У вас є відповіді на всі ці питання? І чого взагалі порінювати ситуацію з режимом фінляндизації, в яку Фінляндія потрапила після закінчення другої світової, яка для неї обернулася фактично поразкою з необхідністю сплати репарацій?
Насколько знаю, на все вопросы ответ - нет.
И что? Молодцы финны, сами справлялись и не допускали ни антисоветских выступлений, ни антисоветских правительств. И, кстати, порой назначали правительства под значительным влиянием СССР.
ЛАД
- Повідомлень: 38134
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4878 раз.
2
2
6
Додано: Пон 05 січ, 2026 20:11
Hotab написав:Vadim_
вам показати мої щомісячні декларації зі сплати ПДВ , сумлінна сплата ВЗ, об'еднанної звітності ПДФО та ЄСВ (ти мабуть даже не чув шо то таке) щорічні з податку на прибуток ?
Так
на форумі можна звинувати в усіх гріхах
Чим ви і користуєтесь постійно
посилання може те?
Vadim_
- Повідомлень: 4399
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 522 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 20:23
_hunter написав: budivelnik написав: candle645 написав:
Саме заткнись - ті хто в ЗСУ "донатять" найцінніше - свій час, свободу та безпеку. Навіть час десятків тисяч із мобілізованих вартує понад $30/година і відповідно в найтяжчих випадках - понад $30 000 в місяць
, що більше ніж ти та твої сини-ухилянти разом взяті сплачують податків та "донатів" в рік
.
А безпека та свобода - взагалі безцінні.
Я можу заткнутись і стати з своїми дітьми на їх сторону...
Але чи не прийдеться тобі ВЖЕ ЗАВТРА подохнути з голоду Чи не прийдеться тобі ЗАВТРА шукати не водія на авто , а носити на горбу замість того авто на якого ти шукаєш водія?
Как мы совсем недавно выяснили: нет, не придется. Ибо вклад "АЖ" в 20к денег - ничтожно мал в общем котле
.
только за ОДИН месяц Ивакуировавшийся хунтер "отпивает" из общего котла "АЖ" 500ойро, что больше чем 20к
вопрос: хунтер на фронте/волонтер? кто он вообще чтобы мурчать на ветке?
а может он просто тролль и провокатор???
Модерация где???
Востаннє редагувалось Прохожий
в Пон 05 січ, 2026 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
- Повідомлень: 14255
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1463 раз.
1
1
Додано: Пон 05 січ, 2026 20:24
Vadim_ написав:
в речпорту було повинно вже декілька років стояти декілька Петріотів и 10 Skynex , за деньги Бунге
Просто спишут с бельгийского счета ущерб, банкет за счёт РФ. Думаете эти деньги там просто так ? Залог за порчу имущества.
alex_dvornichenko
- Повідомлень: 1272
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 20:30
alex_dvornichenko написав: Vadim_ написав:
в речпорту було повинно вже декілька років стояти декілька Петріотів и 10 Skynex , за деньги Бунге
Просто спишут с бельгийского счета ущерб, банкет за счёт РФ. Думаете эти деньги там просто так ? Залог за порчу имущества.
спишуть, колись, потім, можливо
flyman
- Повідомлень: 42009
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2872 раз.
1
4
Додано: Пон 05 січ, 2026 20:30
pesikot написав:
ЛАД измеряет всё деньгами, как и прочие хомячки, которые за деньги выехали с Украины
Но у ЛАДа, для таких хомячков, опять слепота.
Н
А ти чим пропонуєш міряти?) Свободою? Більше її стало ?
Banderlog
- Повідомлень: 4348
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
2
1
Додано: Пон 05 січ, 2026 20:33
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
вам показати мої щомісячні декларації зі сплати ПДВ , сумлінна сплата ВЗ, об'еднанної звітності ПДФО та ЄСВ (ти мабуть даже не чув шо то таке) щорічні з податку на прибуток ?
Так
на форумі можна звинувати в усіх гріхах
Чим ви і користуєтесь постійно
посилання може те?
Щоранку (на тверезу) дивіться свою пошту. Там перелік ваших видалених повідомлень. Всередині в тілі повідомлені є текст, щоб ви зранку згадали що писали ввечері напередодні.
Hotab
- Форумчанин року
- Повідомлень: 17508
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2556 раз.
6
6
4
