ЛАД написав:Я не пов'язую патріотизм жінки 60+ з діями дитини 40, я пов'язую її патріотизм с её радостью, что один сын сбежал за границу (думаю, за деньги), а второму удаётся отпетлять от армии.
Я як батько переживаю за дітей... Тому РАДИЙ що вони не на фронті...
Абсолютно естественное чувство. Тем более для матери. Но при этом патриот/-ка должен понимать, что это за счёт других сыновей и матерей. И уж точно не должен радоваться тому, что сын за деньги сбежал за границу. И пока сыновья не на фронте должно быть поменьше словесной "незламности". У меня нет сыновей, но за зятя я тоже переживаю. Мне совсем не хочется, чтобы мои внуки росли без отца.
З іншого боку як ПАТРІОТ зробив все щоб їх користь в тилу була більшою від того що вони могли зробити на фронті...
Шож, почекаємо вечора, коли US почне грабувать, гвалтувать, знищувать венесуельців. Якщо не почне, то шо буде?
Если не будут сопротивляться, а сразу сдадутся, то US не "почне грабувать, гвалтувать, знищувать венесуельців". Хотя ограбят всё равно - нефть заберут себе американские компании. Не подчистую, конечно, что-то достанется и венесуэльцам - рабочие места, какие-то налоги. Но и такого, как в Саудовской Аравии, не будет. Будут сопротивляться, будут знищувать.
а чого це не буде, як в СА? там теж весь видобуток контролювали американці свого часу. й це якраз приклад, що буває під керівництвом американців. а Венесуела та Раша - яскраві приклади, як під вереском - "нічого іноземцям" - місцеві еліти крадуть так, що дійсно населенню залишаються якийсь крихти.
тих, хто буде чинити спротив, тих будуть знищувати. але "грабувати та гвалтувати" - не будуть. й головне, а чого венесуельцям чинити спротив? щоб поплічники Мадуро вкрали черговий мільйон доларів?..
Було-би розстріляно, закатовано, згвалтовано, пограбовано, знищено. Приклад- окуповані території. Чи ви думали пуйло тихесенько викраде зезидента і на цьому все завершиться?
Помню, 2022 сильно боялись за задний проход от чеченов и бурятов. Сегодня о них как-то забыли.
це ви забули, бо живете в Харкові. а в Маріуполі гадаю всі бізнесмени знають, якому чеченцю платити ясак.
свою позицію про дії США я ще розпишу, бо бачу, що вже перекручують. якщо коротко - це порушення міжнародного права, й дуже сильна заявка на повний демонтаж цієї системи.
АЛЕ не союзникам Раші про це казати. що там Китай волає - "кричуще порушення міжнародного права"? а в Україні він цього не бачить? тому нехай заткне пельку. й забуде про Тайвань, там буде захист від неспровокованої агресії...
Letusrock написав:...... Цікаво, якщо ми всі змовимось і замість "добрий день" почнемо строчити цілодобово про путіна та засудження агресії, то ти завтра підеш і стрибнеш з мосту? Бо в такому разі зникне сенс твого життя - не буде до кого дой..тись "а чому ти про путіна не пишеш / не засуджуєш". Звернусь до тебе словами класика "Досіть скігліті про путіна, треба браті лопату і йти збивати шахеди"(с)
Он, по-видимому, думает, что его ежедневные сообщения о прилётах в Чернигов заставят Путина прекратить обстрелы. Или закроют небо над городом.
щось твої з Летусроком пропозиції здатися теж не переконують путіна перестати бомбити Харків. а Летусрока й не бомбили жодного разу. але він вже перелякався авансом на десять років...
Ой+ Вы писали о возможном возврате беженцев из-за границы в случае отмены пособий. Не знаю точно, какие сегодня условия в разных странах, но они постепенно ухудшаются. В Польше, например, уже почти полностью отменили. В Германии с 1 января тоже ухудшили, оставив, правда, для "старых" беженцев, которые выехали до 01.04.2024. Швейцария уже не даёт статус беженца прибывающим из западных областей. Но за такое время люди как-то осваивают язык, находят какую-то работу. Бывает интересно - знаю ситуацию, когда женщина в Чехии (где-то не западе, близко к границе) нашла работу в Германии. Их возят ежедневно на работу и обратно. Так что, можно считать, настоящая европейка - живёт в Чехии, работает в Германии. Так что на массовое возвращение я бы не рассчитывал даже после ликвидации пособий. Хотя не думаю, что их ликвидируют уж совсем полностью. Сложности могут быть у пенсионеров, это да. Но их возвращение для Украины не большая радость. А рассуждения о своём жилье в Украине и необходимости аренды жилья на Западе... Работающий человек сумеет оплатить аренду квартиры. Если
Профильная комиссия рекомендовала правительству ФРГ повысить минимальную зарплату в два этапа: до 13,90 евро в час к 1 января 2026 года и до 14,60 евро в час к 1 января 2027 года.