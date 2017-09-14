ЛАД написав:Я не пов'язую патріотизм жінки 60+ з діями дитини 40, я пов'язую її патріотизм с её радостью, что один сын сбежал за границу (думаю, за деньги), а второму удаётся отпетлять от армии.
Я як батько переживаю за дітей... Тому РАДИЙ що вони не на фронті...
Абсолютно естественное чувство. Тем более для матери. Но при этом патриот/-ка должен понимать, что это за счёт других сыновей и матерей. И уж точно не должен радоваться тому, что сын за деньги сбежал за границу. И пока сыновья не на фронте должно быть поменьше словесной "незламности". У меня нет сыновей, но за зятя я тоже переживаю. Мне совсем не хочется, чтобы мои внуки росли без отца.
З іншого боку як ПАТРІОТ зробив все щоб їх користь в тилу була більшою від того що вони могли зробити на фронті...
Шож, почекаємо вечора, коли US почне грабувать, гвалтувать, знищувать венесуельців. Якщо не почне, то шо буде?
Если не будут сопротивляться, а сразу сдадутся, то US не "почне грабувать, гвалтувать, знищувать венесуельців". Хотя ограбят всё равно - нефть заберут себе американские компании. Не подчистую, конечно, что-то достанется и венесуэльцам - рабочие места, какие-то налоги. Но и такого, как в Саудовской Аравии, не будет. Будут сопротивляться, будут знищувать.
а чого це не буде, як в СА? там теж весь видобуток контролювали американці свого часу. й це якраз приклад, що буває під керівництвом американців. а Венесуела та Раша - яскраві приклади, як під вереском - "нічого іноземцям" - місцеві еліти крадуть так, що дійсно населенню залишаються якийсь крихти.
тих, хто буде чинити спротив, тих будуть знищувати. але "грабувати та гвалтувати" - не будуть. й головне, а чого венесуельцям чинити спротив? щоб поплічники Мадуро вкрали черговий мільйон доларів?..
Було-би розстріляно, закатовано, згвалтовано, пограбовано, знищено. Приклад- окуповані території. Чи ви думали пуйло тихесенько викраде зезидента і на цьому все завершиться?
Помню, 2022 сильно боялись за задний проход от чеченов и бурятов. Сегодня о них как-то забыли.
це ви забули, бо живете в Харкові. а в Маріуполі гадаю всі бізнесмени знають, якому чеченцю платити ясак.
свою позицію про дії США я ще розпишу, бо бачу, що вже перекручують. якщо коротко - це порушення міжнародного права, й дуже сильна заявка на повний демонтаж цієї системи.
АЛЕ не союзникам Раші про це казати. що там Китай волає - "кричуще порушення міжнародного права"? а в Україні він цього не бачить? тому нехай заткне пельку. й забуде про Тайвань, там буде захист від неспровокованої агресії...
Letusrock написав:...... Цікаво, якщо ми всі змовимось і замість "добрий день" почнемо строчити цілодобово про путіна та засудження агресії, то ти завтра підеш і стрибнеш з мосту? Бо в такому разі зникне сенс твого життя - не буде до кого дой..тись "а чому ти про путіна не пишеш / не засуджуєш". Звернусь до тебе словами класика "Досіть скігліті про путіна, треба браті лопату і йти збивати шахеди"(с)
Он, по-видимому, думает, что его ежедневные сообщения о прилётах в Чернигов заставят Путина прекратить обстрелы. Или закроют небо над городом.
щось твої з Летусроком пропозиції здатися теж не переконують путіна перестати бомбити Харків. а Летусрока й не бомбили жодного разу. але він вже перелякався авансом на десять років...
Ой+ Вы писали о возможном возврате беженцев из-за границы в случае отмены пособий. Не знаю точно, какие сегодня условия в разных странах, но они постепенно ухудшаются. В Польше, например, уже почти полностью отменили. В Германии с 1 января тоже ухудшили, оставив, правда, для "старых" беженцев, которые выехали до 01.04.2024. Швейцария уже не даёт статус беженца прибывающим из западных областей. Но за такое время люди как-то осваивают язык, находят какую-то работу. Бывает интересно - знаю ситуацию, когда женщина в Чехии (где-то не западе, близко к границе) нашла работу в Германии. Их возят ежедневно на работу и обратно. Так что, можно считать, настоящая европейка - живёт в Чехии, работает в Германии. Так что на массовое возвращение я бы не рассчитывал даже после ликвидации пособий. Хотя не думаю, что их ликвидируют уж совсем полностью. Сложности могут быть у пенсионеров, это да. Но их возвращение для Украины не большая радость. А рассуждения о своём жилье в Украине и необходимости аренды жилья на Западе... Работающий человек сумеет оплатить аренду квартиры. Если
Профильная комиссия рекомендовала правительству ФРГ повысить минимальную зарплату в два этапа: до 13,90 евро в час к 1 января 2026 года и до 14,60 евро в час к 1 января 2027 года.
Шож, почекаємо вечора, коли US почне грабувать, гвалтувать, знищувать венесуельців. Якщо не почне, то шо буде?
Путин тоже не планировал такую войну. Рассчитывал на "СВО" и "Киев за 3 дня". Если бы удалась высадка десанта в Киеве, захват Президента и правительства Украины и война закончилась за несколько дней, это не было бы агрессией? "Чесно- не знав."
Було-би розстріляно, закатовано, згвалтовано, пограбовано, знищено. Приклад- окуповані території. Чи ви думали пуйло тихесенько викраде зезидента і на цьому все завершиться?
На оба ответа: а какая-нить Грузия или Беларусь - плохие примеры, да?
вот еще есть пример СССР в Чехословакии в 1968г, ксати куча аналогов:
- тоже сильный возвращает слабого на пусть истинный. Истинность понятно определяет сильный.
- тоже все происходит быстро
- тоже все мировое сообщество жует сопли и выражает глубокую озабоченность
- тоже десант без работы ПВО
Захват аэродрома был произведён с помощью обманного манёвра: подлетавший к аэродрому советский пассажирский самолёт Ан-24 запросил вынужденную посадку из-за якобы повреждения на борту. После разрешения и посадки десантники с самолёта захватили диспетчерскую башню аэропорта и обеспечили посадку десантных самолётов.
тоже минимум погибших -
"По современным данным, в ходе вторжения было убито 108 и ранено более 500 граждан Чехословакии"
тоже немногочисленная верхушка сразу же вывезена из страны, правда без жен (ну зверстовали комунисты это вам не толерантное США )
В 10 часов утра Дубчека, премьер-министра Черника, председателя национального собрания Йозефа Смрковского, членов ЦК КПЧ Йозефа Шпачека и Богумила Шимона, и главу Национального фронта Франтишека Кригеля вывели из здания ...вывезли на аэродром и доставили в Москву
ЛАД написав:........... Если не будут сопротивляться, а сразу сдадутся, то US не "почне грабувать, гвалтувать, знищувать венесуельців". Хотя ограбят всё равно - нефть заберут себе американские компании. Не подчистую, конечно, что-то достанется и венесуэльцам - рабочие места, какие-то налоги. Но и такого, как в Саудовской Аравии, не будет. Будут сопротивляться, будут знищувать.
а чого це не буде, як в СА? там теж весь видобуток контролювали американці свого часу. й це якраз приклад, що буває під керівництвом американців. а Венесуела та Раша - яскраві приклади, як під вереском - "нічого іноземцям" - місцеві еліти крадуть так, що дійсно населенню залишаються якийсь крихти.
тих, хто буде чинити спротив, тих будуть знищувати. але "грабувати та гвалтувати" - не будуть. й головне, а чого венесуельцям чинити спротив? щоб поплічники Мадуро вкрали черговий мільйон доларів?.
Тут вы правильно написали - "свого часу". Так "свого часу" и в Венесуэле всё принадлежало американцам. Кстати:
В октябре 2025 года NYT писала, что Мадуро предложил США значительную долю в нефтяных месторождениях Венесуэлы, а также ряд других возможностей для американских компаний, чтобы разрядить напряженность между странами. При этом Мадуро стремился остаться у власти, указало СМИ. В ноябре он провел разговор с Трампом, они, кроме прочего, обсуждали возможную их встречу в США, отмечала NYT.
АЛЕ не союзникам Раші про це казати. що там Китай волає - "кричуще порушення міжнародного права"? а в Україні він цього не бачить? тому нехай заткне пельку. й забуде про Тайвань, там буде захист від неспровокованої агресії...
Я уже писал, проблемы других стран меня волнуют гораздо меньше. И за Тайвань пока что есть кому заступиться. По крайней мере, пока Трамп не поменял свои взгляды. Да и вообще, о Венесуэле я писал, в основном, по поводу разговоров о "международных законах, "изменившемся мире" и "силе права" вместо права силы. А так судьба Мадуро меня не особо беспокоит.